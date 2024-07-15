Генштаб озвучил количество боевых столкновений между ВСУ и армией РФ с начала суток

Как отмечается, всего с начала этих суток произошло 69 боевых столкновений.

В то же время враг проявляет активность и на Северском и Купянском направлениях.

На Харьковском направлении российские кафиры десять раз пытались совершить штурм оборонительных рубежей украинского войска в районах Глубокого и Волчанска. Сейчас шесть боевых столкновений близ Волчанска. Ситуация под контролем наших войск.

На Купянском направлении противник два раза активно шел на позиции наших подразделений в районе Стельмаховки, боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают стойко удерживать оборону.

На Лиманском направлении захватническая армия, при поддержке авиации, совершила три атаки на позиции украинцев вблизи Макеевки и Тернов. Два боеприкосновения завершились без успеха для противника, еще одно — продолжается.