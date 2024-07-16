ЗСУ ліквідували понад 1100 військових РФ протягом доби

Втрати Росії у війні проти України за добу з 15 на 16 липня становлять 1110 окупантів, 13 танків та 44 артилерійських системи.

Що відомо про втрати РФ у війні проти України

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 561 400 (+1110) осіб,

танків — 8227 (+13) од,

бойових броньованих машин — 15 862 (+36) од,

артилерійських систем — 15 368 (+44) од,

РСЗВ — 1119 (+0) од,

засобів ППО — 892 (+0) од,

літаків — 361 (+0) од,

гелікоптерів — 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12 193 (+45),

крилатих ракет — 2398 (+0),

кораблів /катерів — 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 20 680 (+57) од,

спеціальної техніки — 2577 (+8)

Яка ситуація на фронті станом на 15 — 16 липня

Протягом минулої доби відбулось 119 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, за минулу добу ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах один ракетний удар однією ракетою, 131 авіаційний удар, при цьому скинувши 135 керованих авіаційних бомб, задіяв для ураження 909 дронів-камікадзе, здійснив 4323 обстріли, з них 139 — із реактивних систем залпового вогню.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони нанесли ураження по 11 районам зосередження особового складу, пункту управління, двом засобам ППО, РЛС та станції РЕБ противника.

На Харківському напрямку загалом відбулося 18 бойових зіткнень. Бої точилися біля Вовчанська і Глибокого. Ворог активно задіював для підтримки штурмових дій авіацію.

На Куп’янському напрямку кількість атак вчора склала п’ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку наші війська відбили вісім атак окупантів в районах населених пунктів Невського Луганської та Тернів Донецької областей.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито сім штурмових дій поблизу Білогорівки Луганської області, Роздолівки, Верхньокам’янського та Спірного Донецької області.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили шість спроб противника прорвати оборону в районах Григорівки та Часового Яру Донецької області.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак. Концентрував свої зусилля у бік Нью-Йорку та Північного.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 31 штурмову дію в районах населених пунктів Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес та Яснобродівка Донецької області, де агресор, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Парасковіївки та Карлівки, де ворог 17 разів намагався захопити наші укріплення.

На Времівському напрямку агресор здійснив сім безуспішних штурмів біля Водяного, Костянтинівки та Макарівки Донецької області.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Три невдалі штурми ворожої піхоти було відбито українськими воїнами.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.