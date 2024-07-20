По информации Генштаба по состоянию на 16.00 20 июля, украинские военные 85 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.
Главные тезисы
- Украинские военные успешно отразили 4 атаки армии РФ в районе Крынок в Херсонской области.
- Боевые столкновения также происходили в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях с российскими оккупантами.
- Провал вражеских атак отмечен в направлениях Лимана, Северска, Краматорска, Глубокого, Волчанска, Купянска и других районах.
- Российские захватчики понесли потери как в бойцах, так и в технике, в результате неудачных попыток продвижения.
- Активная оборонная деятельность ВСУ направлена на защиту территории Украины от вражеских нападений на восточных фронтах.
Что происходит на фронте на востоке Украины
Отмечается, что в Харьковской области были отбиты 2 атаки российских оккупантов близ Глубокого, еще один бой продолжался в районе Волчанска.
В направлении Купянска российские оккупанты в течение дня безуспешно пытались продвинуться в районах Глушковки и Петропавловки.
Кроме этого враг провел три атаки неподалеку от Стельмаховки, Макеевки и Песчаного.
В направлении Лимана в Донецкой области российские оккупанты совершили 6 атак вблизи Невского, Макеевки и в направлении Лозовой.
В направлении Северска российские захватчики безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районах Выемки, Спорного, Переездного и Верхнекаменского.
В направлении Краматорска украинские военные отражали вражеские атаки вблизи Клищиевки и Калиновки. Было зафиксировано 6 вражеских атак.
В направлении Торецка украинские военные отразили 4 атаки российских оккупантов в районе Железного, где враг и сейчас атакует, и Нью-Йорка.
Наибольшее количество попыток вражеских атак зафиксировано в направлении Покровска, где российские оккупанты уже провели 32 атаки.
Боевые действия продолжались в районах Новоалександровки, Новоселовки Первой, Воздвиженки и Прогресса.
Боевые действия также продолжались в направлении Курахово, в двух локациях вблизи Красногоровки. Еще шесть штурмов наши воины успешно отбили - враг понес потери возле Георгиевки, Парасковеевки и Константиновки.
Агрессор совершил четыре штурма наших позиций недалеко от Константиновки и Старомайорского. Вражеская штурмовая авиация нанесла удары НАРам у Урожайного.
Что известно о ситуации на южном фронте
В Запорожской области произошло три боевых столкновения в районах Малой Токмачки и Новоданиловки. А более полусотни неуправляемых авиаракет враг выпустил в сторону Каменского и Лобкового.
На левобережье Днепра в Херсонской области ВСУ отразили 4 атаки российских оккупантов близ Кринок.
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