Кабмин запретил отключать свет в ряде населенных пунктов в Украине. Где именно

Кабмин ввел норму, по которой не будут отключать свет в прифронтовых зонах и вблизи границы с Россией и Белоруссией.
Главные тезисы
- Кабмин ввел запрет на отключение света в прифронтовых зонах и на границе с Россией и Белоруссией.
- Ограничения в электроснабжении вызваны массированными российскими атаками и аномальной жарой.
- Кабмин работает над улучшением алгоритма отключения света, чтобы обеспечить равномерность и продолжительность отключений.
В ряде населенных пунктов не будут выключать свет
Как сообщил премьер-министров Денис Шмигаль, теперь кроме объектов газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, больниц, от электричества не будут отключать населенные пункты, а также объекты в 20-километровой зоне от границы с Россией, Белоруссией и в 20-километровой прифронтовой зоне.
По словам Шмыгаля, состояние энергетики является определяющим фактором в жизни отдельных областей и Украины в целом. Российские атаки и аномальная жара привели к постоянному дефициту мощностей, поэтому в "Укрэнерго" вынуждены вводить ограничения.
Впрочем, в Кабмине работают над улучшением алгоритма, задачей которого будет равномерная очередность и продолжительность отключения света.
По словам премьер-министра, в правительстве формируют перечень критически важных объектов, которым будет гарантировано приоритетное электроснабжение. В их числе, в частности, будут объекты водоснабжения и больницы.
Отключение света в Украине
Из-за массированных российских атак на объекты украинской энергетики в Украине сохраняется сложная ситуация со светом. Из-за жары дефицит в энергосистеме увеличивается.
К примеру, 18 июля в ряде областей применяют четыре очереди отключений одновременно.
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