Ракетний удар РФ по Миколаєву. Кількість загиблих зросла, серед них — дитина

19 липня російська терористична армія вдарила трьома ракетами по Миколаєву. Станом на 18. Наразі відомо про трьох загиблих, у тому числі і однієї дитини.

У Миколаєві зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ

Мер міста Олександр Сенкевич повідомив, що загиблих вже троє, у тому числі і дитина.

Подробиці трагедії з’явилися на моніторинговому каналі “Миколаївський Ваньок”.

Загиблих кілька (крім жінки). 1 із загиблих — дитина (близько 10 років), її розірвало на частини, прийняла на себе більшу частину ракети, до під'їзду не добігла. Поширити

В*бали ракетою Х-59 у паркан звичайного двору у місті. Другий прихід за містом.

Росія атакувала Миколаїв ракетами

О 17.22 мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив про “прильот” російської ракети по будинках у місті.

А о 17.46 уточнив, що є загиблий та поранені. На місці працюють оперативні служби, пошкоджено житловий сектор. Поширити

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про “швидкі”, які виїхали на місце влучання ракет.