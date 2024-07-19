У МВД показали фото последствий удара РФ по Николаеву

Министр внутренних дел Игорь Клименко обнародовал фотографии из Николаева, где 19 июля днем Россия нанесла ракетный удар по центру. Это привело к гибели трех горожан, в том числе ребенка.
Главные тезисы
- После ракетного удара России по Николаеву погибли 3 человека, в том числе ребенок, еще 5 получили ранения.
- Президент Украины Владимир Зеленский призывает мир объединиться и помочь прекратить ракетный террор России.
- Спасатели и полицейские работают на месте происшествия, где произошел удар по центру Николаева, включая детскую площадку.
- С начала вторжения России в Украину более 560 детей погибли и свыше 1460 ранены, что подчеркивает террористическую природу действий России.
Российская ракета попала в Николаеве в детскую площадку
По словам Клименко, спасатели и полицейские сейчас обследуют место происшествия — кроме трех домов разрушений испытал и детский сад. Пострадавшим предоставляется вся необходимая помощь. Развернут штаб помощи. Пострадавшие, в частности, могут подать там заявление в полицию о разрушенном и потерянном имуществе.
Всего с начала полномасштабного вторжения Россия убила уже более 560 украинских детей, еще более 1460 ранила.
Россия ежедневно доказывает своим террором, что давления на нее мало — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир помочь приостановить ракетный террор России на фоне удара РФ по Николаеву 19 июля.
Российский ракетный удар по Николаеву. Попадание в детскую площадку вблизи обычного дома. По состоянию на данный момент известно о пяти раненых людях. Три человека убиты этим ударом, в том числе и ребенок. Мои соболезнования родным и близким.
Россия ежедневно доказывает своим террором, что давления на нее мало. Такое уничтожение жизни должно быть остановлено. Нужны новые решения для поддержки нашей защиты. Россия должна ощутить силу мира.
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