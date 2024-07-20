ВСУ отразили 4 атаки армии РФ в районе Крынок в Херсонской области
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 4 атаки армии РФ в районе Крынок в Херсонской области

Генштаб ВСУ
Военные ВСУ
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По информации Генштаба по состоянию на 16.00 20 июля, украинские военные 85 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

Главные тезисы

  • Украинские военные успешно отразили 4 атаки армии РФ в районе Крынок в Херсонской области.
  • Боевые столкновения также происходили в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях с российскими оккупантами.
  • Провал вражеских атак отмечен в направлениях Лимана, Северска, Краматорска, Глубокого, Волчанска, Купянска и других районах.
  • Российские захватчики понесли потери как в бойцах, так и в технике, в результате неудачных попыток продвижения.
  • Активная оборонная деятельность ВСУ направлена на защиту территории Украины от вражеских нападений на восточных фронтах.

Что происходит на фронте на востоке Украины

Отмечается, что в Харьковской области были отбиты 2 атаки российских оккупантов близ Глубокого, еще один бой продолжался в районе Волчанска.

В направлении Купянска российские оккупанты в течение дня безуспешно пытались продвинуться в районах Глушковки и Петропавловки.

Кроме этого враг провел три атаки неподалеку от Стельмаховки, Макеевки и Песчаного.

В направлении Лимана в Донецкой области российские оккупанты совершили 6 атак вблизи Невского, Макеевки и в направлении Лозовой.

В направлении Северска российские захватчики безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районах Выемки, Спорного, Переездного и Верхнекаменского.

В направлении Краматорска украинские военные отражали вражеские атаки вблизи Клищиевки и Калиновки. Было зафиксировано 6 вражеских атак.

В направлении Торецка украинские военные отразили 4 атаки российских оккупантов в районе Железного, где враг и сейчас атакует, и Нью-Йорка.

Наибольшее количество попыток вражеских атак зафиксировано в направлении Покровска, где российские оккупанты уже провели 32 атаки.

Боевые действия продолжались в районах Новоалександровки, Новоселовки Первой, Воздвиженки и Прогресса.

Боевые действия также продолжались в направлении Курахово, в двух локациях вблизи Красногоровки. Еще шесть штурмов наши воины успешно отбили - враг понес потери возле Георгиевки, Парасковеевки и Константиновки.

Агрессор совершил четыре штурма наших позиций недалеко от Константиновки и Старомайорского. Вражеская штурмовая авиация нанесла удары НАРам у Урожайного.

Что известно о ситуации на южном фронте

В Запорожской области произошло три боевых столкновения в районах Малой Токмачки и Новоданиловки. А более полусотни неуправляемых авиаракет враг выпустил в сторону Каменского и Лобкового.

На левобережье Днепра в Херсонской области ВСУ отразили 4 атаки российских оккупантов близ Кринок.

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