ВСУ уничтожили 6 крылатых ракет РФ в течение недели
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили 6 крылатых ракет РФ в течение недели

Военный ВСУ
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По информации командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенанта Александра Павлюка, в течение недели силы ПВО и РЭБ уничтожили 154 воздушных целей преступной армии РФ.

Главные тезисы

  • Украинские военные ликвидировали 990 российских окупантов и уничтожили значительное количество вражеской техники.
  • Пример профессионализма расчетов ПВО 110-й отдельной механизированной бригады свидетельствует о высоком уровне навыков украинских военных.
  • Военные удерживают преимущество над армией РФ на фронте и успешно уничтожают вражескую технику и личный состав.
  • За последнюю неделю украинские воины сорвали около 5 тысяч заданий для вражеских БПЛА типа 'крыло' и более 3 тысяч fpv-дронов.
  • Украинские военные увеличили показатели уничтожения техники и подтвердили готовность к войне с оккупантами.

Что известно о количестве уничтоженных вражеских ракет и дронов в течение недели

Среди уничтоженных целей шесть крылатых ракет Х-101/555 и 148 БПЛА разных типов:

  • Shahed-131/136 – 12 ед;

  • "Орлан"-10/30 – 11 ед;

  • Zala – 40 ед;

  • "Ланцет" - 35 ед.

  • Supercam – 8 ед;

  • Привет-82 – 27 ед;

  • неустановленного типа – 15 ед.

Также в условиях интенсивных боевых действий мы приземляем и подавляем значительное количество тактических БПЛА противника, в частности fpv-дронов и дронов типа "крыло", с использованием различных средств РЭБ. Только за последнюю неделю наши воины сорвали около 5 тысяч заданий для вражеских БПЛА типа "крыло" и более 3 тысяч fpv-дронов, - отметил Павлюк.

При этом он особо отметил высокий профессионализм расчетов ПВО 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко: "Накануне воины бригады в очередной раз показали россиянам, что небо над Украиной может быть только украинским, уничтожив на Покровском направлении очередной Су-25".

Что известно о потерях армии РФ в течение суток

По информации Генштаба ВСУ, в течение 19 июля украинские военные ликвидировали 990 российских окупантов.

  • танков – 8 тыс 257 (+7);

  • боевых бронированных машин – 15 тыс 917 (+15);

  • артиллерийских систем – 15 тыс 542 (+22);

  • РСЗО – 1 тыс 121 (+1);

  • средства ПВО – 895 (+1);

  • самолетов – 362 (+1);

  • вертолетов – 326 (+0);

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 тыс 350 (+34);

  • крылатые ракеты – 2 тыс 401 (+0);

  • корабли /катера – 28 (+0);

  • подводные лодки – 1 (+0);

  • автомобильной техники и автоцистерн – 20 тыс. 968 (+59);

  • специальная техника – 2 тыс 607 (+14).

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