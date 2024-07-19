В Николаеве резко возросло количество пострадавших в результате ракетного удара РФ

19 июля Россия нанесла ракетный удар по Николаеву. В результате террористического акта погибли три человека. Количество пострадавших увеличилось до 14 человек.
Главные тезисы
- Ракетный удар по Николаеву, нанесенный Россией 19 июля, привел к гибели трех человек и 14 пострадавшим.
- Мама погибшего мальчика находится в состоянии шока, работают психологи ГСЧС для оказания поддержки.
- Генеральная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны в связи с ракетным ударом в Николаеве.
В Николаеве стремительно увеличилось количество пострадавших
В Николаеве погиб 12-летний мальчик Кирилл Дядюшко
Приблизительно в 17 часов 19 июля в Николаеве раздались взрывы. Российская ракета попала в жилой квартал города.
Об этом сообщили на странице Folk dance group "SOUVENIR".
В нашем коллективе произошло огромное горе... Больше нет нашего Кирилла Дядюшко. Сегодня он попал под обстрел.
В ансамбле рассказывают, что молодой человек был талантлив и строил планы на будущее.
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в настоящее время мама мальчика находится в состоянии шока. С женщиной работают психологи ГСЧС.
Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.
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