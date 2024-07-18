Кабмин запретил отключать свет в ряде населенных пунктов в Украине. Где именно

Кабмин ввел норму, по которой не будут отключать свет в прифронтовых зонах и вблизи границы с Россией и Белоруссией.

В ряде населенных пунктов не будут выключать свет

Как сообщил премьер-министров Денис Шмигаль, теперь кроме объектов газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, больниц, от электричества не будут отключать населенные пункты, а также объекты в 20-километровой зоне от границы с Россией, Белоруссией и в 20-километровой прифронтовой зоне.

По словам Шмыгаля, состояние энергетики является определяющим фактором в жизни отдельных областей и Украины в целом. Российские атаки и аномальная жара привели к постоянному дефициту мощностей, поэтому в "Укрэнерго" вынуждены вводить ограничения.

Впрочем, в Кабмине работают над улучшением алгоритма, задачей которого будет равномерная очередность и продолжительность отключения света.

По словам премьер-министра, в правительстве формируют перечень критически важных объектов, которым будет гарантировано приоритетное электроснабжение. В их числе, в частности, будут объекты водоснабжения и больницы.

По результатам коммуникации с ОВА конкретизируем этот список, — отметил Денис Шмигаль. Поделиться

Отключение света в Украине

Из-за массированных российских атак на объекты украинской энергетики в Украине сохраняется сложная ситуация со светом. Из-за жары дефицит в энергосистеме увеличивается.