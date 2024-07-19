У МВД показали фото последствий удара РФ по Николаеву

Министр внутренних дел Игорь Клименко обнародовал фотографии из Николаева, где 19 июля днем Россия нанесла ракетный удар по центру. Это привело к гибели трех горожан, в том числе ребенка.

Российская ракета попала в Николаеве в детскую площадку

Николаев. Враг атаковал среди городов, среди погибших — ребенок. Ракета попала в детскую площадку во дворе многоэтажек. По данным на этот момент, погибли три человека — мужчина, женщина и ребенок. Мама мальчика находится в состоянии шока. С женщиной работают психологи ГСЧС. В общей сложности не менее 5 жителей получили ранения. Игорь Клименко Министр внутренних дел Украины

По словам Клименко, спасатели и полицейские сейчас обследуют место происшествия — кроме трех домов разрушений испытал и детский сад. Пострадавшим предоставляется вся необходимая помощь. Развернут штаб помощи. Пострадавшие, в частности, могут подать там заявление в полицию о разрушенном и потерянном имуществе.

Последствия удара РФ по Николаеву

Всего с начала полномасштабного вторжения Россия убила уже более 560 украинских детей, еще более 1460 ранила.

Россия ежедневно доказывает своим террором, что давления на нее мало — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир помочь приостановить ракетный террор России на фоне удара РФ по Николаеву 19 июля.

Российский ракетный удар по Николаеву. Попадание в детскую площадку вблизи обычного дома. По состоянию на данный момент известно о пяти раненых людях. Три человека убиты этим ударом, в том числе и ребенок. Мои соболезнования родным и близким.