Отбили позиции. Аналитики заявили о новых успехах ВСУ на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Отбили позиции. Аналитики заявили о новых успехах ВСУ на фронте

ВСУ
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Источник:  ISW

Вооруженным силам Украины удалось успешно восстановить утраченные позиции вблизи Торецка Бахмутского района Донецкой области.

Главные тезисы

  • Российские захватчики продолжают штурмы на востоке Украины, но терпят серьезные потери.
  • Украинские защитники активно отражают нападения противника и продолжают удерживать контроль на фронте.
  • Появилась информация о наступлении армии РФ в пределах Торецка.

Украинские воины продолжают держать оборону на поле боя

Согласно данным американского Института изучения войны, российские захватчики не останавливают свои штурмы на соседнем Покровском направлении.

Как российские, так и украинские войска недавно продвинулись на Торецком направлении, поскольку 15 июля боевые действия продолжались, — отмечает команда ISW.

Кроме того, сообщается, что украинские защитники недавно отразили некоторые позиции в южной части Нью-Йорка (южнее Торецка).

Также сетью активно распространяется информация о наступлении армии РФ в пределах Торецка.

Дополнительные кадры от 15 июля показывают, что российские войска недавно немного продвинулись в восточном районе Северного (восточнее Торецка). Также оккупанты продолжали наступление в районе Железного, — сказано в сообщении.

Согласно данным американских аналитиков, российские захватчики совершили атаки в районе Новоалександровки, Воздвиженки, Лозоватского и Яснобродовки.

Следует отметить, что на этом участке фронта воюют подразделения 1-й российской мотострелковой бригады (1-й АК "ДНР").

Потери РФ в войне против Украины по состоянию на 16 июля 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 561 400 (+1110) человек,

  • танков — 8227 (+13) ед,

  • боевых бронированных машин — 15 862 (+36) ед,

  • артиллерийских систем — 15 368 (+44) ед,

  • РСЗО — 1119 (+0) ед,

  • средств ПВО — 892 (+0) ед,

  • самолетов — 361 (+0) ед,

  • вертолетов — 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 12 193 (+45),

  • крылатых ракет — 2398 (+0),

  • кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 20 680 (+57) ед,

  • специальной техники — 2577 (+8)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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