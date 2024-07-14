ВСУ ликвидировали более 1300 солдат РФ в течение суток

Потери России в войне против Украины за сутки с 13 на 14 июля составляют 1320 окупантов, 7 танков и 46 артиллерийских систем.
Главные тезисы
- Общие потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют около 559 090 окупантов и значительное количество военной техники.
- По состоянию на 13-14 июля зафиксирована напряженная ситуация на Покровском, Харьковском, Лиманском и Времивском направлениях.
- Враг регулярно пытается прорвать оборонительные рубежи украинских войск, применяя разнообразную технику и оружие.
- За сутки российские захватчики нанесли два ракетных удара, 57 авиационных ударов и более 3200 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.
Что известно о потерях РФ в войне против Украины
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.07.24 ориентировочно составили:
личного состава - около 559090 (+1320) человек,
танков - 8206 (+7) ед,
боевых бронированных машин - 15811 (+32) ед,
артиллерийских систем - 15262 (+46) ед,
РСЗО - 1119 (+0) ед,
средств ПВО - 890 (+1) ед,
самолетов - 361 (+0) ед,
вертолетов - 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 12108 (+39),
крылатых ракет - 2397 (+0),
кораблей /катеров - 28 (+0) ед,
подводных лодок - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 20538 (+77) ед,
специальной техники - 2566 (+10)
Какая ситуация на фронте по состоянию на 13 - 14 июля
По состоянию на вечер 13 июля с начала суток произошло 149 боевых столкновений. Напряженная ситуация остается на Покровском направлении, а также враг активен на Харьковском, Лиманском и Времивском направлениях.
Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара, применив три ракеты, и 57 авиационных ударов с использованием 103 КАБ. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 512 дронов-камикадзе и произвели более 3200 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Харьковском направлении враг 13 раз проводил наступательные штурмы неподалеку от Волчанска и Глубокого. Во время боевых столкновений потерпел поражение.
На Купянском направлении противник также 13 раз атаковал наши позиции в районах Синьковки, Петропавловки, Берестовой и Стельмаховки.
На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 14 раз атаковали оборонительные рубежи наших подразделений недалеко от Грековки, Макеевки и Тернов.
На Северском направлении враг наступал в районах Белогоровки, Раздолевки, Спорного, Верхнекаменского и Выемки.
На Краматорском направлении произошло 11 штурмовых действий противника вблизи Григоровки, Андреевки, Временного Яра и Клещиевки.
На Торецком направлении россияне 15 раз безуспешно атаковали силы обороны у Северного, Торецкого и Нью-Йорка.
Наибольшую активность русские захватчики проявили сегодня на Покровском направлении. С начала суток оккупанты 37 раз пытались прорвать нашу оборону.
На Кураховском направлении враг 17 раз атаковал наши позиции вблизи Красногоровки, Константиновки и Победы.
На Времивском направлении россияне совершили 18 наступательных действий недалеко от Урожайного, Водяного, Великой Новоселки и Константиновки. Наши защитники отбили 16 атак, еще две — до сих пор.
На Приднепровском направлении все усилия окупантов потеснить наши подразделения с занимаемых позиций не имели успеха.
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