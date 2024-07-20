Також в умовах інтенсивних бойових дій ми приземляємо та придушуємо значну кількість тактичних БПЛА противника, зокрема fpv-дронів та дронів типу "крило", з використанням різних засобів РЕБ. Лише за останній тиждень наші воїни зірвали близько 5 тисяч завдань для ворожих БПЛА типу "крило" та для понад 3 тисяч fpv-дронів, - зазначив Павлюк.