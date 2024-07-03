Россияне жалуются на взрывы авиабомб в Шебекино - перехват ГУР

Россияне все чаще говорят о том, что армия РФ сама обстреливает их населенные пункты.
Главные тезисы
- С распространением информации о взрыве авиабомб в Шебекино растет возмущение жителей и страх за свою безопасность.
- Рассказы местных жителей о взрывах и эвакуации свидетельствуют об обострении конфликта на территории РФ.
- ГУР перехватило разговоры жителей Шебекина после взрыва авиабомбы в населенном пункте.
В Шебекино сносят дома из-за взрывов авиабомб РФ
В частности, недавно в российском Шебекино раздавались взрывы.
Главное управление разведки МО Украины обнародовало перехваченный разговор одной из жительниц Белгородской области. По словам женщины, недавно возле них разразилась авиабомба и теперь на том месте сносят разрушенные дома.
Она также посоветовала своей знакомой "распустить" животных и уезжать оттуда из-за постоянных обстрелов и ударов дронами.
В Белгородской области обрушился подъезд многоэтажки
В Шебекино Белгородской области обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома.
Так называемый губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об «обстреле в Шебекино», обнародовав фото разрушенного подъезда.
Он сообщил, что, по предварительным данным, пострадали пять человек, трое из них госпитализированы, еще двоим оказана помощь на месте.
После заявления Гладкова официальной информации о развитии событий не публиковалось.
Пропагандистские СМИ утверждают, что пострадали по меньшей мере семь человек. Один из телеграмм каналов даже заявил, что из-под завалов доставали погибших.
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