В Укренерго назвали терміни покращення ситуації з відключеннями світла в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

В Укренерго назвали терміни покращення ситуації з відключеннями світла в Україні

Диспетчери Укренерго
Джерело:  OBOZ.UA

За словами речниці НЕК “Укренерго” Марії Цатурян, вже у серпні тривалість відключень світла в Україні має зменшитись. 

Головні тези:

  • У серпні планується зменшення обсягів відключень електропостачання в Україні, що пов'язане з плановими ремонтами енергетичних об'єктів.
  • Аномальна спека у Липні може негативно вплинути на стан енергосистеми, проте енергетики мають засоби для вчасної реакції.
  • Високі температури призводять до додаткового навантаження на енергосистему, але за словами експертів, енергетика впорається із завданням.
  • Існує загроза пожеж через спеку до 18 липня, але передбачається, що енергетика зможе витримати цей випробування.
  • Незважаючи на можливість нових російських ударів, в Укренерго роблять все можливе для зменшення відключень електропостачання в країні.

Що відомо про очікування на покращення ситуації з відключеннями світла у серпні

В серпні має трохи зменшитися обсяг обмежень. Це пов'язано з тим, що деякі енергетичні об'єкти повернуться в роботу після планових ремонтів. Звісно, якщо не буде нових російських ударів, - пояснює речниця “Укренерго”.

За її словами, на ситуацію з енергопостачанням взимку також впливатиме низка факторів.

  • інтенсивність обстрілів та успішність протидії російським атакам з боку Сил оборони;

  • кількість обладнання, яке вдасться відновити на українських електростанціях.

У серпні очікується зменшення обсягів відключень світла
Відключення світла в Україні

Це важкі габаритні роботи і над відновленням електростанцій наші колеги працюють 24/7. Як ви розумієте, плани ворога нам не відомі. Але ризик повторення атак на енергетику залишається високим, - зазначила Цатурян.

Чи витримає енергосистема України аномальну спеку

За словами директора спеціальних проектів у НТЦ "Психея" Геннадія Рябцева та директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка у коментарі “РБК-Україна”, наразі існує проблема того, що аномальна спека в Україні негативно вплине на енергосистему.

Зрозуміло, що це треба враховувати, коли йдеться про відновлювальні роботи. Так, зараз аномальна спека і вона в тому числі призводить до того, що системи електропередач виходять з ладу. Але енергетики мають усі необхідні засоби, щоб вчасно реагувати. Це не є чимось несподіваним. Ні, це, на жаль, звичайне явище, на яке потрібно реагувати, - підкреслює Рябцев.

Водночас Харченко зауважив, що високі температури призводять до додаткового навантаження на енергосистему.

Якщо коротко: ситуація складна. Безумовно, спека та додаткове навантаження підвищує кількість аварій, але загалом енергосистема впорається, - переконаний експерт.

Аномальна спека прогнозується в Україні до 18 липня. І весь цей час загроза пожеж через спеку зберігатиметься, однак опитані експерти впевнені, що енергетика витримає.

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