Отбили позиции. Аналитики заявили о новых успехах ВСУ на фронте

Вооруженным силам Украины удалось успешно восстановить утраченные позиции вблизи Торецка Бахмутского района Донецкой области.
Главные тезисы
- Российские захватчики продолжают штурмы на востоке Украины, но терпят серьезные потери.
- Украинские защитники активно отражают нападения противника и продолжают удерживать контроль на фронте.
- Появилась информация о наступлении армии РФ в пределах Торецка.
Украинские воины продолжают держать оборону на поле боя
Согласно данным американского Института изучения войны, российские захватчики не останавливают свои штурмы на соседнем Покровском направлении.
Кроме того, сообщается, что украинские защитники недавно отразили некоторые позиции в южной части Нью-Йорка (южнее Торецка).
Также сетью активно распространяется информация о наступлении армии РФ в пределах Торецка.
Согласно данным американских аналитиков, российские захватчики совершили атаки в районе Новоалександровки, Воздвиженки, Лозоватского и Яснобродовки.
Следует отметить, что на этом участке фронта воюют подразделения 1-й российской мотострелковой бригады (1-й АК "ДНР").
Потери РФ в войне против Украины по состоянию на 16 июля 2024 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.07.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 561 400 (+1110) человек,
танков — 8227 (+13) ед,
боевых бронированных машин — 15 862 (+36) ед,
артиллерийских систем — 15 368 (+44) ед,
РСЗО — 1119 (+0) ед,
средств ПВО — 892 (+0) ед,
самолетов — 361 (+0) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 12 193 (+45),
крылатых ракет — 2398 (+0),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 20 680 (+57) ед,
специальной техники — 2577 (+8)
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