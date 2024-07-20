По информации командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенанта Александра Павлюка, в течение недели силы ПВО и РЭБ уничтожили 154 воздушных целей преступной армии РФ.
Главные тезисы
- Украинские военные ликвидировали 990 российских окупантов и уничтожили значительное количество вражеской техники.
- Пример профессионализма расчетов ПВО 110-й отдельной механизированной бригады свидетельствует о высоком уровне навыков украинских военных.
- Военные удерживают преимущество над армией РФ на фронте и успешно уничтожают вражескую технику и личный состав.
- За последнюю неделю украинские воины сорвали около 5 тысяч заданий для вражеских БПЛА типа 'крыло' и более 3 тысяч fpv-дронов.
- Украинские военные увеличили показатели уничтожения техники и подтвердили готовность к войне с оккупантами.
Что известно о количестве уничтоженных вражеских ракет и дронов в течение недели
Среди уничтоженных целей шесть крылатых ракет Х-101/555 и 148 БПЛА разных типов:
Shahed-131/136 – 12 ед;
"Орлан"-10/30 – 11 ед;
Zala – 40 ед;
"Ланцет" - 35 ед.
Supercam – 8 ед;
Привет-82 – 27 ед;
неустановленного типа – 15 ед.
При этом он особо отметил высокий профессионализм расчетов ПВО 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко: "Накануне воины бригады в очередной раз показали россиянам, что небо над Украиной может быть только украинским, уничтожив на Покровском направлении очередной Су-25".
Что известно о потерях армии РФ в течение суток
По информации Генштаба ВСУ, в течение 19 июля украинские военные ликвидировали 990 российских окупантов.
танков – 8 тыс 257 (+7);
боевых бронированных машин – 15 тыс 917 (+15);
артиллерийских систем – 15 тыс 542 (+22);
РСЗО – 1 тыс 121 (+1);
средства ПВО – 895 (+1);
самолетов – 362 (+1);
вертолетов – 326 (+0);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 тыс 350 (+34);
крылатые ракеты – 2 тыс 401 (+0);
корабли /катера – 28 (+0);
подводные лодки – 1 (+0);
автомобильной техники и автоцистерн – 20 тыс. 968 (+59);
специальная техника – 2 тыс 607 (+14).
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