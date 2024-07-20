Также в условиях интенсивных боевых действий мы приземляем и подавляем значительное количество тактических БПЛА противника, в частности fpv-дронов и дронов типа "крыло", с использованием различных средств РЭБ. Только за последнюю неделю наши воины сорвали около 5 тысяч заданий для вражеских БПЛА типа "крыло" и более 3 тысяч fpv-дронов, - отметил Павлюк.