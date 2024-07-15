ВСУ уничтожили 1200 солдат, 62 артсистемы и 8 танков РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили 1200 солдат, 62 артсистемы и 8 танков РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили 1200 солдат, 62 артсистемы и 8 танков РФ
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С 24 февраля 2022 по 15 июля 2024 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 560 290 человек (+1200 в сутки).

Главные тезисы

  • СНСУ сообщили о 1200 уничтоженных солдатах РФ и потерях в технике, включая 62 артиллерийские системы и 8 танков.
  • Украинские беспилотники обнаружили эффективность в борьбе с новейшими технологиями, введенными российскими войсками на территории Украины.
  • Тактика использования тандемных боеголовок противотанковых ракет обеспечивает максимальную эффективность в поражении вражеской техники.
  • Подытоживая, определение российского технического потенциала играет ключевую роль в стратегии обороны ВСУ на фронте в Украине.

Что известно о потерях РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.07.24 обнародовал Генеральный штаб ВСУ:

  • личного состава — 560290 (+1200) человек ликвидировано

  • танков — 8214 (+8)

  • боевых бронированных машин — 15826 (+15)

  • артиллерийских систем — 15324 (+62)

  • РСЗО — 1119 (0)

  • средства ПВО — 892 (+2)

  • самолетов — 361 (0)

  • вертолетов — 326 (0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 12148 (+41)

  • крылатые ракеты — 2398 (+2)

  • корабли / катера — 28 (0)

  • подводные лодки — 1 (0)

  • автомобильной техники и автоцистерн — 20623 (+85)

  • специальная техника — 2569 (+3)

Российские танки-черепахи рассмешили мир, однако не изменили ситуацию на фронте

Впервые их заметили на фронте весной 2024 года: таким образом, солдаты РФ пытались защититься от украинских fpv-дронов.

Однако эта схема не сработала, ведь бойцы ВСУ очень быстро научились уничтожать вражескую технику даже с наваренными антеннами защиты.

Журналисты обращают внимание на пример 108 бригады ТРО, которая одной из первых догадалась, как это можно сделать.

Так, недавно группа беспилотников бригады SkyForce заметила танк-"черепаху" вдоль линии фронта на юге Украины и нацелила на него по меньшей мере два своих fpv. Первый дрон поразил металлический фланг вражеского танка. Незадолго к нему приблизился второй беспилотник и нанес прицельный удар в ту же сторону. Удары вызвали пожар, охвативший целый танк, — рассказывают журналисты.

Что важно понимать, такая тактика имеет смысл, поскольку, как известно, большинство лучших противотанковых ракет имеют "тандемные" боеголовки с двумя зарядами. В

Это означает, что первый заряд пробивает дыру в броне танка, а второй заряд взрывается внутри танка, чтобы нанести максимальный ущерб.

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