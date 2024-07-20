За інформацією командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, протягом тижня сили ППО та РЕБ знищили 154 повітряні цілі злочинної армії РФ.
Головні тези:
- ЗСУ успішно знищили 6 крилатих ракет Х-101/555 та 148 БПЛА різних типів протягом тижня.
- Українські військові ліквідували 990 російських окупантів та знищили значну кількість ворожої техніки, включаючи танки, бронемашини та артилерію.
- Зазначений приклад професіоналізму розрахунків ППО 110-ї окремої механізованої бригади свідчить про високий рівень навиків українських військових.
- За даними Генштабу ЗСУ, українські військові утримують перевагу над армією РФ на фронті та успішно знищують ворожу техніку та особовий склад.
- У боях 19 липня українські військові збільшили показники знищення техніки і підтвердили свою готовність до війни з окупантами.
Що відомо про кількість знищених ворожих ракет та дронів протягом тижня
Серед знищених цілей шість крилатих ракет Х-101/555 і 148 БПЛА різних типів:
Shahed-131/136 - 12 од;
"Орлан"-10/30 - 11 од;
Zala - 40 од;
"Ланцет" - 35 од.
Supercam - 8 од;
Привіт-82 - 27 од;
невстановленого типу - 15 од.
При цьому він окремо відзначив високий професіоналізм розрахунків ППО 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка: "Напередодні воїни бригади вкотре показали росіянам, що небо над Україною може бути лише українським, знищивши на Покровському напрямку черговий Су-25".
Що відомо про втрати армії РФ протягом доби
За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом 19 липня українські військові ліквідували 990 російських окупантів.
танків ‒ 8 тис 257 (+7);
бойових броньованих машин ‒ 15 тис 917 (+15);
артилерійських систем – 15 тис 542 (+22);
РСЗВ – 1 тис 121 (+1);
засоби ППО ‒ 895 (+1);
літаків – 362 (+1);
гелікоптерів – 326 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 тис 350 (+34);
крилаті ракети ‒ 2 тис 401 (+0);
кораблі /катери ‒ 28 (+0);
підводні човни - 1 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн – 20 тис 968 (+59);
спеціальна техніка ‒ 2 тис 607 (+14).
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