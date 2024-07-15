Крым и Брянщина. Россияне жалуются на массированную атаку дронов
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Крым и Брянщина. Россияне жалуются на массированную атаку дронов

Дроны
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Источник:  online.ua

В ночь на 15 июля временно оккупированный Крым, Брянская и Липецкая области России были атакованы беспилотниками.

Главные тезисы

  • Ночью на 15 июля территории Крыма, Брянщины и Липецкой области будто бы были атакованы беспилотниками.
  • Севастополь пострадал от атаки дронов, есть ущерб объектам в городе.
  • Министерство обороны России сообщило о сбитии 22 дронов: 15 на Брянщине, 6 в Крыму и 1 в Липецкой области.

Дроны атаковали Россию в ночь на 15 июля

Атаку БПЛА якобы отражала российская ПВО на территории временно оккупированного Крыма.

Представитель оккупационной администрации Развожаев заявил о том, что атаку БПЛА отбивают в Севастополе, военные сбили один беспилотник в районе мыса Фиолент, обломки упали на территорию частного дома.

Приблизительно с 3.20 в Севастополе было очень громко, местные жители слышали взрывы в районе мыса Фиолент в Севастополе.

В 4:47 российские пропагандистские ресурсы написали, что "отражение атаки БПЛА на Севастополь продолжается, по данным спасательной службы, пострадавших нет".

В 06:03 в Севастополе объявили о ракетной опасности.

В 06:43 стало известно, что на мысе Фиолент был прилет. Ожидается более подробная информация.

Министерство обороны страны-агрессорки России сообщило якобы о сбитии 22 дронов: 15 — над Брянщиной, 6 — над Крымом, 1 — над Липецкой областью.

В Курской области пожаловались на атаку дронов на телевизионную башню

Курскую область 14 июля якобы атаковали дроны. В городе Суджа начался пожар на телевизионной башне.

Как пишут российские пропагандисты, телевизионную башню в Судже 14 июля "атаковали по меньшей мере два дрона-камикадзе". Также в городе якобы ударили по закрытой заправке.

Смирнов рассказал, что на телевизионной башне начался пожар. При этом о пострадавших, по его словам, нет информации.

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