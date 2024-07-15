ЗСУ знищили 1200 солдатів, 62 артсистеми та 8 танків РФ

З 24 лютого 2022 року по 15 липня 2024 року загальні бойові втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно склали 560 290 осіб (+1200 за добу).

Що відомо про втрати РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.07.24 оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ:

особового складу — 560290 (+1200) осіб ліквідовано

танків — 8214 (+8)

бойових броньованих машин — 15826 (+15)

артилерійських систем — 15324 (+62)

РСЗВ — 1119 (0)

засоби ППО — 892 (+2)

літаків — 361 (0)

гелікоптерів — 326 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12148 (+41)

крилаті ракети — 2398 (+2)

кораблі / катери — 28 (0)

підводні човни — 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн — 20623 (+85)

спеціальна техніка — 2569 (+3)

Російські танки-черепахи розсмішили світ, однак не змінили ситуацію на фронті

Уперше їх помітили на фронті навесні 2024 року: таким чином солдати РФ намагалися захиститися від українських fpv-дронів.

Однак ця схема не спрацювала, адже бійці ЗСУ вкрай швидко навчилися нищити ворожу техніку навіть з навареними антенами захисту.

Журналісти звертають увагу на приклад 108 бригади ТрО, яка однією зперших здогадалася, як це можна зробити.

Так, нещодавно група безпілотників бригади SkyForce помітила танк-"черепаху" вздовж лінії фронту на півдні України і націлила на нього щонайменше два своїх fpv. Перший дрон вразив металевий фланг ворожого танку. Незадовго до нього наблизився другий безпілотник і завдав прицільного удару в ту саму сторону. Удари викликали пожежу, яка охопила цілий танк, — розповідають журналісти. Поширити

Що важливо розуміти, така тактика має сенс, оскільки, як відомо, більшість найкращих протитанкових ракет мають "тандемні" боєголовки з двома зарядами. В