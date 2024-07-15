Бавовна в Севастополе. Дроны атаковали российский дивизион ЗРК С-400/С-300
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Бавовна в Севастополе. Дроны атаковали российский дивизион ЗРК С-400/С-300

С-400
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Источник:  online.ua

15 июля в районе мыса Фиолент временно оккупированного Россией Севастополя были прилеты в военной части армии РФ. Вероятно, повреждена одна из радиолокационных станций врага.

Главные тезисы

  • 15 июля в Севастополе на мысе Фиолент произошла атака дронов на дивизион ЗРК С-400/С-300, что привело к возможному повреждению вооружения РФ.
  • По данным спасательной службы, на территорию частных домов и дачных участков упали обломки сбитых ПВО РФ беспилотников, вызвав опасность для жителей.
  • Ситуация продолжается развиваться, следите за последними новостями и узнавайте об обстоятельствах атаки на территории временно оккупированного Севастополя.

Атака дронов на дивизион ЗРК С-400/С-300 в оккупированном Севастополе

На территории воинской части на мысе Фиолент под Севастополем, где раздались взрывы, расположен дивизион зенитных ракетных комплексов С-400/С-300 из клада 12-го зенитного ракетного полка.

Всего прогремело 8 взрывов. По идее, во время атаки была повреждена одна из радиолокационных станций, также был взрыв на позиции С-400.

Военная часть расположена среди дачных кооперативов, поэтому на дачные дома падали обломки БПЛА.

Дроны атаковали Крым в ночь на 15 июля

Атаку БПЛА якобы отражала российская ПВО на территории временно оккупированного Крыма.

Представитель оккупационной администрации Развожаев заявил о том, что атаку БПЛА отбивают в Севастополе, военные сбили один беспилотник в районе мыса Фиолент, обломки упали на территорию частного дома.

Приблизительно с 3.20 в Севастополе было очень громко, местные жители слышали взрывы в районе мыса Фиолент в Севастополе.

В 4:47 российские пропагандистские ресурсы написали, что "отражение атаки БПЛА на Севастополь продолжается, по данным спасательной службы, пострадавших нет".

В 06:43 стало известно, что на мысе Фиолент был прилет.

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