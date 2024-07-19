Армия РФ ударила ракетами по жилому району Николаева — есть жертвы

19 июля российская армия атаковала Николаев ракетами. Один из ударов пришелся по жилым домам. Сообщается об одной погибшей и нескольких раненых.

Россия атаковала Николаев ракетами

В 17.22 мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о прилете российской ракеты по домам в городе.

А в 17.46 уточнил, что есть погибший и раненые. На месте работают оперативные службы, поврежден жилищный сектор.

На канале "Николаевский Ванек" ранее сообщили о российских ракетах, летящих на Николаев.

Вторая ракета тоже свернула на город. Николаев, в укрытие!!!!! Угроза по всем районам. Последняя (третья — ред.) ракета — в сторону Ракетного Роща, — заявили на канале Поделиться

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о "скорых", выехавших на место попадания ракет.

“Николаевский Ванек” также уточнил, что есть пострадавшие гражданские лица — погибла женщина.

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Россия атаковала ракетой Вознесенск

Днем 10 июля российская оккупационная армия атаковала Вознесенск Николаевской области. В результате обстрела пострадали гражданские лица, их количество уточняется.

Об ударе оккупантов сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.