Россияне жалуются на взрывы авиабомб в Шебекино - перехват ГУР

Россияне все чаще говорят о том, что армия РФ сама обстреливает их населенные пункты.

В Шебекино сносят дома из-за взрывов авиабомб РФ

В частности, недавно в российском Шебекино раздавались взрывы.

Главное управление разведки МО Украины обнародовало перехваченный разговор одной из жительниц Белгородской области. По словам женщины, недавно возле них разразилась авиабомба и теперь на том месте сносят разрушенные дома.

Ты уже слышала, что у вас там бахнуло хорошо. Авиабомба была на холме, на Безводовском холме. Там сейчас сносят дома. Авиабомба упала там, – говорит одна из россиянок. Поделиться

Она также посоветовала своей знакомой "распустить" животных и уезжать оттуда из-за постоянных обстрелов и ударов дронами.

В Белгородской области обрушился подъезд многоэтажки

В Шебекино Белгородской области обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома.

Так называемый губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об «обстреле в Шебекино», обнародовав фото разрушенного подъезда.

Он сообщил, что, по предварительным данным, пострадали пять человек, трое из них госпитализированы, еще двоим оказана помощь на месте.

После заявления Гладкова официальной информации о развитии событий не публиковалось.

Пропагандистские СМИ утверждают, что пострадали по меньшей мере семь человек. Один из телеграмм каналов даже заявил, что из-под завалов доставали погибших.