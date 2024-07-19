Отключение света в августе. Укрэнерго спрогнозировало возможные сценарии
Категория
Экономика
Дата публикации

Отключение света в августе. Укрэнерго спрогнозировало возможные сценарии

Владимир Кудрицкий
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Источник:  Суспільне

Уже в августе ожидается больше генерации электроэнергии, чем в июле. Это обусловлено графиком ремонта энергоблоков и электростанций в Украине.

Главные тезисы

  • Укрэнерго рассматривает различные сценарии отключений света в зависимости от интенсивности обстрелов и погодных условий.
  • Владимир Кудрицкий прогнозирует улучшение ситуации в энергосистеме Украины, но предупреждает о возможности аварийных отключений из-за дефицита энергии.
  • Погода влияет на потребление электроэнергии на 15-20%, и любые изменения могут повлиять на графики отключений света, как плановые, так и аварийные.

Владимир Кудрицкий спрогнозировал прокращение ситуации в энергосистеме Украины

Об этом сообщил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Первое, что должны сделать, — вынести за скобки обстрелы. Второе – мы видим график выхода из ремонтов энергоблоков, разных видов электростанций.

Владимир Кудрицкий

Владимир Кудрицкий

Председатель правления "Укрэнерго"

Также, по его словам, большую роль играет жара и то, будет она спадать.

Ведь это влияет, как на наше потребление, так и на импорт из Европы, потому что там сейчас тоже есть проблемы с нехваткой электроэнергии. К примеру, пару недель назад произошел блекаут в четырех балканских странах, — отметил председатель правления "Укрэнерго".

Если жара упадет в Украине и Европе, это позволит привлекать больше электроэнергии с европейского направления, добавил он.

Отвечая на вопрос, можно ли рассчитывать на прекращение отключений света раньше, чем в сентябре, Кудрицкий отметил, что есть разные сценарии.

Мы работаем, отталкиваясь от самых плохих. Если жара схлестнет, а интенсивных и успешных для россиян обстрелов не будет, уменьшение продолжительности отключений будет более заметным. Но в общем-то тренд будет на улучшение, — сообщил председатель правления компании.

По его словам, погода изменяет потребление на 15-20%. И для энергосистемы, разница в 15% между одним днем и другим – очень велика.

Известны графики отключения света 19 июля в Украине.

Как сообщает “Укрэнерго”, 19 июля меры ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток.

Так, с 00:00 до 9:00 и с 23:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений.

Наибольшие ограничения будут применять С 9:00 до 23:00 облэнерго – три очереди отключений одновременно.

Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений.

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