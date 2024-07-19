У МВС показали фото наслідків удару РФ по Миколаєву

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко оприлюднив світлини з Миколаєва, де 19 липня вдень Росія завдала ракетного удару по середмістю. Це призвело до загибелі трьох містян, зокрема дитини.
Головні тези:
- Ракетний удар РФ по Миколаєву спричинив загибель трьох містян, включаючи невинну дитину.
- Загалом п'ятеро осіб отримали поранення в результаті цієї трагедії.
- Президент України Володимир Зеленський закликав світ об'єднатися та допомогти припинити ракетний терор з боку Росії.
Російська ракета поцілила у Миколаєві у дитячий майданчик
За словами Клименка, рятувальники та поліцейські зараз обстежують місце події — окрім трьох будинків руйнувань зазнав і дитячий садок. Потерпілим надається уся необхідна допомога. Розгорнуто штаб допомоги. Постраждалі зокрема можуть подати там заяву до поліції про зруйноване та втрачене майно.
Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила вже понад 560 українських дітей, ще понад 1460 — поранила.
Росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї замало — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський закликав світ допомогти припинити ракетний терор Росії на тлі удару РФ по Миколаєву 19 липня.
Російський ракетний удар по Миколаєву. Влучання в дитячий майданчик поблизу звичайного будинку. Станом на цей час відомо про пʼятьох поранених людей. Троє людей убиті цим ударом, зокрема й дитина. Мої співчуття рідним та близьким.
Росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї замало. Таке знищення життя має бути зупинене. Потрібні нові рішення на підтримку нашого захисту. Росія повинна відчути силу світу.
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