Отключение света в августе. Укрэнерго спрогнозировало возможные сценарии

Уже в августе ожидается больше генерации электроэнергии, чем в июле. Это обусловлено графиком ремонта энергоблоков и электростанций в Украине.
Главные тезисы
- Укрэнерго рассматривает различные сценарии отключений света в зависимости от интенсивности обстрелов и погодных условий.
- Владимир Кудрицкий прогнозирует улучшение ситуации в энергосистеме Украины, но предупреждает о возможности аварийных отключений из-за дефицита энергии.
- Погода влияет на потребление электроэнергии на 15-20%, и любые изменения могут повлиять на графики отключений света, как плановые, так и аварийные.
Владимир Кудрицкий спрогнозировал прокращение ситуации в энергосистеме Украины
Об этом сообщил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Также, по его словам, большую роль играет жара и то, будет она спадать.
Если жара упадет в Украине и Европе, это позволит привлекать больше электроэнергии с европейского направления, добавил он.
Отвечая на вопрос, можно ли рассчитывать на прекращение отключений света раньше, чем в сентябре, Кудрицкий отметил, что есть разные сценарии.
По его словам, погода изменяет потребление на 15-20%. И для энергосистемы, разница в 15% между одним днем и другим – очень велика.
Известны графики отключения света 19 июля в Украине.
Как сообщает “Укрэнерго”, 19 июля меры ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток.
Так, с 00:00 до 9:00 и с 23:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений.
Наибольшие ограничения будут применять С 9:00 до 23:00 облэнерго – три очереди отключений одновременно.
Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений.
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