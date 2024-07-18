ВСУ успешно охотятся на российскую "Мальву" с помощью FPV-дронов — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ успешно охотятся на российскую "Мальву" с помощью FPV-дронов — видео

ВСУ успешно охотятся на российскую "Мальву" с помощью FPV-дронов
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Впервые новая колесная САУ 2С43 "Мальва" российского оккупационного войска была замечена на поле боя в начале лета этого года.

Главные тезисы

  • ВСУ используют FPV-дроны для охоты на российскую колесную САУ 'Мальва'.
  • Новая российская артиллерийская установка 'Мальва' была поражена в Харьковской области с помощью ракет с вольфрамовыми шариками.
  • Видео показывает использование FPV-дронов с автоматической донаводкой на цель во время охоты на 'Мальву'.
  • САУ 'Мальва' имеет задекларированную дальность в 24,5 км и боезапас в 30 снарядов.
  • В РФ уже приступили к работе над дальнобойной версией российской САУ 'Мальва'.

Как ВСУ охотятся на "Мальву" РФ

Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко в своих соцсетях обнародовал видео, как один из экипажей FPV-дронов поразил новейшую российскую колесную самоходную артиллерийскую установку "Мальва".

Отмечается, что российскую САУ подстрелили на Харьковщине, в направлении Липцы-Глубокое, заявляется о повреждении вражеской машины. На кадрах можно увидеть использование FPV-дрона с автоматической донаводкой на цель.

Это уже не впервые в последнее время, когда эта российская САУ получит повреждения, в частности недавно появились фото одной из "Мальв", в которую попали ракетой M30A1 с вольфрамовыми шариками — это было впервые, когда зафиксировано поражение этой новой САУ противника. К сожалению, машина не была уничтожена и, судя по всему, подлежит ремонту.

Что известно о САУ "Мальва"

Впервые российская САУ 2С43 "Мальва" на поле боя была зафиксирована в июне этого года, один из наших разведывательных БПЛА заметил ее еще на территории Белгородской области.

Эта колесная САУ позиционируется практически как "аналог" французской CAESAR. Она имеет задекларированную дальность в 24,5 км, боевую массу в 32 тонны и боезапас в 30 снарядов. Создана на базе шасси БАЗ-6010-027 со 152-мм пушкой 2A64.

Также известно, что еще в 2023 году в РФ уже приступили к работе над дальнобойной версией этой САУ, перед тем машину критиковали за то, что она уступает в дальности западным артиллерийским системам.

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