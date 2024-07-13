ЗСУ утримують позиції біля Часового Яру
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ утримують позиції біля Часового Яру

зсу
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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Українська армія має усі шанси витіснити російських окупантів з Часового Яру. 

Головні тези:

  • ЗСУ відбивають атаки російських окупантів та утримують позиції в районі Часового Яру.
  • Російські війська намагаються активно атакувати і вести бойові дії в околицях Часового Яру за допомогою авіації та артилерії.
  • Українські війська впевнено відбивають російські атаки та мають усі шанси витіснити окупантів з стратегічно важливої території.
  • Ситуація у Часовому Яру залишається напруженою через спроби російських військ отримати позиційну перевагу, проте ЗСУ виявляють високу бойову майстерність та стійкість.
  • Ворожі БПЛА та авіація продовжують бути загрозою для українських військ, проте захисні заходи та вдале ведення військової операції дозволяють ЗСУ ефективно відбивати напади.

ЗСУ мають всі шанси, аби вибити окупантів з Часового Яру

Волошин зауважив, що впродовж доби російські окупанти намагалися штурмувати та показувати свою присутність в районі Часового Яру за допомогою штурмової авіації.

Проте він підкреслив, що ЗСУ успішно відбивають атаки та утримують позиції.

Також під час телемарафону військовий розповів, що російські окупанти за добу 325 разів обстріляли Часів Яр. Більшість обстрілів припадає на південну частину міста.

На Часовоярівському напрямку було понад 1400 мінометних та артилерійських обстрілів. Українські війська відбили десять російських штурмів в районі Часового Яру. Російська авіація на цьому напрямку 17 керованих авіаційних бомб, — сказав Волошин.

Військовослужбовець додав, що армія РФ втратила вбитими та пораненими 220 бійців, ще шістьох захопили у полон.

На Краматорському напрямку минулої доби українські війська зупинили 11 російських атак, армія РФ намагалась вести активні бойові дії в районі Іванівського, Андріївки та Часового Яру. Свої дії вони підтримували штурмовою авіацією, завдаючи ракетно-бомбових ударів зокрема в районі Часового Яру, — наголосив речник.

Що відомо про ситуацію у Часовому Яру

Раніше військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов заявив, що Росія кидає у бій за Часів Яр елітні підрозділи.

Уже 2-4 тижні росіяни кидають у першу хвилю наступу елітні підрозділи. Під Часовим Яром працює ворожа десантура. Зараз противник відвів 98-ту дивізію, а кинув іншу десантуру, але ще ця інформація не підтверджена, — розповів військовий.

Водночас офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України "Рубіж" Володимир Назаренко зазначив, що окупанти не можуть активно використовувати артилерію та міномети в районі Часового Яру.

Велика активність ворожих БПЛА. Але вдало працюють і безпілотні системи Сил оборони. І ворог так чи інакше вимушений відтягувати певним чином свою артилерію собі в тили. Він не може вже так артилерію та мінометами бити по ближньому та дальньому тилу Сил оборони. І він намагається це компенсувати тим, що використовує керовані чи некеровані авіаційні бомби, РСЗО типу "Град" тощо, — пояснив боєць.

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