За інформацією Генштабу станом на 16:00 20 липня, українські військові 85 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.
Головні тези:
- Українські військові відбили 4 атаки армії РФ в районі Кринок на Херсонщині.
- На Харківщині і Донеччині також відбулися бойові зіткнення з російськими окупантами.
- Зазначається про провал ворожих атак у напрямках Лимана, Сіверська та Краматорська.
- Російські загарбники також атакували позиції в інших районах, зазнавши втрат у бійців та техніки.
- В Україні триває активна оборонна діяльність, щоб захистити територію від ворожих нападів.
Що відбувається на фронті на сході України
Зазначається, що на Харківщині було відбито 2 атаки російських окупантів поблизу Глибокого, ще один бій тривав в районі Вовчанська.
У напрямку Куп’янська російські окупанти протягом дня безуспішно намагались просунутись в районах Глушківки та Петропавлівки.
Окрім цьог ворог провів три атаки неподалік Стельмахівки, Макіївки і Піщаного.
У напрямку Лимана на Донеччині російські окупанти здійснили 6 атак поблизу Невського, Макіївки та у напрямку Лозової.
У напрямку Сіверська російські загарбники безуспішно намагались прорвати оборону ЗСУ в районах Виїмки, Спірного, Переїзного та Верхньокам’янського.
У напрямку Краматорська українські військові відбивали ворожі атаки поблизу Кліщіївки та Калинівки. Було зафіксовано 6 ворожих атак.
У напрямку Торецька українські військові відбили 4 атаки російських окупантів у районі Залізного, де ворог і зараз атакує, та Нью Йорка.
Найбільша кількість спроб ворожих атак зафіксована у напрямку Покровська, де російські окупанти вже провели 32 атаки.
Бойові дії тривали в районах Новоолександрівки, Новоселівки Першої, Воздвиженки та Прогреса.
Бойові дії також тривали у напрямку Курахового, у двох локаціях поблизу Красногорівки. Ще шість штурмів наші воїни успішно відбили - ворог зазнав втрат біля Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки.
Агресор здійснив чотири штурми наших позицій неподалік Костянтинівки і Старомайорського. Ворожа штурмова авіація завдала ударів НАРами біля Урожайного.
Що відомо про ситуацію на південному фронті
У Запорізькій області відбулось три бойових зіткнення в районах Малої Токмачки та Новоданилівки. А понад півсотні некерованих авіаракет ворог випустив у бік Кам’янського і Лобкового.
На лівобережжі Дніпра на Херсонщині ЗСУ відбили 4 атаки російських окупантів поблизу Кринок.
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