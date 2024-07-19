Армія РФ ударила ракетами по житловому району Миколаєва — є жертви

19 липня російська армія атакувала Миколаїв ракетами. Один з ударів прийшовся по житлових будинках. Повідомляється про одну загиблу та кількох поранених.
Головні тези:
- Російська армія вчинила атаку ракетами по житловому району Миколаєва 19 липня, що призвело до загибелі однієї цивільної особи та пораненню кількох.
- Удари призвели до серйозних руйнувань житлових будинків та широкомасштабних пошкоджень у районі.
- Нещодавні обстріли Миколаєва та Вознесенська є свідченням безжальності та агресії з боку російських окупантів.
Росія атакувала Миколаїв ракетами
О 17.22 мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив про “прильот” російської ракети по будинках у місті.
А о 17.46 уточнив, що є загиблий та поранені. На місці працюють оперативні служби, пошкоджено житловий сектор.
На каналі “Миколаївський Ваньок” раніше повідомили про російські ракети, які летять на Миколаїв.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про “швидкі”, які виїхали на місце влучання ракет.
Миколаївський Ваньок” також уточнив, що є постраждалі цивільні особи — загинула жінка.
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Росія атакувала ракетою Вознесенськ
Удень 10 липня російська окупаційна армія атакувала Вознесенськ Миколаївської області. Внаслідок обстрілу постраждали цивільні особи, їх кількість уточнюється.
Про удар окупантів повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Посеред дня росіяни вдарили по цивільному обʼєкту в місті Вознесенськ. Є поранені, — написав він і пообіцяв оприлюднити деталі згодом.
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