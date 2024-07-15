По словам спикера НЭК "Укрэнерго" Марии Цатурян, уже в августе продолжительность отключений света в Украине должна уменьшиться.
Главные тезисы
- Согласно заявлениям НЭК “Укрэнерго”, в августе ожидается снижение продолжительности отключений света в Украине за счет плановых ремонтов энергетических объектов.
- Аномальная жара приводит к дополнительной нагрузке на энергосистему, но эксперты уверены, что энергетика сможет справиться с вызовами.
- Существует повышенный риск пожаров из-за жары, но предполагается, что энергетика сможет выдержать это испытание.
- Укрэнерго делает все возможное для уменьшения отключений электроснабжения в стране, несмотря на возможные новые российские удары.
- Прогнозируется, что энергосистема Украины сможет выдержать аномальную жару до 18 июля и справиться с вызовами, связанными с возможными аварийными ситуациями.
Что известно об ожиданиях улучшения ситуации с отключениями света в августе
По ее словам, на ситуацию с энергоснабжением зимой также будет влиять ряд факторов.
интенсивность обстрелов и успешность противодействия русским атакам со стороны Сил обороны;
количество оборудования, которое получится восстановить на украинских электростанциях.
Выдержит ли энергосистема Украины аномальную жару
По словам директора специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева и директора Центра исследований энергетики Александра Харченко в комментарии "РБК-Украина", существует проблема того, что аномальная жара в Украине негативно повлияет на энергосистему.
В то же время Харченко отметил, что высокие температуры приводят к дополнительной нагрузке на энергосистему.
Аномальная жара прогнозируется в Украине по 18 июля. И все это время угроза пожаров из-за жары будет сохраняться, однако опрошенные эксперты уверены, что энергетика выдержит.
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