ВСУ ликвидировали более 1300 солдат РФ в течение суток

Потери России в войне против Украины за сутки с 13 на 14 июля составляют 1320 окупантов, 7 танков и 46 артиллерийских систем.

Что известно о потерях РФ в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.07.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 559090 (+1320) человек,

танков - 8206 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 15811 (+32) ед,

артиллерийских систем - 15262 (+46) ед,

РСЗО - 1119 (+0) ед,

средств ПВО - 890 (+1) ед,

самолетов - 361 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12108 (+39),

крылатых ракет - 2397 (+0),

кораблей /катеров - 28 (+0) ед,

подводных лодок - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 20538 (+77) ед,

специальной техники - 2566 (+10)

Потери РФ

Какая ситуация на фронте по состоянию на 13 - 14 июля

По состоянию на вечер 13 июля с начала суток произошло 149 боевых столкновений. Напряженная ситуация остается на Покровском направлении, а также враг активен на Харьковском, Лиманском и Времивском направлениях.

Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара, применив три ракеты, и 57 авиационных ударов с использованием 103 КАБ. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 512 дронов-камикадзе и произвели более 3200 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении враг 13 раз проводил наступательные штурмы неподалеку от Волчанска и Глубокого. Во время боевых столкновений потерпел поражение.

На Купянском направлении противник также 13 раз атаковал наши позиции в районах Синьковки, Петропавловки, Берестовой и Стельмаховки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 14 раз атаковали оборонительные рубежи наших подразделений недалеко от Грековки, Макеевки и Тернов.

На Северском направлении враг наступал в районах Белогоровки, Раздолевки, Спорного, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении произошло 11 штурмовых действий противника вблизи Григоровки, Андреевки, Временного Яра и Клещиевки.

На Торецком направлении россияне 15 раз безуспешно атаковали силы обороны у Северного, Торецкого и Нью-Йорка.

Наибольшую активность русские захватчики проявили сегодня на Покровском направлении. С начала суток оккупанты 37 раз пытались прорвать нашу оборону.

На Кураховском направлении враг 17 раз атаковал наши позиции вблизи Красногоровки, Константиновки и Победы.

На Времивском направлении россияне совершили 18 наступательных действий недалеко от Урожайного, Водяного, Великой Новоселки и Константиновки. Наши защитники отбили 16 атак, еще две — до сих пор.

На Приднепровском направлении все усилия окупантов потеснить наши подразделения с занимаемых позиций не имели успеха.