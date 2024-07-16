ЗСУ уразили комплекс С-300 армії РФ на окупованій Донеччині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ уразили комплекс С-300 армії РФ на окупованій Донеччині — відео

Олександр Сирський
ЗСУ уразили комплекс С-300 армії РФ на окупованій Донеччині — відео

Сили оборони України опівночі уразили російський комплекс С-300 у тимчасово окупованій частині Донецької області.

Головні тези:

 

  • Наразі уточнюється інформація щодо наслідків удару, проте це вже не перша успішна спільна робота українських ракетників та інших складових сил оборони проти РФ.
  • За даними розвідки, удар призвів до ураження радіолокаційної станції та пускових установок ворога.
  • Згідно з останніми даними, загальні бойові втрати РФ у війні з Україною за останній період орієнтовно склалися з більш ніж 500 тис. осіб, танків, броньованих машин, артилерійських систем і іншої техніки.

Як Сили оборони знищили ворожий комплекс С-300 на сході

Висловлюю подяку воїнам за успішне виконання бойового завдання! Сьогодні опівночі підрозділи ракетних військ Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по ворожому комплексу С-300 на території тимчасово окупованої Донецької області. За інформацією розвідки, підтверджено ураження радіолокаційної станції та пускових установок противника.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

За словами Сирського, наразі більш детальна інформація щодо наслідків удару уточнюється. Однак це вже не перша спільна вдала робота українських ракетників та представників інших складових Сил оборони по важливих військових цілях РФ. Зокрема, раніше вже було знищено понад 20 пускових установок і близько 15 радіолокаційних станцій.

Продовжуємо системно знищувати потенціал російської ППО, створюючи сприятливі умови для успішного застосування ударних авіаційних засобів, — додав Сирський.

Що відомо про втрати РФ у війні проти України за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 561 400 (+1110) осіб,

  • танків — 8227 (+13) од,

  • бойових броньованих машин — 15 862 (+36) од,

  • артилерійських систем — 15 368 (+44) од,

  • РСЗВ — 1119 (+0) од,

  • засобів ППО — 892 (+0) од,

  • літаків — 361 (+0) од,

  • гелікоптерів — 326 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12 193 (+45),

  • крилатих ракет — 2398 (+0),

  • кораблів /катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 20 680 (+57) од,

  • спеціальної техніки — 2577 (+8)

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