По информации Генштаба, с начала суток украинские военные уже 58 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ. Наиболее активными остаются зоны боевых действий на Харьковщине и Донбассе.

Что происходит на восточном фронте

Отмечается, что в Харьковской области с начала суток российские кафиры 7 раз безуспешно пытались атаковать позиции ВСУ в районах Глубокого и Волчанска.

В направлении Купянска враг также 7 раз пробовал атаковать украинских военных вблизи Синьковки, Стельмаховки, Берестового и Андреевки. Еще продолжаются 2 боя.

В направлении Лимана в Донецкой области российские кафиры провели 5 атак вблизи Макеевки и Тернов. Три вражеских атаки ВСУ отразили, еще 2 – продолжаются.

В направлении Северского бойцы ВСУ отразили 3 атаки российских оккупантов вблизи Верхнекаменского и Выемки.

В направлении Краматорска враг совершил 2 попытки атак вблизи Андреевки. Продолжается еще одно сражение.

В направлении Торецка зафиксировано 4 атаки российских окупантов в районе Северного, Железного и Нью-Йорка. Три боя еще продолжаются.

Наибольшее количество вражеских атак зафиксировано в направлении Покровска. С начала суток оккупанты, при поддержке авиации, предприняли уже 23 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового и Уманского.

Отражены уже 16 вражеских атак. Еще 7 боев продолжаются.

Продолжаются боевые действия вблизи Красногоровки, Георгиевки и Карловки в направлении Курахово.

Что известно о ситуации на южном фронте

В Запорожской области кафиры предприняли три неудачных попытки атаковать наши подразделения вблизи Роботиного и в направлении Новоданиловки.

На левобережье Днепра в Херсонской области противник нанес авиационных ударов, сбросив управляемые авиационные бомбы по районам населенных пунктов Тягинка, Томарино и Бургунка Херсонской области.