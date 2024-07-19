Ракетний удар РФ по Миколаєву. Кількість загиблих зросла, серед них — дитина
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракетний удар РФ по Миколаєву. Кількість загиблих зросла, серед них — дитина

Олександр Сенкевич
Х-59

19 липня російська терористична армія вдарила трьома ракетами по Миколаєву. Станом на 18. Наразі відомо про трьох загиблих, у тому числі і однієї дитини.

Головні тези:

  • Російська армія здійснила ракетний удар по місту Миколаєву.
  • Загиблими внаслідок атаки є троє осіб, серед яких одна дитина.
  • Мер Миколаєва та інші посадовці надали інформацію про кількість жертв та розмір завданих пошкоджень.
  • На місці вибуху працюють оперативні служби для надання допомоги пораненим та оцінки завданих пошкоджень.

У Миколаєві зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ

Мер міста Олександр Сенкевич повідомив, що загиблих вже троє, у тому числі і дитина.

Подробиці трагедії з’явилися на моніторинговому каналі “Миколаївський Ваньок”.

Загиблих кілька (крім жінки). 1 із загиблих — дитина (близько 10 років), її розірвало на частини, прийняла на себе більшу частину ракети, до під'їзду не добігла.

В*бали ракетою Х-59 у паркан звичайного двору у місті. Другий прихід за містом.

Росія атакувала Миколаїв ракетами

О 17.22 мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив про “прильот” російської ракети по будинках у місті.

А о 17.46 уточнив, що є загиблий та поранені. На місці працюють оперативні служби, пошкоджено житловий сектор.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про “швидкі”, які виїхали на місце влучання ракет.

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