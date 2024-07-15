ВСУ поразили 2 пункта управления и склад БК армии РФ

За сутки 14 июля авиация и ракетные войска и артиллерия сил обороны Украины поразили два пункта управления, склад боеприпасов, средство ПВО, три артсистемы, станцию РЭБ и шесть районов сосредоточения личного состава российской армии.
Главные тезисы
- Вооруженные силы Украины успешно поразили два пункта управления, склад боеприпасов и другие объекты армии РФ.
- Силы обороны Украины продолжают отражать нападения противника в различных регионах, включая Харьковщину, Луганщину и Донбасс.
- Оперативная информация по состоянию на 15.07.2024 года указывает на 114 атак армии РФ на позиции ВСУ за сутки.
Текущее положение дел на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 08.00 15.07.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
За прошедшие сутки произошло 114 боевых столкновений.
По уточненной информации, за минувшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара, с применением четырех ракет, 64 авиационных удара (суммарно 97 КАБ), привлек для поражения 1168 дронов-камикадзе, совершил 4758 обстрелов, из них 79 из реактивных систем залпового огня
Авиационные удары противника, в частности, получили районы населенных пунктов Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Липцы, Ветеринарное, Борщево, Глубокое, Песчаное, Ковшаровка, Петропавловка Харьковской области; Макеевка Луганской области; Серебрянское лесничество; Ивано-Дарьевка, Нью-Йорк, Торецк, Александрополь, Лысичное, Волчье, Желательное, Ивановка, Новоселовка Первая Донецкой области; Львов Херсонской области.
На Харьковском направлении в общей сложности произошло десять боевых столкновений. Бои шли у Волчанска и Глубокого. Враг активно привлекал для поддержки авиацию.
На Купянском направлении количество атак вчера остановилось на цифре три. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Песчаного Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.
На Лиманском направлении наши войска отразили девять атак оккупантов в районах населенных пунктов Грековка и Макеевка Луганской области.
На Северском направлении Силами обороны отражены 11 штурмовых действий вблизи Спорного, Белогоровки, Раздолевки и Выемки Донецкой области.
На Краматорском направлении Силы обороны пресекли шесть попыток противника прорвать оборону в районах Григорьевки, Ивановского, Андреевки и Временного Яра в Донецкой области.
На Торецком направлении враг совершил 20 атак. Концентрировал свои усилия в направлении Нью-Йорка, Северного и Железного. Поддерживал свои действия ударами бомбардировочной авиации.
На Покровском направлении наши защитники отразили 41 штурмовое действие в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Прогресс, Новоселовка Первая и Яснобродовка Донецкой области, где агрессор, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Прасковьевки, Карловки и Константиновки, где враг восемь раз пытался захватить наши укрепления.
На Времивском направлении агрессор совершил два безуспешных штурма возле Водяного и Константиновки Донецкой области. Трижды избивал КАБами в район Великой Новоселки.
На Ореховском и Гуляйпольском направлениях кафиры вчера активных наступательных действий захватчики не вели.
На Приднепровском направлении подразделения наших войск отразили 2 атаки противника в районе Крынок, враг успеха не имел.
В то же время, наши воины истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.
Потери РФ в войне против Украины
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.07.24 обнародовал Генеральный штаб ВСУ:
личного состава — 560290 (+1200) человек ликвидировано
танков — 8214 (+8)
боевых бронированных машин — 15826 (+15)
артиллерийских систем — 15324 (+62)
РСЗО — 1119 (0)
средств ПВО — 892 (+2)
самолетов — 361 (0)
вертолетов — 326 (0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 12148 (+41)
крылатых ракет — 2398 (+2)
кораблей/ катеров — 28 (0)
подводных лодок — 1 (0)
автомобильной техники и автоцистерн — 20623 (+85)
специальной техники — 2569 (+3)
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-