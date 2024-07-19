У Миколаєві різко зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару РФ

19 липня Росія завдала ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок терористичного акту загинуло троє людей. Кількість постраждалих збільшилася до 14.

У Миколаєві стрімко збільшилася кількість постраждалих

Станом на 21.00 відомо вже про 14 постраждалих, серед яких - 4 неповнолітніх. Також відомо про 3 загиблих, - повідомив мер міста Олександр Сенкевич. Поширити

У Миколаєві загинув 12-річний хлопчик Кіріл Дядюшка

Приблизно о 17 годині 19 липня у Миколаєві пролунали вибухи. Російська ракета поцілила у житловий квартал міста.

Станом на 20:00 відомо про трьох загиблих, серед яких хлопчик Кіріл Дядюшка, який займався народними танцями. За даними прокуратури, йому було лише 12 років. Поширити

Про це повідомили на сторінці Folk dance group "SOUVENIR".

В нашому колективі сталося величезне горе... Більше немає нашого Кіріла Дядюшка. Сьогодні він потрапив під обстріл.

В ансамблі розповідають, що хлопець був талановитим та будував плани на майбутнє.

Наше Сонечко, дитиночка, яка мріяла і так хотіла жити, за що… Немає слів… жахливий біль, і величезна ненависть до всього рУського. Поширити

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що наразі мама хлопчика перебуває у стані шоку. З жінкою працюють психологи ДСНС.

Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.