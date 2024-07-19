Ракетный удар РФ по Николаеву. Число погибших возросло, среди них — ребенок
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар РФ по Николаеву. Число погибших возросло, среди них — ребенок

Александр Сенкевич
Х-59
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19 июля российская террористическая армия ударила тремя ракетами по Николаеву. По состоянию на 18:18 известно о трех погибших, в том числе и одном ребенке.

Главные тезисы

  • Российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Николаеву: погибло трое людей, в том числе и ребенок.
  • Мэр Николаева Александр Сенкевич информировал о количестве жертв и размере нанесенных повреждений после ракетной атаки.
  • Оперативные службы находятся на месте взрыва для помощи раненым.

В Николаеве выросло количество погибших в результате удара РФ

Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что погибших уже трое, в том числе и ребенок.

Подробности трагедии появились на мониторинговом канале "Николаевский Ванек".

Погибло несколько (кроме женщины). 1 из погибших — ребенок (около 10 лет), его разорвало на части, принял на себя большую часть ракеты, до подъезда не добежал.

В*бали ракетой Х-59 в забор обычного двора в городе. Второй приход за городом.

Россия атаковала Николаев ракетами

В 17.22 мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о прилете российской ракеты по домам в городе.

А в 17.46 уточнил, что есть погибшие и раненые. На месте работают оперативные службы, поврежден жилищный сектор.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о "скорых", выехавших на место попадания ракет.

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