ВСУ отразили 16 атак армии РФ на Времивском направлении фронта

Силы обороны Украины продолжают активно противодействовать российскому агрессору, нанося ему существенные потери в живой силе и технике. Всего с начала суток 13 июля произошло 109 боевых столкновений.

Текущее состояние на разных направлениях фронта

Оперативная информация по состоянию на 16.00 13.07.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей продолжают страдать от циничных артобстрелов с территории российской федерации. От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали населенные пункты Ходыно, Карповичи, Грабовское, Запсилье, Горск и Могрица.

Вместе с тем, под постоянной бомбардировкой вражеской авиации находится Харьковщина. Сегодня со стороны российских городов Белгород и Шебекино террористы нанесли восемь авиаударов с использованием 18 КАБов. Целили в районы украинских населенных пунктов Липцы, Волчанск, Старица и Малые Проходы.

Кроме того, на Харьковском направлении российские кафиры 13 раз атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений близ Волчанска и Глубокого. Наши воины отразили 10 атак, еще три — продолжаются.

На Купянском направлении враг совершил 11 штурмовых действий недалеко от Синьковки, Ольшаной, Петропавловки, Новоселовки, Берестового и Стельмаховки. Четыре боя закончились, еще семь — продолжаются. Наибольшая концентрация вражеских усилий наблюдается в районе Берестовой.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 15 раз наши позиции вблизи Макеевки, Грековки и Тернов. Украинские защитники отбили 10 атак, еще пять продолжаются.

На Северском направлении силы обороны отразили четыре вражеских атаки недалеко от Белогоровки и Верхнекаменского. Еще три боестолкновения продолжаются в районах Раздоловки и Спорного.

На Краматорском направлении захватчики шесть раз совершали штурмовые действия вблизи Часового Яра, Григорьевки, Андреевки и Клещиевки. Три боя завершились, еще три — продолжаются.

На Торецком направлении противник атаковал семь раз недалеко от Северного, Торецкого и Нью-Йорка. Шесть сражений завершились без успеха для россиян, еще один бой продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли наибольшее количество попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Прогресс, Новоселовка Первая, Лозоватское, Новоалександровка и Яснобродовка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 17 атак, семь боеприкосновений еще продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

На Кураховском направлении враг девять раз атаковал у Красногоровки, Константиновки и Победы. Семь боев завершено, два — продолжаются.

Российские кафиры значительно активизировались на Времивском направлении. Здесь противник пытался прорвать украинскую оборону у Урожайного, Макарова, Константиновки и Великой Новоселки. Украинские защитники отразили 16 штурмов россиян, еще одна вражеская атака продолжается в районе Водяного.

Следует отметить, что в других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Что известно о потерях РФ в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.07.24 ориентировочно составили: