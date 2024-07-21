По информации Генштаба, с начала суток украинские военные уже 58 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ. Наиболее активными остаются зоны боевых действий на Харьковщине и Донбассе.
Главные тезисы
- С начала суток украинские военные провели 58 столкновений с армией РФ.
- Боевые действия остаются напряженными на Харьковщине и в Донбассе.
- Восточный фронт отмечен 23 атаками на позиции ВСУ, преимущественно в районах Прогресса и Курахово.
- На южном фронте ВСУ отразили 3 попытки атаки в Запорожской области и были подвергнуты авиационным ударам в Херсонской области.
- Ситуация требует дальнейшего военного контроля и защиты территории Украины.
Что происходит на восточном фронте
Отмечается, что в Харьковской области с начала суток российские кафиры 7 раз безуспешно пытались атаковать позиции ВСУ в районах Глубокого и Волчанска.
В направлении Купянска враг также 7 раз пробовал атаковать украинских военных вблизи Синьковки, Стельмаховки, Берестового и Андреевки. Еще продолжаются 2 боя.
В направлении Лимана в Донецкой области российские кафиры провели 5 атак вблизи Макеевки и Тернов. Три вражеских атаки ВСУ отразили, еще 2 – продолжаются.
В направлении Северского бойцы ВСУ отразили 3 атаки российских оккупантов вблизи Верхнекаменского и Выемки.
В направлении Краматорска враг совершил 2 попытки атак вблизи Андреевки. Продолжается еще одно сражение.
В направлении Торецка зафиксировано 4 атаки российских окупантов в районе Северного, Железного и Нью-Йорка. Три боя еще продолжаются.
Наибольшее количество вражеских атак зафиксировано в направлении Покровска. С начала суток оккупанты, при поддержке авиации, предприняли уже 23 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового и Уманского.
Отражены уже 16 вражеских атак. Еще 7 боев продолжаются.
Продолжаются боевые действия вблизи Красногоровки, Георгиевки и Карловки в направлении Курахово.
Что известно о ситуации на южном фронте
В Запорожской области кафиры предприняли три неудачных попытки атаковать наши подразделения вблизи Роботиного и в направлении Новоданиловки.
На левобережье Днепра в Херсонской области противник нанес авиационных ударов, сбросив управляемые авиационные бомбы по районам населенных пунктов Тягинка, Томарино и Бургунка Херсонской области.
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