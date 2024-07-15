В Укренерго попереджають про тривалі відключення світла в Україні 16 липня
Категорія
Україна
Дата публікації

В Укренерго попереджають про тривалі відключення світла в Україні 16 липня

Енергетик
Джерело:  Укренерго

За інформацією НЕК “Укренерго” протягом 16 липня відключення світла в Україні діятимуть упродовж всієї доби із застосуванням 4 черг одночасно. 

Головні тези:

  • Упродовж 16 липня в Україні діятимуть тривалі відключення світла за графіком  Укренерго.
  • Обленерго застосовуватиме 4 черги відключень одночасно з 00:00 до 02:00 та з 16:00 до 24:00.
  • Експерти очікують, що суми у платіжках українців за електроенергію після відключень залишаться приблизно на попередньому рівні.
  • За даними НТЦ 'Психея', споживання електроенергії в середньому зменшиться до 12 годин на добу через відключення світла.
  • Заходи обмеження споживання електроенергії протягом доби відбудуться у Києві та різних областях України згідно з графіком.

Що відомо про графіки тривалих відключень світла у вівторок, 16 липня

Завтра, 16 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби, - зазначають в “Укренерго”.

За інформацією компанії, з 00:00 до 02:00 та з 16:00 до 24:00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно. В інші години будуть задіяні три черги.

На українців чекають тривалі відключення світла протягом 16 липня
Енергосистема України

Водночас у ДТЕК повідомили, що прогнозується застосування світло-сірих зон відключень прогнозується з 00:00 до 02:00 та з 16:00 до 24:00 у Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Як зміняться платіжки українців за світло на тлі масштабних відключень

За словами директора спеціальних проектів у НТЦ "Психея" Геннадія Рябцева у коментарі “РБК-Україна”, суми у платіжках українців за світло у липні, ймовірно будуть такими ж, як до підвищення тарифів на електроенергію.

У моїх знайомих минулого місяця обсяги споживання були вдвічі меншими, ніж раніше. У деяких може бути інша ситуація. Вона не однакова для всіх споживачів, - пояснює аналітик.

Але, за словами Рябцева, в середньому у всіх світла немає 12 годин на добу. Тому споживання в будь-якому випадку буде меншим.

Щодо сум у платіжках, думаю, у результаті вони будуть приблизно такими ж, як були до підвищення цін, - наголошує експерт.

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