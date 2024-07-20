ЗСУ знищили 6 крилатих ракет РФ протягом тижня
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили 6 крилатих ракет РФ протягом тижня

Військовий ЗСУ

За інформацією командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, протягом тижня сили ППО та РЕБ знищили 154 повітряні цілі злочинної армії РФ. 

Головні тези:

  • ЗСУ успішно знищили 6 крилатих ракет Х-101/555 та 148 БПЛА різних типів протягом тижня.
  • Українські військові ліквідували 990 російських окупантів та знищили значну кількість ворожої техніки, включаючи танки, бронемашини та артилерію.
  • Зазначений приклад професіоналізму розрахунків ППО 110-ї окремої механізованої бригади свідчить про високий рівень навиків українських військових.
  • За даними Генштабу ЗСУ, українські військові утримують перевагу над армією РФ на фронті та успішно знищують ворожу техніку та особовий склад.
  • У боях 19 липня українські військові збільшили показники знищення техніки і підтвердили свою готовність до війни з окупантами.

Що відомо про кількість знищених ворожих ракет та дронів протягом тижня

Серед знищених цілей шість крилатих ракет Х-101/555 і 148 БПЛА різних типів:

  • Shahed-131/136 - 12 од;

  • "Орлан"-10/30 - 11 од;

  • Zala - 40 од;

  • "Ланцет" - 35 од.

  • Supercam - 8 од;

  • Привіт-82 - 27 од;

  • невстановленого типу - 15 од.

Також в умовах інтенсивних бойових дій ми приземляємо та придушуємо значну кількість тактичних БПЛА противника, зокрема fpv-дронів та дронів типу "крило", з використанням різних засобів РЕБ. Лише за останній тиждень наші воїни зірвали близько 5 тисяч завдань для ворожих БПЛА типу "крило" та для понад 3 тисяч fpv-дронів, - зазначив Павлюк.

При цьому він окремо відзначив високий професіоналізм розрахунків ППО 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка: "Напередодні воїни бригади вкотре показали росіянам, що небо над Україною може бути лише українським, знищивши на Покровському напрямку черговий Су-25".

Що відомо про втрати армії РФ протягом доби

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом 19 липня українські військові ліквідували 990 російських окупантів.

  • танків ‒ 8 тис 257 (+7);

  • бойових броньованих машин ‒ 15 тис 917 (+15);

  • артилерійських систем – 15 тис 542 (+22);

  • РСЗВ – 1 тис 121 (+1);

  • засоби ППО ‒ 895 (+1);

  • літаків – 362 (+1);

  • гелікоптерів – 326 (+0);

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 тис 350 (+34);

  • крилаті ракети ‒ 2 тис 401 (+0);

  • кораблі /катери ‒ 28 (+0);

  • підводні човни - 1 (+0);

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20 тис 968 (+59);

  • спеціальна техніка ‒ 2 тис 607 (+14).

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