Бавовна у Севастополі. Дрони атакували російський дивізіон ЗРК С-400/С-300

15 липня в районі мису Фіолент тимчасово окупованого Росією Севастополя були "прильоти" у військовій частині армії РФ. Імовірно, пошкоджено одну з радіолокаційних станцій ворога.

Атака дронів на дивізіон ЗРК С-400/С-300 в окупованому Севастополі

На території військової частини на мисі Фіолент під Севастополем, де пролунали вибухи, розташований дивізіон зенітних ракетних комплексів С-400/С-300 зі кладу 12-го зенітного ракетного полку. Поширити

Загалом пролунало 8 вибухів. Вірогідно, під час атаки було пошкоджено одну з радіолокаційних станцій, також був вибух на позиції С-400.

Військова частина розташована серед дачних кооперативів, тому на дачні будинки падали уламки БпЛА. Поширити

Дрони атакували Крим у ніч на 15 липня

Атаку БПЛА нібито відбивала російська ППО на території тимчасово окупованого Криму.

Представник окупаційної адміністрації Развожаєв заявив про те, що.атаку БПЛА відбивають у Севастополі, військові збили один безпілотник у районі мису Фіолент, уламки впали на територію приватного будинку.

Приблизно з 3.20 у Севастополі було дуже гучно, місцеві жителі чули вибухи у районі мису Фіолент у Севастополі.

О 4:47 російські пропагандистські ресурси написали, що "відбиття атаки БПЛА на Севастополь триває, за даними рятувальної служби, постраждалих немає". Поширити

О 06:43 стало відомо, що на мисі Фіолент був приліт.