ЗСУ ліквідували понад 1300 солдатів РФ протягом доби

Втрати Росії у війні проти України за добу з 13 на 14 липня становлять 1320 окупантів, 7 танків та 46 артилерійських систем.

Що відомо про втрати РФ у війні проти України

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 559090 (+1320) осіб,

танків — 8206 (+7) од,

бойових броньованих машин — 15811 (+32) од,

артилерійських систем — 15262 (+46) од,

РСЗВ — 1119 (+0) од,

засобів ППО — 890 (+1) од,

літаків — 361 (+0) од,

гелікоптерів — 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12108 (+39),

крилатих ракет — 2397 (+0),

кораблів /катерів — 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 20538 (+77) од,

спеціальної техніки — 2566 (+10)

Втрати РФ

Яка ситуація на фронті станом на 13 — 14 липня

Станом на вечір 13 липня з початку доби, відбулося 149 бойових зіткнень. Напружена ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активний на Харківському, Лиманському і Времівському напрямках.

Російські загарбники завдали по території України два ракетних удари, застосувавши три ракети, і 57 авіаційних ударів із використанням 103 КАБів. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 512 дронів-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку ворог 13 разів проводив наступальні штурми неподалік Вовчанська та Глибокого. Під час бойових зіткнень зазнав поразки.

На Куп’янському напрямку противник також 13 разів атакував наші позиції у районах Синьківки, Петропавлівки, Берестового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 14 разів атакували оборонні рубежі наших підрозділів неподалік Греківки, Макіївки та Тернів.

На Сіверському напрямку ворог наступав в районах Білогорівки, Роздолівки, Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку відбулося 11 штурмових дій противника поблизу Григорівки, Андріївки, Часового Яру та Кліщіївки.

На Торецькому напрямку росіяни 15 разів безуспішно атакували сили оборони біля Північного, Торецька та Нью-Йорка.

Найбільшу активність російські загарбники проявили сьогодні на Покровському напрямку. Від початку доби, окупанти 37 разів намагалися прорвати нашу оборону.

На Курахівському напрямку ворог 17 разів атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Побєди.

На Времівському напрямку росіяни здійснили 18 наступальних дій неподалік Урожайного, Водяного, Великої Новосілки та Костянтинівки. Наші захисники відбили 16 атак, ще дві — досі тривають.

На Придніпровському напрямку всі зусилля окупантів потіснити наші підрозділи із займаних позицій не мали успіху.