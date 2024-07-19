Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Миколаєву — фото

Президент України Володимир Зеленський закликав світ допомогти припинити ракетний терор Росії на тлі удару РФ по Миколаєву 19 липня.
Головні тези:
- Зеленський закликав світ допомогти припинити ракетний терор РФ.
- Удар по Миколаєву призвів до поранених та загиблих, включно з невинною дитиною.
- Росія повинна відчути силу світу та припинити терористичні дії на території України
- Міжнародна спільнота має укласти нові рішення для підтримки України в її захисті від російської агресії
- Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву свідчать про необхідність об'єднання та прийняття рішучих заходів для зупинення насильства та захисту мирного населення
Росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї замало — Зеленський
У Миколаєві зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ
Мер міста Олександр Сенкевич повідомив, що загиблих внаслідок вже троє, у тому числі і дитина.
Подробиці трагедії з’явилися на моніторинговому каналі “Миколаївський Ваньок”.
Загиблих кілька (крім жінки). 1 із загиблих — дитина (близько 10 років), її розірвало на частини, прийняла на себе більшу частину ракети, до під'їзду не добігла.
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