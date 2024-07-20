ЗСУ відбили 4 атаки армії РФ в районі Кринок на Херсонщині
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ відбили 4 атаки армії РФ в районі Кринок на Херсонщині

Генштаб ЗСУ
Військові ЗСУ

За інформацією Генштабу станом на 16:00 20 липня, українські військові 85 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ. 

Головні тези:

  • Українські військові відбили 4 атаки армії РФ в районі Кринок на Херсонщині.
  • На Харківщині і Донеччині також відбулися бойові зіткнення з російськими окупантами.
  • Зазначається про провал ворожих атак у напрямках Лимана, Сіверська та Краматорська.
  • Російські загарбники також атакували позиції в інших районах, зазнавши втрат у бійців та техніки.
  • В Україні триває активна оборонна діяльність, щоб захистити територію від ворожих нападів.

Що відбувається на фронті на сході України

Зазначається, що на Харківщині було відбито 2 атаки російських окупантів поблизу Глибокого, ще один бій тривав в районі Вовчанська.

У напрямку Куп’янська російські окупанти протягом дня безуспішно намагались просунутись в районах Глушківки та Петропавлівки.

Окрім цьог ворог провів три атаки неподалік Стельмахівки, Макіївки і Піщаного.

У напрямку Лимана на Донеччині російські окупанти здійснили 6 атак поблизу Невського, Макіївки та у напрямку Лозової.

У напрямку Сіверська російські загарбники безуспішно намагались прорвати оборону ЗСУ в районах Виїмки, Спірного, Переїзного та Верхньокам’янського.

У напрямку Краматорська українські військові відбивали ворожі атаки поблизу Кліщіївки та Калинівки. Було зафіксовано 6 ворожих атак.

У напрямку Торецька українські військові відбили 4 атаки російських окупантів у районі Залізного, де ворог і зараз атакує, та Нью Йорка.

Найбільша кількість спроб ворожих атак зафіксована у напрямку Покровська, де російські окупанти вже провели 32 атаки.

Бойові дії тривали в районах Новоолександрівки, Новоселівки Першої, Воздвиженки та Прогреса.

Бойові дії також тривали у напрямку Курахового, у двох локаціях поблизу Красногорівки. Ще шість штурмів наші воїни успішно відбили - ворог зазнав втрат біля Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки.

Агресор здійснив чотири штурми наших позицій неподалік Костянтинівки і Старомайорського. Ворожа штурмова авіація завдала ударів НАРами біля Урожайного.

Що відомо про ситуацію на південному фронті

У Запорізькій області відбулось три бойових зіткнення в районах Малої Токмачки та Новоданилівки. А понад півсотні некерованих авіаракет ворог випустив у бік Кам’янського і Лобкового.

На лівобережжі Дніпра на Херсонщині ЗСУ відбили 4 атаки російських окупантів поблизу Кринок.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Війна РФ проти України страшніша за Другу світову — ветеран ЗСУ “Івіч”
Дмитро “Івіч” Вербич
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Захисник Донецького аеропорту розкрив реальне ставлення воїнів ЗСУ до ухилянтів
Захисник Донецького аеропорту розкрив реальне ставлення воїнів ЗСУ до ухилянтів
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили 6 крилатих ракет РФ протягом тижня
Військовий ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?