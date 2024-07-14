ВСУ ликвидировали более 1300 солдат РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали более 1300 солдат РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Потери России в войне против Украины за сутки с 13 на 14 июля составляют 1320 окупантов, 7 танков и 46 артиллерийских систем.

Главные тезисы

  • Общие потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют около 559 090 окупантов и значительное количество военной техники.
  • По состоянию на 13-14 июля зафиксирована напряженная ситуация на Покровском, Харьковском, Лиманском и Времивском направлениях.
  • Враг регулярно пытается прорвать оборонительные рубежи украинских войск, применяя разнообразную технику и оружие.
  • За сутки российские захватчики нанесли два ракетных удара, 57 авиационных ударов и более 3200 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Что известно о потерях РФ в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 559090 (+1320) человек,

  • танков - 8206 (+7) ед,

  • боевых бронированных машин - 15811 (+32) ед,

  • артиллерийских систем - 15262 (+46) ед,

  • РСЗО - 1119 (+0) ед,

  • средств ПВО - 890 (+1) ед,

  • самолетов - 361 (+0) ед,

  • вертолетов - 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12108 (+39),

  • крылатых ракет - 2397 (+0),

  • кораблей /катеров - 28 (+0) ед,

  • подводных лодок - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 20538 (+77) ед,

  • специальной техники - 2566 (+10)

Потери РФ

Какая ситуация на фронте по состоянию на 13 - 14 июля

По состоянию на вечер 13 июля с начала суток произошло 149 боевых столкновений. Напряженная ситуация остается на Покровском направлении, а также враг активен на Харьковском, Лиманском и Времивском направлениях.

Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара, применив три ракеты, и 57 авиационных ударов с использованием 103 КАБ. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 512 дронов-камикадзе и произвели более 3200 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении враг 13 раз проводил наступательные штурмы неподалеку от Волчанска и Глубокого. Во время боевых столкновений потерпел поражение.

На Купянском направлении противник также 13 раз атаковал наши позиции в районах Синьковки, Петропавловки, Берестовой и Стельмаховки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 14 раз атаковали оборонительные рубежи наших подразделений недалеко от Грековки, Макеевки и Тернов.

На Северском направлении враг наступал в районах Белогоровки, Раздолевки, Спорного, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении произошло 11 штурмовых действий противника вблизи Григоровки, Андреевки, Временного Яра и Клещиевки.

На Торецком направлении россияне 15 раз безуспешно атаковали силы обороны у Северного, Торецкого и Нью-Йорка.

Наибольшую активность русские захватчики проявили сегодня на Покровском направлении. С начала суток оккупанты 37 раз пытались прорвать нашу оборону.

На Кураховском направлении враг 17 раз атаковал наши позиции вблизи Красногоровки, Константиновки и Победы.

На Времивском направлении россияне совершили 18 наступательных действий недалеко от Урожайного, Водяного, Великой Новоселки и Константиновки. Наши защитники отбили 16 атак, еще две — до сих пор.

На Приднепровском направлении все усилия окупантов потеснить наши подразделения с занимаемых позиций не имели успеха.

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