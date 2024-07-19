Ракетный удар РФ по Николаеву. Число погибших возросло, среди них — ребенок

19 июля российская террористическая армия ударила тремя ракетами по Николаеву. По состоянию на 18:18 известно о трех погибших, в том числе и одном ребенке.
Главные тезисы
- Российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Николаеву: погибло трое людей, в том числе и ребенок.
- Мэр Николаева Александр Сенкевич информировал о количестве жертв и размере нанесенных повреждений после ракетной атаки.
- Оперативные службы находятся на месте взрыва для помощи раненым.
В Николаеве выросло количество погибших в результате удара РФ
Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что погибших уже трое, в том числе и ребенок.
Подробности трагедии появились на мониторинговом канале "Николаевский Ванек".
В*бали ракетой Х-59 в забор обычного двора в городе. Второй приход за городом.
Россия атаковала Николаев ракетами
В 17.22 мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о прилете российской ракеты по домам в городе.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о "скорых", выехавших на место попадания ракет.
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