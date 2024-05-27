Росія атакувала ракетами автомийку Снігурівки на Миколаївщині. Є загиблі та поранені

У Снігурівці на Миколаївщині під час ракетної атаки 27 травня на автомийку самообслуговування 2 людей загинуло та 5 постраждали.

Росія завдала ракетного удару по Снігурівці

Російські терористи близько 14.00 27 травня били ракетами по Снігурівці на Миколаївщині. Армія РФ поцілила у автомийку — зайнялася пожежа, загинули люди.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

За інформацією рятувальників, унаслідок ракетного удару по Снігурівці виникла пожежа у кав'ярні, автомагазині та шиномонтажі, вибуховою хвилею пошкоджено автомийку самообслуговування. Пожежу на площі 300 кв м ліквідували.

Наразі відомо про п'ятьох постраждалих. Двоє з них — 17-річні дівчина та хлопець. Під час розбору завалів виявлено тіла двох загиблих людей. Поширити

Роботи на місці обстрілу тривають.

0 14.15 про атаку РФ на Снігурівку повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

О 16.54 стало відомо, що кількість загиблих зросла до трьох, а поранених — до 6.

У Миколаєві поранено 6 людей внаслідок ракетного удару РФ

Вдень 15 травня на Миколаїв була здійснена російська ракетна атака. На цей момент відомо вже про 5 поранених.

Про постраждалих повідомив керівник Миколаєвської ОВА Віталій Кім.

Вже пʼять постраждалих. Всім медична допомога надана амбулаторно

ГУ ДСНС у Миколаївській області розповіло подробиці ракетного удару по місту та додали, що кількість постраждалих збільшилася до 6 осіб.