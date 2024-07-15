Що відомо про графіки тривалих відключень світла у вівторок, 16 липня

Завтра, 16 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби, - зазначають в “Укренерго”. Поширити

За інформацією компанії, з 00:00 до 02:00 та з 16:00 до 24:00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно. В інші години будуть задіяні три черги.

Енергосистема України

Водночас у ДТЕК повідомили, що прогнозується застосування світло-сірих зон відключень прогнозується з 00:00 до 02:00 та з 16:00 до 24:00 у Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Як зміняться платіжки українців за світло на тлі масштабних відключень

За словами директора спеціальних проектів у НТЦ "Психея" Геннадія Рябцева у коментарі “РБК-Україна”, суми у платіжках українців за світло у липні, ймовірно будуть такими ж, як до підвищення тарифів на електроенергію.

У моїх знайомих минулого місяця обсяги споживання були вдвічі меншими, ніж раніше. У деяких може бути інша ситуація. Вона не однакова для всіх споживачів, - пояснює аналітик. Поширити

Але, за словами Рябцева, в середньому у всіх світла немає 12 годин на добу. Тому споживання в будь-якому випадку буде меншим.