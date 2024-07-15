Генштаб озвучив кількість бойових зіткнень між ЗСУ та армією РФ з початку доби

Як зазначається, всього з початку цієї доби відбулося 69 бойових зіткнень.

Водночас ворог виявляє активність і на Сіверському та Куп'янському напрямках.

На Харківському напрямку російські окупанти десять разів намагались здійснити штурм оборонних рубежів українського війська в районах Глибокого та Вовчанська. Наразі триває шість бойових зіткнень поблизу Вовчанська. Ситуація під контролем наших військ.

На Куп’янському напрямку противник два рази активно йшов на позиції наших підрозділів у районі Стельмахівки, боєзіткнення досі тривають. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.

На Лиманському напрямку загарбницька армія, за підтримки авіації, здійснила три атаки на позиції українців поблизу Макіївки та Тернів. Два боєзіткнення завершилися без успіху для противника, ще одне — триває.