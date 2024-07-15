За словами речниці НЕК “Укренерго” Марії Цатурян, вже у серпні тривалість відключень світла в Україні має зменшитись.
Головні тези:
- У серпні планується зменшення обсягів відключень електропостачання в Україні, що пов'язане з плановими ремонтами енергетичних об'єктів.
- Аномальна спека у Липні може негативно вплинути на стан енергосистеми, проте енергетики мають засоби для вчасної реакції.
- Високі температури призводять до додаткового навантаження на енергосистему, але за словами експертів, енергетика впорається із завданням.
- Існує загроза пожеж через спеку до 18 липня, але передбачається, що енергетика зможе витримати цей випробування.
- Незважаючи на можливість нових російських ударів, в Укренерго роблять все можливе для зменшення відключень електропостачання в країні.
Що відомо про очікування на покращення ситуації з відключеннями світла у серпні
За її словами, на ситуацію з енергопостачанням взимку також впливатиме низка факторів.
інтенсивність обстрілів та успішність протидії російським атакам з боку Сил оборони;
кількість обладнання, яке вдасться відновити на українських електростанціях.
Чи витримає енергосистема України аномальну спеку
За словами директора спеціальних проектів у НТЦ "Психея" Геннадія Рябцева та директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка у коментарі “РБК-Україна”, наразі існує проблема того, що аномальна спека в Україні негативно вплине на енергосистему.
Водночас Харченко зауважив, що високі температури призводять до додаткового навантаження на енергосистему.
Аномальна спека прогнозується в Україні до 18 липня. І весь цей час загроза пожеж через спеку зберігатиметься, однак опитані експерти впевнені, що енергетика витримає.
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