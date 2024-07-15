По словам спикера НЭК "Укрэнерго" Марии Цатурян, уже в августе продолжительность отключений света в Украине должна уменьшиться.

Что известно об ожиданиях улучшения ситуации с отключениями света в августе

В августе должно немного уменьшиться объем ограничений. Это связано с тем, что некоторые энергетические объекты вернутся после плановых ремонтов. Конечно, если не будет новых российских ударов, - объясняет представитель Укрэнерго. Поделиться

По ее словам, на ситуацию с энергоснабжением зимой также будет влиять ряд факторов.

интенсивность обстрелов и успешность противодействия русским атакам со стороны Сил обороны;

количество оборудования, которое получится восстановить на украинских электростанциях.

Отключение света в Украине

Это трудные габаритные работы и над восстановлением электростанций наши коллеги работают 24/7. Как вы понимаете, планы неприятеля нам не известны. Но риск повторения атак на энергетику остается высоким, – отметила Цатурян. Поделиться

Выдержит ли энергосистема Украины аномальную жару

По словам директора специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева и директора Центра исследований энергетики Александра Харченко в комментарии "РБК-Украина", существует проблема того, что аномальная жара в Украине негативно повлияет на энергосистему.

Понятно, что это следует учитывать, когда речь идет о восстановительных работах. Да, сейчас аномальная жара и она в том числе приводит к тому, что системы электропередач выходят из строя. Но у энергетиков есть все необходимые средства, чтобы вовремя реагировать. Это не является чем-то неожиданным. Нет, это, к сожалению, обычное явление, на которое нужно реагировать, – подчеркивает Рябцев. Поделиться

В то же время Харченко отметил, что высокие температуры приводят к дополнительной нагрузке на энергосистему.

Если коротко: ситуация сложная. Безусловно, жара и дополнительная нагрузка повышает количество аварий, но в целом энергосистема справится, убежден эксперт. Поделиться