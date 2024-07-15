ВСУ уничтожили 1200 солдат, 62 артсистемы и 8 танков РФ

С 24 февраля 2022 по 15 июля 2024 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 560 290 человек (+1200 в сутки).
Главные тезисы
- СНСУ сообщили о 1200 уничтоженных солдатах РФ и потерях в технике, включая 62 артиллерийские системы и 8 танков.
- Украинские беспилотники обнаружили эффективность в борьбе с новейшими технологиями, введенными российскими войсками на территории Украины.
- Тактика использования тандемных боеголовок противотанковых ракет обеспечивает максимальную эффективность в поражении вражеской техники.
- Подытоживая, определение российского технического потенциала играет ключевую роль в стратегии обороны ВСУ на фронте в Украине.
Что известно о потерях РФ
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.07.24 обнародовал Генеральный штаб ВСУ:
личного состава — 560290 (+1200) человек ликвидировано
танков — 8214 (+8)
боевых бронированных машин — 15826 (+15)
артиллерийских систем — 15324 (+62)
РСЗО — 1119 (0)
средства ПВО — 892 (+2)
самолетов — 361 (0)
вертолетов — 326 (0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 12148 (+41)
крылатые ракеты — 2398 (+2)
корабли / катера — 28 (0)
подводные лодки — 1 (0)
автомобильной техники и автоцистерн — 20623 (+85)
специальная техника — 2569 (+3)
Российские танки-черепахи рассмешили мир, однако не изменили ситуацию на фронте
Впервые их заметили на фронте весной 2024 года: таким образом, солдаты РФ пытались защититься от украинских fpv-дронов.
Однако эта схема не сработала, ведь бойцы ВСУ очень быстро научились уничтожать вражескую технику даже с наваренными антеннами защиты.
Журналисты обращают внимание на пример 108 бригады ТРО, которая одной из первых догадалась, как это можно сделать.
Что важно понимать, такая тактика имеет смысл, поскольку, как известно, большинство лучших противотанковых ракет имеют "тандемные" боеголовки с двумя зарядами. В
Это означает, что первый заряд пробивает дыру в броне танка, а второй заряд взрывается внутри танка, чтобы нанести максимальный ущерб.
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