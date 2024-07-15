Бавовна у Севастополі. Дрони атакували російський дивізіон ЗРК С-400/С-300
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Події
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Бавовна у Севастополі. Дрони атакували російський дивізіон ЗРК С-400/С-300

С-400
Джерело:  online.ua

15 липня в районі мису Фіолент тимчасово окупованого Росією Севастополя були "прильоти" у військовій частині армії РФ. Імовірно, пошкоджено одну з радіолокаційних станцій ворога.

Головні тези:

  • У Севастополі на мисі Фіолент сталися вибухи вночі 15 липня, коли дрони атакували дивізіон ЗРК С-400/С-300.
  • Під час атаки, можливо, пошкоджено радіолокаційну станцію та позицію ракетного комплексу.
  • Уламки збитих ППО Росії безпілотників впали на дачні ділянки та приватні будинки.

Атака дронів на дивізіон ЗРК С-400/С-300 в окупованому Севастополі

На території військової частини на мисі Фіолент під Севастополем, де пролунали вибухи, розташований дивізіон зенітних ракетних комплексів С-400/С-300 зі кладу 12-го зенітного ракетного полку.

Загалом пролунало 8 вибухів. Вірогідно, під час атаки було пошкоджено одну з радіолокаційних станцій, також був вибух на позиції С-400.

Військова частина розташована серед дачних кооперативів, тому на дачні будинки падали уламки БпЛА.

Дрони атакували Крим у ніч на 15 липня

Атаку БПЛА нібито відбивала російська ППО на території тимчасово окупованого Криму.

Представник окупаційної адміністрації Развожаєв заявив про те, що.атаку БПЛА відбивають у Севастополі, військові збили один безпілотник у районі мису Фіолент, уламки впали на територію приватного будинку.

Приблизно з 3.20 у Севастополі було дуже гучно, місцеві жителі чули вибухи у районі мису Фіолент у Севастополі.

О 4:47 російські пропагандистські ресурси написали, що "відбиття атаки БПЛА на Севастополь триває, за даними рятувальної служби, постраждалих немає".

О 06:43 стало відомо, що на мисі Фіолент був приліт.

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