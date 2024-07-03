Росіяни скаржаться на вибухи авіабомб у Шебекіно — перехоплення ГУР

Росіяни все частіше говорять про те, що армія РФ сама ж обстрілює їх населені пункти.
Головні тези:
- З поширенням інформації щодо вибуху авіабомб у Шебекіно зростає обурення серед мешканців та страх за свою безпеку.
- Розповіді місцевих мешканців про вибухи та евакуацію свідчать про загострення конфлікту на території РФ.
- ГУР зробило перехват розмов мешканців Шебекіна після вибуху авіабомби у населеному пункті.
У Шебекіно зносять будинки через вибухи авіабомб РФ
Зокрема, нещодавно, у російському Шебекіно лунали вибухи.
Головне управління розвідки МО України оприлюднило перехоплену розмову одної з мешканок Білгородської області. За словами жінки, нещодавно біля них вибухнула авіабомба і тепер на тому місці зносять зруйновані будинки.
Вона також порадила своїй знайомій "розпустити" тварин та їхати геть звідти через постійні обстріли та удари дронами.
У Білгородській області обвалився під’їзд багатоповерхівки
У Шебекіно Білгородської області обвалився під’їзд п’ятиповерхового житлового будинку.
Так званий губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив про «обстріл у Шебекіно», оприлюднивши фото зруйнованого під’їзду.
Він повідомив, що, за попередніми даними, постраждали п’ятеро людей, троє з них госпіталізовані, ще двом надано допомогу на місці.
Після заяви Гладкова офіційної інформації щодо розвитку подій не публікувалося.
Пропагандистські ЗМІ стверджують, що постраждали щонайменше семеро людей. Один з телеграм каналів навіть заявив, що з-під завалів діставали загиблих.
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