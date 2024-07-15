Крым и Брянщина. Россияне жалуются на массированную атаку дронов

В ночь на 15 июля временно оккупированный Крым, Брянская и Липецкая области России были атакованы беспилотниками.
Главные тезисы
- Ночью на 15 июля территории Крыма, Брянщины и Липецкой области будто бы были атакованы беспилотниками.
- Севастополь пострадал от атаки дронов, есть ущерб объектам в городе.
- Министерство обороны России сообщило о сбитии 22 дронов: 15 на Брянщине, 6 в Крыму и 1 в Липецкой области.
Дроны атаковали Россию в ночь на 15 июля
Атаку БПЛА якобы отражала российская ПВО на территории временно оккупированного Крыма.
Представитель оккупационной администрации Развожаев заявил о том, что атаку БПЛА отбивают в Севастополе, военные сбили один беспилотник в районе мыса Фиолент, обломки упали на территорию частного дома.
Приблизительно с 3.20 в Севастополе было очень громко, местные жители слышали взрывы в районе мыса Фиолент в Севастополе.
В 4:47 российские пропагандистские ресурсы написали, что "отражение атаки БПЛА на Севастополь продолжается, по данным спасательной службы, пострадавших нет".
В 06:03 в Севастополе объявили о ракетной опасности.
В 06:43 стало известно, что на мысе Фиолент был прилет. Ожидается более подробная информация.
Министерство обороны страны-агрессорки России сообщило якобы о сбитии 22 дронов: 15 — над Брянщиной, 6 — над Крымом, 1 — над Липецкой областью.
В Курской области пожаловались на атаку дронов на телевизионную башню
Курскую область 14 июля якобы атаковали дроны. В городе Суджа начался пожар на телевизионной башне.
Смирнов рассказал, что на телевизионной башне начался пожар. При этом о пострадавших, по его словам, нет информации.
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