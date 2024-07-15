ВСУ поразили 2 пункта управления и склад БК армии РФ

Оперативная информация по состоянию на 08.00 15.07.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

По уточненной информации, за минувшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара, с применением четырех ракет, 64 авиационных удара (суммарно 97 КАБ), привлек для поражения 1168 дронов-камикадзе, совершил 4758 обстрелов, из них 79 из реактивных систем залпового огня

Авиационные удары противника, в частности, получили районы населенных пунктов Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Липцы, Ветеринарное, Борщево, Глубокое, Песчаное, Ковшаровка, Петропавловка Харьковской области; Макеевка Луганской области; Серебрянское лесничество; Ивано-Дарьевка, Нью-Йорк, Торецк, Александрополь, Лысичное, Волчье, Желательное, Ивановка, Новоселовка Первая Донецкой области; Львов Херсонской области.

На Лиманском направлении наши войска отразили девять атак оккупантов в районах населенных пунктов Грековка и Макеевка Луганской области.

На Купянском направлении количество атак вчера остановилось на цифре три. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Песчаного Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Харьковском направлении в общей сложности произошло десять боевых столкновений. Бои шли у Волчанска и Глубокого. Враг активно привлекал для поддержки авиацию.

На Северском направлении Силами обороны отражены 11 штурмовых действий вблизи Спорного, Белогоровки, Раздолевки и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении Силы обороны пресекли шесть попыток противника прорвать оборону в районах Григорьевки, Ивановского, Андреевки и Временного Яра в Донецкой области.

На Торецком направлении враг совершил 20 атак. Концентрировал свои усилия в направлении Нью-Йорка, Северного и Железного. Поддерживал свои действия ударами бомбардировочной авиации.

На Покровском направлении наши защитники отразили 41 штурмовое действие в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Прогресс, Новоселовка Первая и Яснобродовка Донецкой области, где агрессор, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Прасковьевки, Карловки и Константиновки, где враг восемь раз пытался захватить наши укрепления.

На Времивском направлении агрессор совершил два безуспешных штурма возле Водяного и Константиновки Донецкой области. Трижды избивал КАБами в район Великой Новоселки.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях кафиры вчера активных наступательных действий захватчики не вели.