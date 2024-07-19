Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Миколаєву — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Миколаєву — фото

Володимир Зеленський
Миколаїв

Президент України Володимир Зеленський закликав світ допомогти припинити ракетний терор Росії на тлі удару РФ по Миколаєву 19 липня.

Головні тези:

  • Зеленський закликав світ допомогти припинити ракетний терор РФ.
  • Удар по Миколаєву призвів до поранених та загиблих, включно з невинною дитиною.
  • Росія повинна відчути силу світу та припинити терористичні дії на території України
  • Міжнародна спільнота має укласти нові рішення для підтримки України в її захисті від російської агресії
  • Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву свідчать про необхідність об'єднання та прийняття рішучих заходів для зупинення насильства та захисту мирного населення

Росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї замало — Зеленський

Російський ракетний удар по Миколаєву. Влучання в дитячий майданчик поблизу звичайного будинку. Станом на цей час відомо про пʼятьох поранених людей. Троє людей убиті цим ударом, зокрема й дитина. Мої співчуття рідним та близьким.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Наслідки ракетної атаки РФ по Миколаєву 19 липня

Росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї замало. Таке знищення життя має бути зупинене. Потрібні нові рішення на підтримку нашого захисту. Росія повинна відчути силу світу.

У Миколаєві зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ

Мер міста Олександр Сенкевич повідомив, що загиблих внаслідок вже троє, у тому числі і дитина.

Подробиці трагедії з’явилися на моніторинговому каналі “Миколаївський Ваньок”.

Загиблих кілька (крім жінки). 1 із загиблих — дитина (близько 10 років), її розірвало на частини, прийняла на себе більшу частину ракети, до під'їзду не добігла.

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Х-59

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