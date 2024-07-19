Армия РФ ударила ракетами по жилому району Николаева — есть жертвы

19 июля российская армия атаковала Николаев ракетами. Один из ударов пришелся по жилым домам. Сообщается об одной погибшей и нескольких раненых.
Главные тезисы
- Российская армия атаковала Николаев ракетами, что привело к гибели одного человека и ранению нескольких.
- Атака вызвала серьезные разрушения жилых домов и повреждения в районе.
- Глава Николаевской ОВА сообщил о скорых, выехавших на место попадания ракет и пострадавших гражданах.
Россия атаковала Николаев ракетами
В 17.22 мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о прилете российской ракеты по домам в городе.
А в 17.46 уточнил, что есть погибший и раненые. На месте работают оперативные службы, поврежден жилищный сектор.
На канале "Николаевский Ванек" ранее сообщили о российских ракетах, летящих на Николаев.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о "скорых", выехавших на место попадания ракет.
“Николаевский Ванек” также уточнил, что есть пострадавшие гражданские лица — погибла женщина.
Новость дополняется…
Россия атаковала ракетой Вознесенск
Днем 10 июля российская оккупационная армия атаковала Вознесенск Николаевской области. В результате обстрела пострадали гражданские лица, их количество уточняется.
Об ударе оккупантов сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
В среду дня россияне ударили по гражданскому объекту в городе Вознесенск. Есть раненые, — написал он и пообещал обнародовать детали впоследствии.
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