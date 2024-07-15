Бавовна у Севастополі. Дрони атакували російський дивізіон ЗРК С-400/С-300

15 липня в районі мису Фіолент тимчасово окупованого Росією Севастополя були "прильоти" у військовій частині армії РФ. Імовірно, пошкоджено одну з радіолокаційних станцій ворога.
Головні тези:
- У Севастополі на мисі Фіолент сталися вибухи вночі 15 липня, коли дрони атакували дивізіон ЗРК С-400/С-300.
- Під час атаки, можливо, пошкоджено радіолокаційну станцію та позицію ракетного комплексу.
- Уламки збитих ППО Росії безпілотників впали на дачні ділянки та приватні будинки.
Атака дронів на дивізіон ЗРК С-400/С-300 в окупованому Севастополі
Загалом пролунало 8 вибухів. Вірогідно, під час атаки було пошкоджено одну з радіолокаційних станцій, також був вибух на позиції С-400.
Дрони атакували Крим у ніч на 15 липня
Атаку БПЛА нібито відбивала російська ППО на території тимчасово окупованого Криму.
Представник окупаційної адміністрації Развожаєв заявив про те, що.атаку БПЛА відбивають у Севастополі, військові збили один безпілотник у районі мису Фіолент, уламки впали на територію приватного будинку.
Приблизно з 3.20 у Севастополі було дуже гучно, місцеві жителі чули вибухи у районі мису Фіолент у Севастополі.
О 06:43 стало відомо, що на мисі Фіолент був приліт.
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