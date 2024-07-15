В Укрэнерго назвали сроки улучшения ситуации с отключениями света в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

В Укрэнерго назвали сроки улучшения ситуации с отключениями света в Украине

Диспетчеры Укренерго
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Источник:  OBOZ.UA

По словам спикера НЭК "Укрэнерго" Марии Цатурян, уже в августе продолжительность отключений света в Украине должна уменьшиться.

Главные тезисы

  • Согласно заявлениям НЭК “Укрэнерго”, в августе ожидается снижение продолжительности отключений света в Украине за счет плановых ремонтов энергетических объектов.
  • Аномальная жара приводит к дополнительной нагрузке на энергосистему, но эксперты уверены, что энергетика сможет справиться с вызовами.
  • Существует повышенный риск пожаров из-за жары, но предполагается, что энергетика сможет выдержать это испытание.
  • Укрэнерго делает все возможное для уменьшения отключений электроснабжения в стране, несмотря на возможные новые российские удары.
  • Прогнозируется, что энергосистема Украины сможет выдержать аномальную жару до 18 июля и справиться с вызовами, связанными с возможными аварийными ситуациями.

Что известно об ожиданиях улучшения ситуации с отключениями света в августе

В августе должно немного уменьшиться объем ограничений. Это связано с тем, что некоторые энергетические объекты вернутся после плановых ремонтов. Конечно, если не будет новых российских ударов, - объясняет представитель Укрэнерго.

По ее словам, на ситуацию с энергоснабжением зимой также будет влиять ряд факторов.

  • интенсивность обстрелов и успешность противодействия русским атакам со стороны Сил обороны;

  • количество оборудования, которое получится восстановить на украинских электростанциях.

В августе ожидается уменьшение объемов отключений света
Отключение света в Украине

Это трудные габаритные работы и над восстановлением электростанций наши коллеги работают 24/7. Как вы понимаете, планы неприятеля нам не известны. Но риск повторения атак на энергетику остается высоким, – отметила Цатурян.

Выдержит ли энергосистема Украины аномальную жару

По словам директора специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева и директора Центра исследований энергетики Александра Харченко в комментарии "РБК-Украина", существует проблема того, что аномальная жара в Украине негативно повлияет на энергосистему.

Понятно, что это следует учитывать, когда речь идет о восстановительных работах. Да, сейчас аномальная жара и она в том числе приводит к тому, что системы электропередач выходят из строя. Но у энергетиков есть все необходимые средства, чтобы вовремя реагировать. Это не является чем-то неожиданным. Нет, это, к сожалению, обычное явление, на которое нужно реагировать, – подчеркивает Рябцев.

В то же время Харченко отметил, что высокие температуры приводят к дополнительной нагрузке на энергосистему.

Если коротко: ситуация сложная. Безусловно, жара и дополнительная нагрузка повышает количество аварий, но в целом энергосистема справится, убежден эксперт.

Аномальная жара прогнозируется в Украине по 18 июля. И все это время угроза пожаров из-за жары будет сохраняться, однако опрошенные эксперты уверены, что энергетика выдержит.

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