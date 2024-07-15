За інформацією НЕК “Укренерго” протягом 16 липня відключення світла в Україні діятимуть упродовж всієї доби із застосуванням 4 черг одночасно.
Головні тези:
- Упродовж 16 липня в Україні діятимуть тривалі відключення світла за графіком Укренерго.
- Обленерго застосовуватиме 4 черги відключень одночасно з 00:00 до 02:00 та з 16:00 до 24:00.
- Експерти очікують, що суми у платіжках українців за електроенергію після відключень залишаться приблизно на попередньому рівні.
- За даними НТЦ 'Психея', споживання електроенергії в середньому зменшиться до 12 годин на добу через відключення світла.
- Заходи обмеження споживання електроенергії протягом доби відбудуться у Києві та різних областях України згідно з графіком.
Що відомо про графіки тривалих відключень світла у вівторок, 16 липня
За інформацією компанії, з 00:00 до 02:00 та з 16:00 до 24:00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно. В інші години будуть задіяні три черги.
Водночас у ДТЕК повідомили, що прогнозується застосування світло-сірих зон відключень прогнозується з 00:00 до 02:00 та з 16:00 до 24:00 у Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
Як зміняться платіжки українців за світло на тлі масштабних відключень
За словами директора спеціальних проектів у НТЦ "Психея" Геннадія Рябцева у коментарі “РБК-Україна”, суми у платіжках українців за світло у липні, ймовірно будуть такими ж, як до підвищення тарифів на електроенергію.
Але, за словами Рябцева, в середньому у всіх світла немає 12 годин на добу. Тому споживання в будь-якому випадку буде меншим.
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