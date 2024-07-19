Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Миколаєву — фото

Росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї замало — Зеленський

Російський ракетний удар по Миколаєву. Влучання в дитячий майданчик поблизу звичайного будинку. Станом на цей час відомо про пʼятьох поранених людей. Троє людей убиті цим ударом, зокрема й дитина. Мої співчуття рідним та близьким. Володимир Зеленський Президент України

Наслідки ракетної атаки РФ по Миколаєву 19 липня

Росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї замало. Таке знищення життя має бути зупинене. Потрібні нові рішення на підтримку нашого захисту. Росія повинна відчути силу світу. Поширити

У Миколаєві зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ

Мер міста Олександр Сенкевич повідомив, що загиблих внаслідок вже троє, у тому числі і дитина.

Подробиці трагедії з’явилися на моніторинговому каналі “Миколаївський Ваньок”.