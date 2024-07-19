Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Николаеву — фото

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир помочь остановить ракетный террор России на фоне удара РФ по Николаеву 19 июля.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир помочь остановить ракетный террор России на фоне удара РФ по Николаеву 19 июля.
- Россия должна почувствовать силу мира и прекратить террористические действия на территории Украины.
- Последствия ракетного удара РФ по Николаеву свидетельствуют о необходимости объединения и принятия решительных мер по остановке насилия и защите мирного населения Украины.
Россия ежедневно доказывает своим террором, что давления на нее мало — Зеленский
В Николаеве выросло количество погибших в результате удара РФ
Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что погибших в результате уже трое, в том числе и ребенок.
Подробности трагедии появились на мониторинговом канале "Николаевский Ваньок".
Погибло несколько (кроме женщины). 1 из погибших — ребенок (около 10 лет), его разорвало на части, принял на себя большую часть ракеты, до подъезда не добежал.
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