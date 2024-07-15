Генштаб озвучил количество боевых столкновений между ВСУ и армией РФ с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб озвучил количество боевых столкновений между ВСУ и армией РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
Генштаб озвучил количество боевых столкновений между ВСУ и армией РФ с начала суток
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На фронте с начала суток 15 июля произошло 69 боевых столкновений, больше всего российские войска атакуют на Покровском направлении.

Главные тезисы

 

  • Российские войска проявляют активность на Северском, Купянском и Харьковском направлениях. Украинские войска стойко удерживают оборону.
  • По состоянию на 15 июля Россия понесла серьезные потери: 560 тыс человек и значительный ущерб в технике. ВСУ уничтожили ряд военной техники и технических средств противника.
  • Боевые столкновения продолжаются на разных направлениях, при этом защитники Украины успешно отбивают атаки российских войск.
  • Ситуация на фронте под контролем украинских войск. Боевые действия идут преимущественно на Покровском направлении, где противник предпринимает многочисленные попытки атаковать позиции защитников.

Какая ситуация на фронте

Как отмечается, всего с начала этих суток произошло 69 боевых столкновений.

В то же время враг проявляет активность и на Северском и Купянском направлениях.

  • На Харьковском направлении российские кафиры десять раз пытались совершить штурм оборонительных рубежей украинского войска в районах Глубокого и Волчанска. Сейчас шесть боевых столкновений близ Волчанска. Ситуация под контролем наших войск.

  • На Купянском направлении противник два раза активно шел на позиции наших подразделений в районе Стельмаховки, боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают стойко удерживать оборону.

  • На Лиманском направлении захватническая армия, при поддержке авиации, совершила три атаки на позиции украинцев вблизи Макеевки и Тернов. Два боеприкосновения завершились без успеха для противника, еще одно — продолжается.

  • Враг проявляет активность и на Северском направлении. Вблизи населенных пунктов Раздоловка, Белогоровка и Верхнекаменское защитники украинской земли отбивают две атаки, еще четыре попытки противника были неудачны. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении произошло наибольшее количество боеприкосновений. С начала суток оккупанты, при поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации, предприняли уже шестнадцать попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Новоалександровки и Яснобродовки.

Что известно о потерях РФ

По состоянию на 15 июля Россия потеряла 560 290 человек. Кроме того, ВСУ за последние сутки уничтожили:

  • танков — 8214 (+8)

  • боевых бронированных машин — 15826 (+15)

  • артиллерийских систем — 15324 (+62)

  • РСЗО — 1119 (0)

  • средства ПВО — 892 (+2)

  • самолетов — 361 (0)

  • вертолетов — 326 (0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 12148 (+41)

  • крылатые ракеты — 2398 (+2)

  • корабли / катера — 28 (0)

  • подводные лодки — 1 (0)

  • автомобильной техники и автоцистерн — 20623 (+85)

  • специальная техника — 2569 (+3)

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