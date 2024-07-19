В Николаеве резко возросло количество пострадавших в результате ракетного удара РФ

19 июля Россия нанесла ракетный удар по Николаеву. В результате террористического акта погибли три человека. Количество пострадавших увеличилось до 14 человек.

В Николаеве стремительно увеличилось количество пострадавших

По состоянию на 21.00 известно уже о 14 пострадавших, среди которых — 4 несовершеннолетних. Также известно о трех погибших, — сообщил мэр города Александр Сенкевич. Поделиться

В Николаеве погиб 12-летний мальчик Кирилл Дядюшко

Приблизительно в 17 часов 19 июля в Николаеве раздались взрывы. Российская ракета попала в жилой квартал города.

По состоянию на 20:00 известно о трех погибших, среди которых мальчик Кирилл Дядюшко, занимавшийся народными танцами. По данным прокуратуры, ему было всего 12 лет. Поделиться

Об этом сообщили на странице Folk dance group "SOUVENIR".

В нашем коллективе произошло огромное горе... Больше нет нашего Кирилла Дядюшко. Сегодня он попал под обстрел.

В ансамбле рассказывают, что молодой человек был талантлив и строил планы на будущее.

Наше Солнышко, ребеночек, который мечтал и так хотел жить, за что… Нет слов… ужасная боль, и огромная ненависть ко всему Руському. Поделиться

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в настоящее время мама мальчика находится в состоянии шока. С женщиной работают психологи ГСЧС.

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.