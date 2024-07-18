ЗСУ успішно полюють на російську "Мальву" за допомогою FPV-дронів — відео

Вперше нову колісну САУ 2С43 "Мальва" російського окупаційного війська було помічено на полі бою на початку літа цього року.

Як ЗСУ полюють на "Мальву" РФ

Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко у своїх соцмережах оприлюднив відео, як один з екіпажів FPV-дронів уразив новітню російську колісну самохідну артилерійську установку "Мальва".

Відзначається, що російську САУ вполювали на Харківщині, на напрямку Липці-Глибоке, заявляється про пошкодження ворожої машини. На кадрах можна побачити використання FPV-дрона з автоматичним донаведенням на ціль.

Це вже не вперше протягом останнього часу, коли ця російська САУ отримає пошкодження, зокрема нещодавно з’явилися фото однієї з "Мальв", в яку поцілили ракетою M30A1 з вольфрамовими кульками — це було вперше, коли зафіксовано ураження цієї нової САУ противника. На жаль, машина не була знищена і, судячи з усього, підлягає ремонту.

Заявлено як ураження новітньої російської 152-мм САУ «Мальва» в Бєлгородській області за допомогою FPV-дрона

⚔️🇺🇦 pic.twitter.com/nhcM7ZTfgR — Omar 033 🇦🇿🇺🇦🤘 (@33Omar043625) July 18, 2024

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Що відомо про САУ “Мальва”

Вперше російську САУ 2С43 "Мальва" на полі бою було зафіксовано у червні цього року, один з наших розвідувальних БПЛА помітив її ще на території Бєлгородской області.

Ця колісна САУ позиціюється фактично як "аналог" французької CAESAR. Вона має задекларовану дальність у 24,5 км, бойову масу у 32 тонни і боєзапас у 30 снарядів. Створена на базі шасі БАЗ-6010-027 зі 152-мм гарматою 2A64.

Також відомо, що ще у 2023 році у РФ вже розпочали роботи над далекобійнійшою версією цієї САУ, перед тим машину критикували за те, що вона поступається у дальності західним артилерійським системам.