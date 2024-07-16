ЗСУ уразили комплекс С-300 армії РФ на окупованій Донеччині — відео

Як Сили оборони знищили ворожий комплекс С-300 на сході

Висловлюю подяку воїнам за успішне виконання бойового завдання! Сьогодні опівночі підрозділи ракетних військ Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по ворожому комплексу С-300 на території тимчасово окупованої Донецької області. За інформацією розвідки, підтверджено ураження радіолокаційної станції та пускових установок противника. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

За словами Сирського, наразі більш детальна інформація щодо наслідків удару уточнюється. Однак це вже не перша спільна вдала робота українських ракетників та представників інших складових Сил оборони по важливих військових цілях РФ. Зокрема, раніше вже було знищено понад 20 пускових установок і близько 15 радіолокаційних станцій.

Продовжуємо системно знищувати потенціал російської ППО, створюючи сприятливі умови для успішного застосування ударних авіаційних засобів, — додав Сирський. Поширити

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