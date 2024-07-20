За інформацією Генштабу станом на 16:00 20 липня, українські військові 85 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.

Що відбувається на фронті на сході України

Зазначається, що на Харківщині було відбито 2 атаки російських окупантів поблизу Глибокого, ще один бій тривав в районі Вовчанська.

У напрямку Куп’янська російські окупанти протягом дня безуспішно намагались просунутись в районах Глушківки та Петропавлівки.

Окрім цьог ворог провів три атаки неподалік Стельмахівки, Макіївки і Піщаного.

У напрямку Лимана на Донеччині російські окупанти здійснили 6 атак поблизу Невського, Макіївки та у напрямку Лозової.

У напрямку Сіверська російські загарбники безуспішно намагались прорвати оборону ЗСУ в районах Виїмки, Спірного, Переїзного та Верхньокам’янського.

У напрямку Краматорська українські військові відбивали ворожі атаки поблизу Кліщіївки та Калинівки. Було зафіксовано 6 ворожих атак.

У напрямку Торецька українські військові відбили 4 атаки російських окупантів у районі Залізного, де ворог і зараз атакує, та Нью Йорка.

Найбільша кількість спроб ворожих атак зафіксована у напрямку Покровська, де російські окупанти вже провели 32 атаки.

Бойові дії тривали в районах Новоолександрівки, Новоселівки Першої, Воздвиженки та Прогреса.

Бойові дії також тривали у напрямку Курахового, у двох локаціях поблизу Красногорівки. Ще шість штурмів наші воїни успішно відбили - ворог зазнав втрат біля Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки.

Агресор здійснив чотири штурми наших позицій неподалік Костянтинівки і Старомайорського. Ворожа штурмова авіація завдала ударів НАРами біля Урожайного.

Що відомо про ситуацію на південному фронті

У Запорізькій області відбулось три бойових зіткнення в районах Малої Токмачки та Новоданилівки. А понад півсотні некерованих авіаракет ворог випустив у бік Кам’янського і Лобкового.

На лівобережжі Дніпра на Херсонщині ЗСУ відбили 4 атаки російських окупантів поблизу Кринок.