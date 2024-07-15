Генштаб озвучил количество боевых столкновений между ВСУ и армией РФ с начала суток

На фронте с начала суток 15 июля произошло 69 боевых столкновений, больше всего российские войска атакуют на Покровском направлении.
Главные тезисы
- Российские войска проявляют активность на Северском, Купянском и Харьковском направлениях. Украинские войска стойко удерживают оборону.
- По состоянию на 15 июля Россия понесла серьезные потери: 560 тыс человек и значительный ущерб в технике. ВСУ уничтожили ряд военной техники и технических средств противника.
- Боевые столкновения продолжаются на разных направлениях, при этом защитники Украины успешно отбивают атаки российских войск.
- Ситуация на фронте под контролем украинских войск. Боевые действия идут преимущественно на Покровском направлении, где противник предпринимает многочисленные попытки атаковать позиции защитников.
Какая ситуация на фронте
Как отмечается, всего с начала этих суток произошло 69 боевых столкновений.
В то же время враг проявляет активность и на Северском и Купянском направлениях.
На Харьковском направлении российские кафиры десять раз пытались совершить штурм оборонительных рубежей украинского войска в районах Глубокого и Волчанска. Сейчас шесть боевых столкновений близ Волчанска. Ситуация под контролем наших войск.
На Купянском направлении противник два раза активно шел на позиции наших подразделений в районе Стельмаховки, боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают стойко удерживать оборону.
На Лиманском направлении захватническая армия, при поддержке авиации, совершила три атаки на позиции украинцев вблизи Макеевки и Тернов. Два боеприкосновения завершились без успеха для противника, еще одно — продолжается.
Враг проявляет активность и на Северском направлении. Вблизи населенных пунктов Раздоловка, Белогоровка и Верхнекаменское защитники украинской земли отбивают две атаки, еще четыре попытки противника были неудачны. Ситуация контролируется.
Что известно о потерях РФ
По состоянию на 15 июля Россия потеряла 560 290 человек. Кроме того, ВСУ за последние сутки уничтожили:
танков — 8214 (+8)
боевых бронированных машин — 15826 (+15)
артиллерийских систем — 15324 (+62)
РСЗО — 1119 (0)
средства ПВО — 892 (+2)
самолетов — 361 (0)
вертолетов — 326 (0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 12148 (+41)
крылатые ракеты — 2398 (+2)
корабли / катера — 28 (0)
подводные лодки — 1 (0)
автомобильной техники и автоцистерн — 20623 (+85)
специальная техника — 2569 (+3)
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