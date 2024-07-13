ЗСУ утримують позиції біля Часового Яру

Українська армія має усі шанси витіснити російських окупантів з Часового Яру.
Головні тези:
- ЗСУ відбивають атаки російських окупантів та утримують позиції в районі Часового Яру.
- Російські війська намагаються активно атакувати і вести бойові дії в околицях Часового Яру за допомогою авіації та артилерії.
- Українські війська впевнено відбивають російські атаки та мають усі шанси витіснити окупантів з стратегічно важливої території.
- Ситуація у Часовому Яру залишається напруженою через спроби російських військ отримати позиційну перевагу, проте ЗСУ виявляють високу бойову майстерність та стійкість.
- Ворожі БПЛА та авіація продовжують бути загрозою для українських військ, проте захисні заходи та вдале ведення військової операції дозволяють ЗСУ ефективно відбивати напади.
ЗСУ мають всі шанси, аби вибити окупантів з Часового Яру
Волошин зауважив, що впродовж доби російські окупанти намагалися штурмувати та показувати свою присутність в районі Часового Яру за допомогою штурмової авіації.
Проте він підкреслив, що ЗСУ успішно відбивають атаки та утримують позиції.
Також під час телемарафону військовий розповів, що російські окупанти за добу 325 разів обстріляли Часів Яр. Більшість обстрілів припадає на південну частину міста.
Військовослужбовець додав, що армія РФ втратила вбитими та пораненими 220 бійців, ще шістьох захопили у полон.
Що відомо про ситуацію у Часовому Яру
Раніше військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов заявив, що Росія кидає у бій за Часів Яр елітні підрозділи.
Водночас офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України "Рубіж" Володимир Назаренко зазначив, що окупанти не можуть активно використовувати артилерію та міномети в районі Часового Яру.
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