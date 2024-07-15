Бавовна в Севастополе. Дроны атаковали российский дивизион ЗРК С-400/С-300

15 июля в районе мыса Фиолент временно оккупированного Россией Севастополя были прилеты в военной части армии РФ. Вероятно, повреждена одна из радиолокационных станций врага.
Главные тезисы
- 15 июля в Севастополе на мысе Фиолент произошла атака дронов на дивизион ЗРК С-400/С-300, что привело к возможному повреждению вооружения РФ.
- По данным спасательной службы, на территорию частных домов и дачных участков упали обломки сбитых ПВО РФ беспилотников, вызвав опасность для жителей.
- Ситуация продолжается развиваться, следите за последними новостями и узнавайте об обстоятельствах атаки на территории временно оккупированного Севастополя.
Атака дронов на дивизион ЗРК С-400/С-300 в оккупированном Севастополе
Всего прогремело 8 взрывов. По идее, во время атаки была повреждена одна из радиолокационных станций, также был взрыв на позиции С-400.
Дроны атаковали Крым в ночь на 15 июля
Атаку БПЛА якобы отражала российская ПВО на территории временно оккупированного Крыма.
Представитель оккупационной администрации Развожаев заявил о том, что атаку БПЛА отбивают в Севастополе, военные сбили один беспилотник в районе мыса Фиолент, обломки упали на территорию частного дома.
Приблизительно с 3.20 в Севастополе было очень громко, местные жители слышали взрывы в районе мыса Фиолент в Севастополе.
В 06:43 стало известно, что на мысе Фиолент был прилет.
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