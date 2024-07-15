Крим та Брянщина. Росіяни скаржаться на масовану атаку дронів
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Крим та Брянщина. Росіяни скаржаться на масовану атаку дронів

Дрони
Джерело:  online.ua

У ніч проти 15 липня тимчасово окупований Крим, Брянська та Липецька області Росії були атаковані безпілотниками.

Головні тези:

  • У ніч на 15 липня безпілотники здійснили масовану атаку на Крим, Брянщину та Липецьку область Росії.
  • Представник окупаційної адміністрації РФ у Криму повідомив про збиття 22 дронів: 15 над Брянщиною, 6 над Кримом і 1 над Липецькою областю.
  • У результаті атаки постраждали об'єкти в Севастополі.

Дрони атакували Росію у ніч на 15 липня

Атаку БПЛА нібито відбивала російська ППО на території тимчасово окупованого Криму.

Представник окупаційної адміністрації Развожаєв заявив про те, що.атаку БПЛА відбивають у Севастополі, військові збили один безпілотник у районі мису Фіолент, уламки впали на територію приватного будинку.

Приблизно з 3.20 у Севастополі було дуже гучно, місцеві жителі чули вибухи у районі мису Фіолент у Севастополі.

О 4:47 російські пропагандистські ресурси написали, що "відбиття атаки БПЛА на Севастополь триває, за даними рятувальної служби, постраждалих немає".

О 06:03 у Севастополі оголосили про ракетну небезпеку.

О 06:43 стало відомо, що на мисі Фіолент був приліт. Очікується детальніша інформація.

Міністерство оборони країни-агресорки Росії повідомило нібито про збиття 22 дронів: 15 — над Брянщиною, 6 — над Кримом, 1 — над Липецькою областю.

У Курській області поскаржилися на атаку дронів на телевізійну вежу

Курську область 14 липня нібито атакували дрони. У місті Суджа розпочалася пожежа на телевізійній вежі.

Як пишуть російські пропагандисти, телевізійну вежу в Суджі 14 липня "атакували щонайменше два дрони-камікадзе". Також у місті нібито вдарили по закритій заправці.

Смирнов розповів, що на телевізійній вежі почалася пожежа. При цьому про постраждалих, за його словами, інформації немає.

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