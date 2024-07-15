За словами речниці НЕК “Укренерго” Марії Цатурян, вже у серпні тривалість відключень світла в Україні має зменшитись.

Що відомо про очікування на покращення ситуації з відключеннями світла у серпні

В серпні має трохи зменшитися обсяг обмежень. Це пов'язано з тим, що деякі енергетичні об'єкти повернуться в роботу після планових ремонтів. Звісно, якщо не буде нових російських ударів, - пояснює речниця “Укренерго”. Поширити

За її словами, на ситуацію з енергопостачанням взимку також впливатиме низка факторів.

інтенсивність обстрілів та успішність протидії російським атакам з боку Сил оборони;

кількість обладнання, яке вдасться відновити на українських електростанціях.

Відключення світла в Україні

Це важкі габаритні роботи і над відновленням електростанцій наші колеги працюють 24/7. Як ви розумієте, плани ворога нам не відомі. Але ризик повторення атак на енергетику залишається високим, - зазначила Цатурян. Поширити

Чи витримає енергосистема України аномальну спеку

За словами директора спеціальних проектів у НТЦ "Психея" Геннадія Рябцева та директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка у коментарі “РБК-Україна”, наразі існує проблема того, що аномальна спека в Україні негативно вплине на енергосистему.

Зрозуміло, що це треба враховувати, коли йдеться про відновлювальні роботи. Так, зараз аномальна спека і вона в тому числі призводить до того, що системи електропередач виходять з ладу. Але енергетики мають усі необхідні засоби, щоб вчасно реагувати. Це не є чимось несподіваним. Ні, це, на жаль, звичайне явище, на яке потрібно реагувати, - підкреслює Рябцев. Поширити

Водночас Харченко зауважив, що високі температури призводять до додаткового навантаження на енергосистему.

Якщо коротко: ситуація складна. Безумовно, спека та додаткове навантаження підвищує кількість аварій, але загалом енергосистема впорається, - переконаний експерт. Поширити