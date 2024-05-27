Россия атаковала ракетами автомойку Снегиревки Николаевской области. Есть погибшие и раненые

В Снегиревке Николаевской области во время ракетной атаки 27 мая на автомойку самообслуживания 2 человека погибли и 5 пострадали.

Россия нанесла ракетный удар по Снегиревке

Российские террористы около 14.00 27 мая били ракетами по Снегиревке Николаевской области. Армия РФ попала в автомойку — загорелся пожар, погибли люди.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

По информации спасателей, в результате ракетного удара по Снегиревке возник пожар в кафе, автомагазине и шиномонтаже, взрывной волной повреждена автомойка самообслуживания. Пожар на площади 300 кв м был ликвидирован.

Пока известно о пяти пострадавших. Двое из них — 17-летние девушка и парень. Во время разбора завалов обнаружены тела двух погибших. Поделиться

Работы на месте обстрела продолжаются.

0 14.15 об атаке РФ на Снегиревку сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В 16.54 стало известно, что количество погибших возросло до трех, а раненых — до 6.

В Николаеве ранены 6 человек в результате ракетного удара РФ

Днем 15 мая на Николаев была совершена российская ракетная атака. К настоящему моменту известно уже о 5 раненых.

О пострадавших сообщил руководитель Николаевской ОВО Виталий Ким.

Уже пять пострадавших. Всем медицинская помощь оказана амбулаторно.

ГУ ГСЧС в Николаевской области рассказало подробности ракетного удара по городу и добавили, что количество пострадавших увеличилось до 6 человек.