ВСУ отразили 16 атак армии РФ на Времивском направлении фронта

Силы обороны Украины продолжают активно противодействовать российскому агрессору, нанося ему существенные потери в живой силе и технике. Всего с начала суток 13 июля произошло 109 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины отразили 16 атак армии РФ на Времивском направлении фронта.
- Общие боевые потери РФ в войне против Украины за период с 24 февраля 2022 по 13 июля 2024 года значительны и составляют более 550 тыс человек и тысячи единиц техники.
- Статистика потерь РФ войск включает данные о личном составе, боевой технике, артиллерии, авиации и других видах вооружения.
Текущее состояние на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 13.07.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей продолжают страдать от циничных артобстрелов с территории российской федерации. От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали населенные пункты Ходыно, Карповичи, Грабовское, Запсилье, Горск и Могрица.
Вместе с тем, под постоянной бомбардировкой вражеской авиации находится Харьковщина. Сегодня со стороны российских городов Белгород и Шебекино террористы нанесли восемь авиаударов с использованием 18 КАБов. Целили в районы украинских населенных пунктов Липцы, Волчанск, Старица и Малые Проходы.
Кроме того, на Харьковском направлении российские кафиры 13 раз атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений близ Волчанска и Глубокого. Наши воины отразили 10 атак, еще три — продолжаются.
На Купянском направлении враг совершил 11 штурмовых действий недалеко от Синьковки, Ольшаной, Петропавловки, Новоселовки, Берестового и Стельмаховки. Четыре боя закончились, еще семь — продолжаются. Наибольшая концентрация вражеских усилий наблюдается в районе Берестовой.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 15 раз наши позиции вблизи Макеевки, Грековки и Тернов. Украинские защитники отбили 10 атак, еще пять продолжаются.
На Северском направлении силы обороны отразили четыре вражеских атаки недалеко от Белогоровки и Верхнекаменского. Еще три боестолкновения продолжаются в районах Раздоловки и Спорного.
На Краматорском направлении захватчики шесть раз совершали штурмовые действия вблизи Часового Яра, Григорьевки, Андреевки и Клещиевки. Три боя завершились, еще три — продолжаются.
На Торецком направлении противник атаковал семь раз недалеко от Северного, Торецкого и Нью-Йорка. Шесть сражений завершились без успеха для россиян, еще один бой продолжается.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли наибольшее количество попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Прогресс, Новоселовка Первая, Лозоватское, Новоалександровка и Яснобродовка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 17 атак, семь боеприкосновений еще продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.
На Кураховском направлении враг девять раз атаковал у Красногоровки, Константиновки и Победы. Семь боев завершено, два — продолжаются.
Российские кафиры значительно активизировались на Времивском направлении. Здесь противник пытался прорвать украинскую оборону у Урожайного, Макарова, Константиновки и Великой Новоселки. Украинские защитники отразили 16 штурмов россиян, еще одна вражеская атака продолжается в районе Водяного.
Следует отметить, что в других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
Что известно о потерях РФ в войне против Украины
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.07.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 557770 (+1120) человек,
танков — 8199 (+8) ед,
боевых бронированных машин — 15779 (+24) ед,
артиллерийских систем — 15216 (+58) ед,
РСЗО — 1119 (+0) ед,
средств ПВО — 889 (+1) ед,
самолетов — 361 (+0) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 12069 (+34),
крылатых ракет — 2397 (+0),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 20461 (+52) ед,
специальной техники — 2556 (+13)
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-