ВСУ поразили комплекс С-300 армии РФ на оккупированной Донбассе — видео

Силы обороны Украины в полночь поразили российский комплекс С-300 во временно оккупированной части Донецкой области.
Главные тезисы
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил успешное выполнение боевого задания, нанеся удар по враждебному комплексу.
- Украинские ракетчики регулярно совершают успешные операции против важных военных целей РФ, уничтожив десятки пусковых установок и радиолокационных станций.
- Продолжается системное уничтожение потенциала российской ПВО, что создает благоприятные условия для применения ударных авиационных средств.
Как Силы обороны уничтожили вражеский комплекс С-300 на востоке
По словам Сырского, более подробная информация о последствиях удара уточняется. Однако это уже не первая совместная удачная работа украинских ракетчиков и представителей других составляющих сил обороны по важным военным целям РФ. В частности, ранее уже было уничтожено более 20 пусковых установок и около 15 радиолокационных станций.
Что известно о потерях РФ в войне против Украины за сутки
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.07.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 561 400 (+1110) человек,
танков — 8227 (+13) ед,
боевых бронированных машин — 15 862 (+36) ед,
артиллерийских систем — 15 368 (+44) ед,
РСЗО — 1119 (+0) ед,
средств ПВО — 892 (+0) ед,
самолетов — 361 (+0) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 12 193 (+45),
крылатых ракет — 2398 (+0),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 20 680 (+57) ед,
специальной техники — 2577 (+8)
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-