У МВД показали фото последствий удара РФ по Николаеву
Категория
Украина
Дата публикации

У МВД показали фото последствий удара РФ по Николаеву

Игорь Клименко
Николаев
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Министр внутренних дел Игорь Клименко обнародовал фотографии из Николаева, где 19 июля днем Россия нанесла ракетный удар по центру. Это привело к гибели трех горожан, в том числе ребенка.

Главные тезисы

  • После ракетного удара России по Николаеву погибли 3 человека, в том числе ребенок, еще 5 получили ранения.
  • Президент Украины Владимир Зеленский призывает мир объединиться и помочь прекратить ракетный террор России.
  • Спасатели и полицейские работают на месте происшествия, где произошел удар по центру Николаева, включая детскую площадку.
  • С начала вторжения России в Украину более 560 детей погибли и свыше 1460 ранены, что подчеркивает террористическую природу действий России.

Российская ракета попала в Николаеве в детскую площадку

Николаев. Враг атаковал среди городов, среди погибших — ребенок. Ракета попала в детскую площадку во дворе многоэтажек. По данным на этот момент, погибли три человека — мужчина, женщина и ребенок. Мама мальчика находится в состоянии шока. С женщиной работают психологи ГСЧС. В общей сложности не менее 5 жителей получили ранения.

Игорь Клименко

Игорь Клименко

Министр внутренних дел Украины

По словам Клименко, спасатели и полицейские сейчас обследуют место происшествия — кроме трех домов разрушений испытал и детский сад. Пострадавшим предоставляется вся необходимая помощь. Развернут штаб помощи. Пострадавшие, в частности, могут подать там заявление в полицию о разрушенном и потерянном имуществе.

Последствия удара РФ по Николаеву

Всего с начала полномасштабного вторжения Россия убила уже более 560 украинских детей, еще более 1460 ранила.

Россия ежедневно доказывает своим террором, что давления на нее мало — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир помочь приостановить ракетный террор России на фоне удара РФ по Николаеву 19 июля.

Российский ракетный удар по Николаеву. Попадание в детскую площадку вблизи обычного дома. По состоянию на данный момент известно о пяти раненых людях. Три человека убиты этим ударом, в том числе и ребенок. Мои соболезнования родным и близким.

Россия ежедневно доказывает своим террором, что давления на нее мало. Такое уничтожение жизни должно быть остановлено. Нужны новые решения для поддержки нашей защиты. Россия должна ощутить силу мира.

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