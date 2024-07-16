Збройним силам України вдалося успішно відновити втрачені позиції поблизу Торецька Бахмутського району, що на Донеччині.

Українські воїни продовжують тримати оборону на полі бою

Згідно з даними американського Інституту вивчення війни, російські загарбники не зупиняють свої штурми на сусідньому Покровському напрямку.

Як російські, так і українські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку, оскільки 15 липня бойові дії продовжувалися, — наголошує команда ISW. Поширити

Окрім того, наголошується, що українські захисники нещодавно відбили деякі позиції в південній частині Нью-Йорка.

Також мережею активно шириться інформація про наступ армії РФ у межах Торецька.

Додаткові кадри від 15 липня показують, що російські війська нещодавно трохи просунулися у східному районі Північного. Також окупанти продовжували наступ у районі Залізного (на південний схід від Торецька), — йдеться в повідомленні. Поширити

Згідно з даними американських аналітиків, російські загарбники здійснили атаки в районі Новоолександрівки, Воздвиженки, Лозуватського та Яснобродівки.

Варто зазначити, що на цій ділянці фронту воюють підрозділи 1-ї російської мотострілецької бригади (1-й АК "ДНР").

Втрати РФ у війні проти України станом на 16 липня 2024 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 561 400 (+1110) осіб,

танків — 8227 (+13) од,

бойових броньованих машин — 15 862 (+36) од,

артилерійських систем — 15 368 (+44) од,

РСЗВ — 1119 (+0) од,

засобів ППО — 892 (+0) од,

літаків — 361 (+0) од,

гелікоптерів — 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12 193 (+45),

крилатих ракет — 2398 (+0),

кораблів /катерів — 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 20 680 (+57) од,

спеціальної техніки — 2577 (+8)