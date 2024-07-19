У Миколаєві різко зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару РФ

19 липня Росія завдала ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок терористичного акту загинуло троє людей. Кількість постраждалих збільшилася до 14.
Головні тези:
- Ракетний удар Росії призвів до загибелі трьох людей та 14 постраждалих у Миколаєві.
- Серед загиблих був 12-річний хлопчик, який займався народними танцями.
- Мама хлопчика перебуває у стані шоку, із нею працюють психологи ДСНС.
- Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни у зв'язку з цією подією.
У Миколаєві стрімко збільшилася кількість постраждалих
У Миколаєві загинув 12-річний хлопчик Кіріл Дядюшка
Приблизно о 17 годині 19 липня у Миколаєві пролунали вибухи. Російська ракета поцілила у житловий квартал міста.
Про це повідомили на сторінці Folk dance group "SOUVENIR".
В нашому колективі сталося величезне горе... Більше немає нашого Кіріла Дядюшка. Сьогодні він потрапив під обстріл.
В ансамблі розповідають, що хлопець був талановитим та будував плани на майбутнє.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що наразі мама хлопчика перебуває у стані шоку. З жінкою працюють психологи ДСНС.
Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.
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