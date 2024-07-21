ВСУ уничтожили 1100 солдат РФ, 46 ББМ и систему ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили 1100 солдат РФ, 46 ББМ и систему ПВО

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили 1100 солдат РФ, 46 ББМ и систему ПВО
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За последние сутки с 20 на 21 июля россияне потеряли на войне в Украине 1100 солдат, систему ПВО и 44 артиллерийских системы.

Главные тезисы

  • За последние сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили 1100 солдат РФ, 46 боевых бронированных машин и систему противовоздушной обороны.
  • Общие боевые потери россиян с начала конфликта ориентировочно составляют более 566710 человек, а количество уничтоженной техники РФ значительно превышает расходы ВСУ.
  • Украинские войска повысили эффективность использования боеприпасов, что указывает на рост боевой готовности и навыков обороны.
  • Использование FPV-дронов и танков на стороне РФ находится на высоком уровне, однако военное преимущество постепенно уменьшается в пользу украинских войск.
  • Соотношение в использовании артиллерии показывает повышение боевой эффективности ВСУ и сокращение военных возможностей РФ в конфликте с Украиной.

Потери РФ в сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 566 710 (+1100) человек ликвидировано;

  • танков — 8266 (+9) ед;

  • боевых бронированных машин — 15 963 (+46) ед;

  • артиллерийских систем — 15 586 (+44) ед;

  • РСЗО — 1121 ед.;

  • средства ПВО — 896 (+1) ед;

  • самолетов — 362 ед.;

  • вертолетов — 326 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 12 402 (+52) ед;

  • крылатых ракет — 2401 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 21 036 (+68) ед;

  • специальной техники — 2616 (+9) ед.

Армия РФ постепенно теряет преимущество в использовании боеприпасов

Как удалось узнать журналистам от своих источников в Генштабе ВСУ, российские захватчики теряют свое значительное преимущество в использовании боеприпасов на войне против Украины.

По словам анонимных источников, если раньше российские оккупанты использовали около 70 тысяч боеприпасов, а Украина — 10 тысяч, то сейчас украинские защитники используют 15 тысяч, а РФ — 45 тысяч.

Кроме того, отмечается, что армия РФ использует около 1300 FPV-дронов в течение суток.

Инсайдеры утверждают, что по состоянию на сегодняшний день бойцы ВСУ запускают больше таких беспилотников.

В конце прошлого месяца стало известно, что соотношение в использовании артиллерии между Украиной и Россией сократилось до 1:3.

Что важно понимать, в начале года оно составляло 1:7.

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