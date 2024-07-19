В Николаеве резко возросло количество пострадавших в результате ракетного удара РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Николаеве резко возросло количество пострадавших в результате ракетного удара РФ

Александр Сенкевич
Николаев
Читати українською

19 июля Россия нанесла ракетный удар по Николаеву. В результате террористического акта погибли три человека. Количество пострадавших увеличилось до 14 человек.

Главные тезисы

  • Ракетный удар по Николаеву, нанесенный Россией 19 июля, привел к гибели трех человек и 14 пострадавшим.
  • Мама погибшего мальчика находится в состоянии шока, работают психологи ГСЧС для оказания поддержки.
  • Генеральная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны в связи с ракетным ударом в Николаеве.

В Николаеве стремительно увеличилось количество пострадавших

По состоянию на 21.00 известно уже о 14 пострадавших, среди которых — 4 несовершеннолетних. Также известно о трех погибших, — сообщил мэр города Александр Сенкевич.

В Николаеве погиб 12-летний мальчик Кирилл Дядюшко

Приблизительно в 17 часов 19 июля в Николаеве раздались взрывы. Российская ракета попала в жилой квартал города.

По состоянию на 20:00 известно о трех погибших, среди которых мальчик Кирилл Дядюшко, занимавшийся народными танцами. По данным прокуратуры, ему было всего 12 лет.

Об этом сообщили на странице Folk dance group "SOUVENIR".

В нашем коллективе произошло огромное горе... Больше нет нашего Кирилла Дядюшко. Сегодня он попал под обстрел.

В ансамбле рассказывают, что молодой человек был талантлив и строил планы на будущее.

Наше Солнышко, ребеночек, который мечтал и так хотел жить, за что… Нет слов… ужасная боль, и огромная ненависть ко всему Руському.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в настоящее время мама мальчика находится в состоянии шока. С женщиной работают психологи ГСЧС.

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ракетный удар РФ по Николаеву. Число погибших возросло, среди них — ребенок
Александр Сенкевич
Х-59
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Николаеву — фото
Владимир Зеленский
Николаев
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У МВД показали фото последствий удара РФ по Николаеву
Игорь Клименко
Николаев

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?