ВСУ ликвидировали более 1100 военных РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали более 1100 военных РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Потери России в войне против Украины за сутки с 15 на 16 июля составляют 1110 окупантов, 13 танков и 44 артиллерийских системы.

Главные тезисы

  • Общие боевые потери РФ с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составляют более 561 тыс. человек и значительное количество техники.
  • Интенсивные боевые столкновения и удары по позициям противника произошли на разных направлениях фронта, включая Харьковское, Кураховское, Торецкое.
  • Украинские силы обороны успешно отражают атаки окупантов, сдерживая их попытки прорыва на разных участках фронта.

Что известно о потерях РФ в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 561 400 (+1110) человек,

  • танков - 8227 (+13) ед,

  • боевых бронированных машин - 15 862 (+36) ед,

  • артиллерийских систем - 15 368 (+44) ед,

  • РСЗО - 1119 (+0) ед,

  • средств ПВО - 892 (+0) ед,

  • самолетов - 361 (+0) ед,

  • вертолетов - 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 193 (+45),

  • крылатых ракет - 2398 (+0),

  • кораблей /катеров - 28 (+0) ед,

  • подводных лодок - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 20 680 (+57) ед,

  • специальной техники - 2577 (+8)

Какая ситуация на фронте по состоянию на 15 - 16 июля

За прошедшие сутки произошло 119 боевых столкновений.

По уточненной информации, за минувшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар одной ракетой, 131 авиационный удар, при этом сбросив 135 управляемых авиационных бомб, задействовал для поражения 909 дронов-камикадзе, совершил 4323 обстрела, из них 1 из реактивных систем залпового огня

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 11 районам сосредоточения личного состава, пункта управления, двум средствам ПВО, РЛС и станции РЭБ противника.

На Харьковском направлении всего произошло 18 боевых столкновений. Бои шли у Волчанска и Глубокого. Враг активно задействовал для поддержки штурмовых действий авиацию.

На Купянском направлении количество атак вчера составило пять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении наши войска отразили восемь атак оккупантов в районах населенных пунктов Невского Луганской и Тернов Донецкой областей.

На Северском направлении Силами обороны отражены семь штурмовых действий вблизи Белогоровки Луганской области, Раздолевки, Верхнекаменского и Спорного Донецкой области.

На Краматорском направлении Силы обороны приостановили шесть попыток противника прорвать оборону в районах Григорьевки и Временного Яра Донецкой области.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак. Концентрировал свои усилия в направлении Нью-Йорка и Северного.

На Покровском направлении нашими защитниками отражено 31 штурмовое действие в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс и Яснобродовка Донецкой области, где агрессор, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Прасковьевки и Карловки, где враг 17 раз пытался захватить наши укрепления.

На Времевском направлении агрессор совершил семь безуспешных штурмов возле Водяного, Константиновки и Макаровки Донецкой области.

В Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Три неудачных штурма вражеской пехоты были отражены украинскими воинами.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок окупантов не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет проводящую диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

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