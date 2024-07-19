Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Николаеву — фото
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Николаеву — фото

Владимир Зеленский
Николаев
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир помочь остановить ракетный террор России на фоне удара РФ по Николаеву 19 июля.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир помочь остановить ракетный террор России на фоне удара РФ по Николаеву 19 июля.
  • Россия должна почувствовать силу мира и прекратить террористические действия на территории Украины.
  • Последствия ракетного удара РФ по Николаеву свидетельствуют о необходимости объединения и принятия решительных мер по остановке насилия и защите мирного населения Украины.

Россия ежедневно доказывает своим террором, что давления на нее мало — Зеленский

Российский ракетный удар по Николаеву. Попадание в детскую площадку вблизи обычного дома. По состоянию на данный момент известно о пяти раненых людях. Три человека убиты этим ударом, в том числе и ребенок. Мои соболезнования родным и близким.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Последствия ракетной атаки РФ по Николаеву 19 июля

Россия ежедневно доказывает своим террором, что давления на нее мало. Такое уничтожение жизни должно быть остановлено. Нужны новые решения для поддержки нашей защиты. Россия должна ощутить силу мира.

В Николаеве выросло количество погибших в результате удара РФ

Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что погибших в результате уже трое, в том числе и ребенок.

Подробности трагедии появились на мониторинговом канале "Николаевский Ваньок".

Погибло несколько (кроме женщины). 1 из погибших — ребенок (около 10 лет), его разорвало на части, принял на себя большую часть ракеты, до подъезда не добежал.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Николаевской области из-за падения обломков ракеты РФ произошло ДТП. Есть раненые
Виталий Ким / Николаевская ОВА
авария
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ ударила ракетами по жилому району Николаева — есть жертвы
Александр Сенкевич
Ракеты
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ракетный удар РФ по Николаеву. Число погибших возросло, среди них — ребенок
Александр Сенкевич
Х-59

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?