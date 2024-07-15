Генштаб озвучив кількість бойових зіткнень між ЗСУ та армією РФ з початку доби

На фронті з початку доби 15 липня відбулось 69 бойових зіткнень, найбільше російські війська атакують на Покровському напрямку.
Головні тези:
- Російські окупанти проявляли активність на Покровському, Сіверському, Куп'янському та інших напрямках, але ситуацію контролюють українські війська.
- Станом на 15 липня, Росія втратила значну кількість осіб та техніки під час бойових дій з ЗСУ, що свідчить про неефективність їх дій на фронті.
- Відбулися численні спроби атак ворога на оборонні рубежі українських військ поблизу різних населених пунктів, але оборонці відбили їх успішно.
Яка ситуація на фронті
Як зазначається, всього з початку цієї доби відбулося 69 бойових зіткнень.
Водночас ворог виявляє активність і на Сіверському та Куп'янському напрямках.
На Харківському напрямку російські окупанти десять разів намагались здійснити штурм оборонних рубежів українського війська в районах Глибокого та Вовчанська. Наразі триває шість бойових зіткнень поблизу Вовчанська. Ситуація під контролем наших військ.
На Куп’янському напрямку противник два рази активно йшов на позиції наших підрозділів у районі Стельмахівки, боєзіткнення досі тривають. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.
На Лиманському напрямку загарбницька армія, за підтримки авіації, здійснила три атаки на позиції українців поблизу Макіївки та Тернів. Два боєзіткнення завершилися без успіху для противника, ще одне — триває.
Ворог виявляє активність і на Сіверському напрямку. Поблизу населених пунктів Роздолівка, Білогорівка та Верхньокам’янське оборонці української землі відбивають дві атаки, ще чотири спроби противника були невдалі. Ситуація контрольована.
Що відомо про втрати РФ
Станом на15 липня, Росія втратила 560 290 осіб. Крім того, ЗСУ за останню добу знищили:
танків — 8214 (+8)
бойових броньованих машин — 15826 (+15)
артилерійських систем — 15324 (+62)
РСЗВ — 1119 (0)
засоби ППО — 892 (+2)
літаків — 361 (0)
гелікоптерів — 326 (0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12148 (+41)
крилаті ракети — 2398 (+2)
кораблі / катери — 28 (0)
підводні човни — 1 (0)
автомобільної техніки та автоцистерн — 20623 (+85)
спеціальна техніка — 2569 (+3)
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