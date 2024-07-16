Отбили позиции. Аналитики заявили о новых успехах ВСУ на фронте

Украинские воины продолжают держать оборону на поле боя

Согласно данным американского Института изучения войны, российские захватчики не останавливают свои штурмы на соседнем Покровском направлении.

Как российские, так и украинские войска недавно продвинулись на Торецком направлении, поскольку 15 июля боевые действия продолжались, — отмечает команда ISW. Поделиться

Кроме того, сообщается, что украинские защитники недавно отразили некоторые позиции в южной части Нью-Йорка (южнее Торецка).

Также сетью активно распространяется информация о наступлении армии РФ в пределах Торецка.

Дополнительные кадры от 15 июля показывают, что российские войска недавно немного продвинулись в восточном районе Северного (восточнее Торецка). Также оккупанты продолжали наступление в районе Железного, — сказано в сообщении. Поделиться

Согласно данным американских аналитиков, российские захватчики совершили атаки в районе Новоалександровки, Воздвиженки, Лозоватского и Яснобродовки.

Следует отметить, что на этом участке фронта воюют подразделения 1-й российской мотострелковой бригады (1-й АК "ДНР").

Потери РФ в войне против Украины по состоянию на 16 июля 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.07.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 561 400 (+1110) человек,

танков — 8227 (+13) ед,

боевых бронированных машин — 15 862 (+36) ед,

артиллерийских систем — 15 368 (+44) ед,

РСЗО — 1119 (+0) ед,

средств ПВО — 892 (+0) ед,

самолетов — 361 (+0) ед,

вертолетов — 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 12 193 (+45),

крылатых ракет — 2398 (+0),

кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

подводных лодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 20 680 (+57) ед,

специальной техники — 2577 (+8)