ВСУ уже 58 раз вступали в бой с армией РФ с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уже 58 раз вступали в бой с армией РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
Артиллерия ВСУ
Читати українською

По информации Генштаба, с начала суток украинские военные уже 58 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ. Наиболее активными остаются зоны боевых действий на Харьковщине и Донбассе.

Главные тезисы

  • С начала суток украинские военные провели 58 столкновений с армией РФ.
  • Боевые действия остаются напряженными на Харьковщине и в Донбассе.
  • Восточный фронт отмечен 23 атаками на позиции ВСУ, преимущественно в районах Прогресса и Курахово.
  • На южном фронте ВСУ отразили 3 попытки атаки в Запорожской области и были подвергнуты авиационным ударам в Херсонской области.
  • Ситуация требует дальнейшего военного контроля и защиты территории Украины.

Что происходит на восточном фронте

Отмечается, что в Харьковской области с начала суток российские кафиры 7 раз безуспешно пытались атаковать позиции ВСУ в районах Глубокого и Волчанска.

В направлении Купянска враг также 7 раз пробовал атаковать украинских военных вблизи Синьковки, Стельмаховки, Берестового и Андреевки. Еще продолжаются 2 боя.

В направлении Лимана в Донецкой области российские кафиры провели 5 атак вблизи Макеевки и Тернов. Три вражеских атаки ВСУ отразили, еще 2 – продолжаются.

В направлении Северского бойцы ВСУ отразили 3 атаки российских оккупантов вблизи Верхнекаменского и Выемки.

В направлении Краматорска враг совершил 2 попытки атак вблизи Андреевки. Продолжается еще одно сражение.

В направлении Торецка зафиксировано 4 атаки российских окупантов в районе Северного, Железного и Нью-Йорка. Три боя еще продолжаются.

Наибольшее количество вражеских атак зафиксировано в направлении Покровска. С начала суток оккупанты, при поддержке авиации, предприняли уже 23 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового и Уманского.

Отражены уже 16 вражеских атак. Еще 7 боев продолжаются.

Продолжаются боевые действия вблизи Красногоровки, Георгиевки и Карловки в направлении Курахово.

Что известно о ситуации на южном фронте

В Запорожской области кафиры предприняли три неудачных попытки атаковать наши подразделения вблизи Роботиного и в направлении Новоданиловки.

На левобережье Днепра в Херсонской области противник нанес авиационных ударов, сбросив управляемые авиационные бомбы по районам населенных пунктов Тягинка, Томарино и Бургунка Херсонской области.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили 1100 солдат РФ, 46 ББМ и систему ПВО
Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили 1100 солдат РФ, 46 ББМ и систему ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как бойцы ВСУ на самом деле относятся к Сырскому — ответ ветерана ВСУ "Ивича"
Дмитрий “Ивич” Вербич
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский назвал ключевую разницу в потерях между ВСУ и армией РФ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?