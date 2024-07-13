ВСУ удерживают позиции возле Часового Яра

У ВСУ есть все шансы, чтобы выбить оккупантов из Часового Яра

Волошин отметил, что в течение суток российские оккупанты пытались штурмовать и показывать свое присутствие в районе Часового Яра с помощью штурмовой авиации.

Однако он подчеркнул, что ВСУ успешно отбивают атаки и удерживают позиции.

Также во время телемарафона военный рассказал, что российские оккупанты за сутки 325 раз обстреляли Часов Яр. Большинство обстрелов приходится на южную часть города.

На Часовояровском направлении было более 1400 минометных и артиллерийских обстрелов. Украинские войска отразили десять российских штурмов в районе Часового Яра. Российская авиация в этом направлении 17 управляемых авиационных бомб, — сказал Волошин. Поделиться

Военнослужащий добавил, что армия РФ потеряла убитыми и ранеными 220 бойцов, еще шестерых захватили в плен.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки украинские войска остановили 11 российских атак, армия РФ пыталась вести активные боевые действия в районе Ивановского, Андреевки и Часового Яра. Свои действия они поддерживали штурмовой авиацией, нанося ракетно-бомбовые удары в частности в районе Часового Яра, — подчеркнул спикер. Поделиться

Что известно о ситуации во Часовом Яру

Ранее военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов заявил, что Россия бросает в бой в Часовом Яру элитные подразделения.

Уже 2-4 недели россияне бросают в первую волну наступления элитные подразделения. Под Часовым Яром работает враждебная десантура. Сейчас противник отвел 98-ю дивизию, а бросил другую десантуру, но эта информация еще не подтверждена, — рассказал военный. Поделиться

В то же время офицер артиллерии 4-й бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж" Владимир Назаренко отметил, что оккупанты не могут активно использовать артиллерию и минометы в районе Часового Яра.