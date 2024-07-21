ВСУ уничтожили 1100 солдат РФ, 46 ББМ и систему ПВО

За последние сутки с 20 на 21 июля россияне потеряли на войне в Украине 1100 солдат, систему ПВО и 44 артиллерийских системы.

Потери РФ в сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.07.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 566 710 (+1100) человек ликвидировано;

танков — 8266 (+9) ед;

боевых бронированных машин — 15 963 (+46) ед;

артиллерийских систем — 15 586 (+44) ед;

РСЗО — 1121 ед.;

средства ПВО — 896 (+1) ед;

самолетов — 362 ед.;

вертолетов — 326 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 12 402 (+52) ед;

крылатых ракет — 2401 ед;

кораблей/катеров — 28 ед;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 21 036 (+68) ед;

специальной техники — 2616 (+9) ед.

Армия РФ постепенно теряет преимущество в использовании боеприпасов

Как удалось узнать журналистам от своих источников в Генштабе ВСУ, российские захватчики теряют свое значительное преимущество в использовании боеприпасов на войне против Украины.

По словам анонимных источников, если раньше российские оккупанты использовали около 70 тысяч боеприпасов, а Украина — 10 тысяч, то сейчас украинские защитники используют 15 тысяч, а РФ — 45 тысяч.

Кроме того, отмечается, что армия РФ использует около 1300 FPV-дронов в течение суток.

Инсайдеры утверждают, что по состоянию на сегодняшний день бойцы ВСУ запускают больше таких беспилотников.

В конце прошлого месяца стало известно, что соотношение в использовании артиллерии между Украиной и Россией сократилось до 1:3.

Что важно понимать, в начале года оно составляло 1:7.