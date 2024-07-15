ЗСУ уразили 2 пункти управління та склад БК армії РФ

Оперативна інформація станом на 08.00 15.07.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

За уточненою інформацією, за минулу добу ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних удари, із застосуванням чотирьох ракет, 64 авіаційних удари (сумарно 97 КАБ), залучив для ураження 1168 дронів-камікадзе, здійснив 4758 обстрілів, з них 79 — із реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів противника, зокрема, зазнали райони населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Липці, Ветеринарне, Борщове, Глибоке, Піщане, Ківшарівка, Петропавлівка Харківської області; Макіївка Луганської області; Серебрянське лісництво; Івано-Дар’ївка, Нью-Йорк, Торецьк, Олександропіль, Лисичне, Вовче, Желанне, Іванівка, Новоселівка Перша Донецької області; Львове Херсонської області.

На Лиманському напрямку наші війська відбили дев’ять атак окупантів в районах населених пунктів Греківка та Макіївка Луганської області.

На Куп’янському напрямку кількість атак вчора зупинилась на цифрі три. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Піщаного Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

На Харківському напрямку загалом відбулося десять бойових зіткнень. Бої точилися біля Вовчанська і Глибокого. Ворог активно залучав для підтримки авіацію.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 11 штурмових дій поблизу Спірного, Білогорівки, Роздолівки та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили шість спроб противника прорвати оборону в районах Григорівки, Іванівського, Андріївки та Часового Яру Донецької області.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак. Концентрував свої зусилля у бік Нью-Йорка, Північного та Залізного. Підтримував свої дії ударами бомбардувальної авіації.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 41 штурмову дію в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Прогрес, Новоселівка Перша та Яснобродівка Донецької області, де агресор, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Парасковіївка, Карлівки та Костянтинівки, де ворог вісім разів намагався захопити наші укріплення.

На Времівському напрямку агресор здійснив два безуспішні штурми біля Водяного і Костянтинівки Донецької області. Тричі бив КАБами у район Великої Новосілки.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках окупанти вчора активних наступальних дій загарбники не вели.