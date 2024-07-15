Крим та Брянщина. Росіяни скаржаться на масовану атаку дронів

У ніч проти 15 липня тимчасово окупований Крим, Брянська та Липецька області Росії були атаковані безпілотниками.
Головні тези:
- У ніч на 15 липня безпілотники здійснили масовану атаку на Крим, Брянщину та Липецьку область Росії.
- Представник окупаційної адміністрації РФ у Криму повідомив про збиття 22 дронів: 15 над Брянщиною, 6 над Кримом і 1 над Липецькою областю.
- У результаті атаки постраждали об'єкти в Севастополі.
Дрони атакували Росію у ніч на 15 липня
Атаку БПЛА нібито відбивала російська ППО на території тимчасово окупованого Криму.
Представник окупаційної адміністрації Развожаєв заявив про те, що.атаку БПЛА відбивають у Севастополі, військові збили один безпілотник у районі мису Фіолент, уламки впали на територію приватного будинку.
Приблизно з 3.20 у Севастополі було дуже гучно, місцеві жителі чули вибухи у районі мису Фіолент у Севастополі.
О 4:47 російські пропагандистські ресурси написали, що "відбиття атаки БПЛА на Севастополь триває, за даними рятувальної служби, постраждалих немає".
О 06:03 у Севастополі оголосили про ракетну небезпеку.
О 06:43 стало відомо, що на мисі Фіолент був приліт. Очікується детальніша інформація.
Міністерство оборони країни-агресорки Росії повідомило нібито про збиття 22 дронів: 15 — над Брянщиною, 6 — над Кримом, 1 — над Липецькою областю.
У Курській області поскаржилися на атаку дронів на телевізійну вежу
Курську область 14 липня нібито атакували дрони. У місті Суджа розпочалася пожежа на телевізійній вежі.
Смирнов розповів, що на телевізійній вежі почалася пожежа. При цьому про постраждалих, за його словами, інформації немає.
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