Ракетний удар РФ по Миколаєву. Кількість загиблих зросла, серед них — дитина

19 липня російська терористична армія вдарила трьома ракетами по Миколаєву. Станом на 18. Наразі відомо про трьох загиблих, у тому числі і однієї дитини.
Головні тези:
- Російська армія здійснила ракетний удар по місту Миколаєву.
- Загиблими внаслідок атаки є троє осіб, серед яких одна дитина.
- Мер Миколаєва та інші посадовці надали інформацію про кількість жертв та розмір завданих пошкоджень.
- На місці вибуху працюють оперативні служби для надання допомоги пораненим та оцінки завданих пошкоджень.
У Миколаєві зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ
Мер міста Олександр Сенкевич повідомив, що загиблих вже троє, у тому числі і дитина.
Подробиці трагедії з’явилися на моніторинговому каналі “Миколаївський Ваньок”.
В*бали ракетою Х-59 у паркан звичайного двору у місті. Другий прихід за містом.
Росія атакувала Миколаїв ракетами
О 17.22 мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив про “прильот” російської ракети по будинках у місті.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про “швидкі”, які виїхали на місце влучання ракет.
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