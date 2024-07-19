У МВС показали фото наслідків удару РФ по Миколаєву

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко оприлюднив світлини з Миколаєва, де 19 липня вдень Росія завдала ракетного удару по середмістю. Це призвело до загибелі трьох містян, зокрема дитини.

Російська ракета поцілила у Миколаєві у дитячий майданчик

Миколаїв. Ворог атакував середмістя, серед загиблих — дитина. Ракета влучила в дитячий майданчик у дворі багатоповерхівок. За даними на цю мить, загинули троє людей — чоловік, жінка і дитина. Мама хлопчика перебуває у стані шоку. З жінкою працюють психологи ДСНС. Загалом щонайменше 5 жителів дістали поранення. Ігор Клименко Міністр внутрішніх справ України

За словами Клименка, рятувальники та поліцейські зараз обстежують місце події — окрім трьох будинків руйнувань зазнав і дитячий садок. Потерпілим надається уся необхідна допомога. Розгорнуто штаб допомоги. Постраждалі зокрема можуть подати там заяву до поліції про зруйноване та втрачене майно.

Наслідки удару РФ по Миколаєву

Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила вже понад 560 українських дітей, ще понад 1460 — поранила.

Росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї замало — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав світ допомогти припинити ракетний терор Росії на тлі удару РФ по Миколаєву 19 липня.

Російський ракетний удар по Миколаєву. Влучання в дитячий майданчик поблизу звичайного будинку. Станом на цей час відомо про пʼятьох поранених людей. Троє людей убиті цим ударом, зокрема й дитина. Мої співчуття рідним та близьким.