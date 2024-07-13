ВСУ удерживают позиции возле Часового Яра

Украинская армия имеет все шансы вытеснить российских окупантов из Часового Яра.
Главные тезисы
- ВСУ отбивают атаки российских окупантов и удерживают позиции в районе Часового Яра.
- Российские войска пытаются активно атаковать и вести боевые действия в окрестностях Часового Яра с помощью авиации и артиллерии.
- Украинские войска уверенно отражают российские атаки и имеют все шансы вытеснить окупантов из стратегически важной территории.
- Ситуация во Часовом Яру остается напряженной из-за попыток российских войск получить позиционное преимущество, однако ВСУ проявляют высокое боевое мастерство и устойчивость.
- Вражеские БПЛА и авиация продолжают представлять угрозу украинским войскам, однако защитные меры и удачное ведение военной операции позволяют ВСУ эффективно отражать нападения.
У ВСУ есть все шансы, чтобы выбить оккупантов из Часового Яра
Волошин отметил, что в течение суток российские оккупанты пытались штурмовать и показывать свое присутствие в районе Часового Яра с помощью штурмовой авиации.
Однако он подчеркнул, что ВСУ успешно отбивают атаки и удерживают позиции.
Также во время телемарафона военный рассказал, что российские оккупанты за сутки 325 раз обстреляли Часов Яр. Большинство обстрелов приходится на южную часть города.
Военнослужащий добавил, что армия РФ потеряла убитыми и ранеными 220 бойцов, еще шестерых захватили в плен.
Что известно о ситуации во Часовом Яру
Ранее военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов заявил, что Россия бросает в бой в Часовом Яру элитные подразделения.
В то же время офицер артиллерии 4-й бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж" Владимир Назаренко отметил, что оккупанты не могут активно использовать артиллерию и минометы в районе Часового Яра.
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