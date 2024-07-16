Відбили позиції. Аналітики заявили про нові успіхи ЗСУ на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Відбили позиції. Аналітики заявили про нові успіхи ЗСУ на фронті

ЗСУ
Джерело:  ISW

Збройним силам України вдалося успішно відновити втрачені позиції поблизу Торецька Бахмутського району, що на Донеччині.

Головні тези:

  • Російські загарбники продовжують штурми на сході України, але зазнають серйозних втрат.
  • Українські захисники активно відбивають напади противника та продовжують утримувати контроль на фронті.
  • З'явилася інформація про наступ армії РФ у межах Торецька.

Українські воїни продовжують тримати оборону на полі бою

Згідно з даними американського Інституту вивчення війни, російські загарбники не зупиняють свої штурми на сусідньому Покровському напрямку.

Як російські, так і українські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку, оскільки 15 липня бойові дії продовжувалися, — наголошує команда ISW.

Окрім того, наголошується, що українські захисники нещодавно відбили деякі позиції в південній частині Нью-Йорка.

Також мережею активно шириться інформація про наступ армії РФ у межах Торецька.

Додаткові кадри від 15 липня показують, що російські війська нещодавно трохи просунулися у східному районі Північного. Також окупанти продовжували наступ у районі Залізного (на південний схід від Торецька), — йдеться в повідомленні.

Згідно з даними американських аналітиків, російські загарбники здійснили атаки в районі Новоолександрівки, Воздвиженки, Лозуватського та Яснобродівки.

Варто зазначити, що на цій ділянці фронту воюють підрозділи 1-ї російської мотострілецької бригади (1-й АК "ДНР").

Втрати РФ у війні проти України станом на 16 липня 2024 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 561 400 (+1110) осіб,

  • танків — 8227 (+13) од,

  • бойових броньованих машин — 15 862 (+36) од,

  • артилерійських систем — 15 368 (+44) од,

  • РСЗВ — 1119 (+0) од,

  • засобів ППО — 892 (+0) од,

  • літаків — 361 (+0) од,

  • гелікоптерів — 326 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12 193 (+45),

  • крилатих ракет — 2398 (+0),

  • кораблів /катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 20 680 (+57) од,

  • спеціальної техніки — 2577 (+8)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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