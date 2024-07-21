ВСУ уничтожили 1100 солдат РФ, 46 ББМ и систему ПВО

За последние сутки с 20 на 21 июля россияне потеряли на войне в Украине 1100 солдат, систему ПВО и 44 артиллерийских системы.
Главные тезисы
- За последние сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили 1100 солдат РФ, 46 боевых бронированных машин и систему противовоздушной обороны.
- Общие боевые потери россиян с начала конфликта ориентировочно составляют более 566710 человек, а количество уничтоженной техники РФ значительно превышает расходы ВСУ.
- Украинские войска повысили эффективность использования боеприпасов, что указывает на рост боевой готовности и навыков обороны.
- Использование FPV-дронов и танков на стороне РФ находится на высоком уровне, однако военное преимущество постепенно уменьшается в пользу украинских войск.
- Соотношение в использовании артиллерии показывает повышение боевой эффективности ВСУ и сокращение военных возможностей РФ в конфликте с Украиной.
Потери РФ в сутки
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.07.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 566 710 (+1100) человек ликвидировано;
танков — 8266 (+9) ед;
боевых бронированных машин — 15 963 (+46) ед;
артиллерийских систем — 15 586 (+44) ед;
РСЗО — 1121 ед.;
средства ПВО — 896 (+1) ед;
самолетов — 362 ед.;
вертолетов — 326 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 12 402 (+52) ед;
крылатых ракет — 2401 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 21 036 (+68) ед;
специальной техники — 2616 (+9) ед.
Армия РФ постепенно теряет преимущество в использовании боеприпасов
Как удалось узнать журналистам от своих источников в Генштабе ВСУ, российские захватчики теряют свое значительное преимущество в использовании боеприпасов на войне против Украины.
По словам анонимных источников, если раньше российские оккупанты использовали около 70 тысяч боеприпасов, а Украина — 10 тысяч, то сейчас украинские защитники используют 15 тысяч, а РФ — 45 тысяч.
Кроме того, отмечается, что армия РФ использует около 1300 FPV-дронов в течение суток.
Инсайдеры утверждают, что по состоянию на сегодняшний день бойцы ВСУ запускают больше таких беспилотников.
В конце прошлого месяца стало известно, что соотношение в использовании артиллерии между Украиной и Россией сократилось до 1:3.
Что важно понимать, в начале года оно составляло 1:7.
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