ЗСУ знищили 1200 солдатів, 62 артсистеми та 8 танків РФ

З 24 лютого 2022 року по 15 липня 2024 року загальні бойові втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно склали 560 290 осіб (+1200 за добу).
Головні тези:
- ЗНСУ повідомили про 1200 знищених солдатів РФ та втрати в техніці, включаючи 62 артилерійські системи та 8 танків.
- Українські безпілотники виявили ефективність в боротьбі з новітніми технологіями, запровадженими російськими військами на території України.
- Тактика використання тандемних боєголовок протитанкових ракет забезпечує максимальну ефективність у поразці ворожої техніки.
- Підсумовуючи, визначення російського технічного потенціалу відіграває ключову роль у стратегії оборони ЗСУ на фронті в Україні.
Що відомо про втрати РФ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.07.24 оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ:
особового складу — 560290 (+1200) осіб ліквідовано
танків — 8214 (+8)
бойових броньованих машин — 15826 (+15)
артилерійських систем — 15324 (+62)
РСЗВ — 1119 (0)
засоби ППО — 892 (+2)
літаків — 361 (0)
гелікоптерів — 326 (0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12148 (+41)
крилаті ракети — 2398 (+2)
кораблі / катери — 28 (0)
підводні човни — 1 (0)
автомобільної техніки та автоцистерн — 20623 (+85)
спеціальна техніка — 2569 (+3)
Російські танки-черепахи розсмішили світ, однак не змінили ситуацію на фронті
Уперше їх помітили на фронті навесні 2024 року: таким чином солдати РФ намагалися захиститися від українських fpv-дронів.
Однак ця схема не спрацювала, адже бійці ЗСУ вкрай швидко навчилися нищити ворожу техніку навіть з навареними антенами захисту.
Журналісти звертають увагу на приклад 108 бригади ТрО, яка однією зперших здогадалася, як це можна зробити.
Що важливо розуміти, така тактика має сенс, оскільки, як відомо, більшість найкращих протитанкових ракет мають "тандемні" боєголовки з двома зарядами. В
Це означає, що перший заряд пробиває дірку в броні танка, а другий заряд вибухає всередині танка, щоб завдати максимальної шкоди.
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