Бавовна в Севастополе. Дроны атаковали российский дивизион ЗРК С-400/С-300

15 июля в районе мыса Фиолент временно оккупированного Россией Севастополя были прилеты в военной части армии РФ. Вероятно, повреждена одна из радиолокационных станций врага.

Атака дронов на дивизион ЗРК С-400/С-300 в оккупированном Севастополе

На территории воинской части на мысе Фиолент под Севастополем, где раздались взрывы, расположен дивизион зенитных ракетных комплексов С-400/С-300 из клада 12-го зенитного ракетного полка. Поделиться

Всего прогремело 8 взрывов. По идее, во время атаки была повреждена одна из радиолокационных станций, также был взрыв на позиции С-400.

Военная часть расположена среди дачных кооперативов, поэтому на дачные дома падали обломки БПЛА. Поделиться

Дроны атаковали Крым в ночь на 15 июля

Атаку БПЛА якобы отражала российская ПВО на территории временно оккупированного Крыма.

Представитель оккупационной администрации Развожаев заявил о том, что атаку БПЛА отбивают в Севастополе, военные сбили один беспилотник в районе мыса Фиолент, обломки упали на территорию частного дома.

Приблизительно с 3.20 в Севастополе было очень громко, местные жители слышали взрывы в районе мыса Фиолент в Севастополе.

В 4:47 российские пропагандистские ресурсы написали, что "отражение атаки БПЛА на Севастополь продолжается, по данным спасательной службы, пострадавших нет". Поделиться

В 06:43 стало известно, что на мысе Фиолент был прилет.