ВСУ поразили комплекс С-300 армии РФ на оккупированной Донбассе — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ поразили комплекс С-300 армии РФ на оккупированной Донбассе — видео

Александр Сырский
ВСУ поразили комплекс С-300 армии РФ на оккупированной Донбассе — видео
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Силы обороны Украины в полночь поразили российский комплекс С-300 во временно оккупированной части Донецкой области.

Главные тезисы

 

  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил успешное выполнение боевого задания, нанеся удар по враждебному комплексу.
  • Украинские ракетчики регулярно совершают успешные операции против важных военных целей РФ, уничтожив десятки пусковых установок и радиолокационных станций.
  • Продолжается системное уничтожение потенциала российской ПВО, что создает благоприятные условия для применения ударных авиационных средств.

Как Силы обороны уничтожили вражеский комплекс С-300 на востоке

Выражаю благодарность воинам за успешное выполнение боевого задания! Сегодня в полночь подразделения ракетных войск Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по враждебному комплексу С-300 на территории временно оккупированной Донецкой области. По информации разведки, подтверждено поражение радиолокационной станции и пусковых установок противника.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

По словам Сырского, более подробная информация о последствиях удара уточняется. Однако это уже не первая совместная удачная работа украинских ракетчиков и представителей других составляющих сил обороны по важным военным целям РФ. В частности, ранее уже было уничтожено более 20 пусковых установок и около 15 радиолокационных станций.

Продолжаем системно уничтожать потенциал российской ПВО, создавая благоприятные условия для успешного применения ударных авиационных средств, добавил Сырский.

Что известно о потерях РФ в войне против Украины за сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 561 400 (+1110) человек,

  • танков — 8227 (+13) ед,

  • боевых бронированных машин — 15 862 (+36) ед,

  • артиллерийских систем — 15 368 (+44) ед,

  • РСЗО — 1119 (+0) ед,

  • средств ПВО — 892 (+0) ед,

  • самолетов — 361 (+0) ед,

  • вертолетов — 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 12 193 (+45),

  • крылатых ракет — 2398 (+0),

  • кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 20 680 (+57) ед,

  • специальной техники — 2577 (+8)

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