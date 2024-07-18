ЗСУ успішно полюють на російську "Мальву" за допомогою FPV-дронів — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ успішно полюють на російську "Мальву" за допомогою FPV-дронів — відео

ЗСУ успішно полюють на російську "Мальву" за допомогою FPV-дронів

Вперше нову колісну САУ 2С43 "Мальва" російського окупаційного війська було помічено на полі бою на початку літа цього року.

Головні тези:

  • ЗСУ використовують FPV-дрони для полювання на російську колісну САУ 'Мальва'.
  • Нова російська артилерійська установка 'Мальва' була уражена на Харківщині за допомогою ракет із вольфрамовими кульками.
  • Відео показує використання FPV-дронів з автоматичним донаведенням на ціль під час полювання на 'Мальву'.
  • САУ 'Мальва' має задекларовану дальність у 24,5 км та боєзапас у 30 снарядів.
  • У РФ вже розпочали роботи над далекобійнішою версією російської САУ 'Мальва'.

Як ЗСУ полюють на "Мальву" РФ

Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко у своїх соцмережах оприлюднив відео, як один з екіпажів FPV-дронів уразив новітню російську колісну самохідну артилерійську установку "Мальва".

Відзначається, що російську САУ вполювали на Харківщині, на напрямку Липці-Глибоке, заявляється про пошкодження ворожої машини. На кадрах можна побачити використання FPV-дрона з автоматичним донаведенням на ціль.

Це вже не вперше протягом останнього часу, коли ця російська САУ отримає пошкодження, зокрема нещодавно з’явилися фото однієї з "Мальв", в яку поцілили ракетою M30A1 з вольфрамовими кульками — це було вперше, коли зафіксовано ураження цієї нової САУ противника. На жаль, машина не була знищена і, судячи з усього, підлягає ремонту.

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Що відомо про САУ “Мальва”

Вперше російську САУ 2С43 "Мальва" на полі бою було зафіксовано у червні цього року, один з наших розвідувальних БПЛА помітив її ще на території Бєлгородской області.

Ця колісна САУ позиціюється фактично як "аналог" французької CAESAR. Вона має задекларовану дальність у 24,5 км, бойову масу у 32 тонни і боєзапас у 30 снарядів. Створена на базі шасі БАЗ-6010-027 зі 152-мм гарматою 2A64.

Також відомо, що ще у 2023 році у РФ вже розпочали роботи над далекобійнійшою версією цієї САУ, перед тим машину критикували за те, що вона поступається у дальності західним артилерійським системам.

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