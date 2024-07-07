Аналітики прогнозують тривалі відключення світла в Україні взимку
Категорія
Україна
Дата публікації

Аналітики прогнозують тривалі відключення світла в Україні взимку

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Джерело:  24 канал

За словами аналітиків з енергетичної сфери, взимку на українців можуть чекати тривалі відключення світла у разі збереження складної ситуації в енергосистемі. 

Головні тези:

  • Аналітики прогнозують тривалі відключення світла в Україні на зиму у разі складної ситуації в енергосистемі.
  • Згідно з прогнозами експертів, сценарії стану енергосистеми на зиму включають базовий стабільний та негативний варіанти.
  • Відключення світла можуть тривати по 12 годин на добу в залежності від умов і реалізації сценаріїв.
  • Аналіз стану енергетичної галузі в Україні дає підстави для прогнозів щодо можливих відключень світла у зимовий період.
  • Необхідно підготуватися до можливих відключень та вжити заходів для ефективного управління енергетичними ресурсами.

Які прогнози роблять аналітики стосовно відключень світла взимку

За словами головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Геннадія Рябцева, протягом майбутньої зими ситуація зі світлом може не зазнати змін і відключення триватимуть.

На жаль, нічого не зміниться. Графіки стабілізаційних вимкнень все одно будуть, тому що збільшення генерації компенсується зростанням споживання електричної енергії, - пояснює Рябцев.

Між тим, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначає, що наразі важко прогнозувати ситуацію в енергосистемі на майбутню зиму.

Є багато невідомості: наявність протиповітряної оборони, нові можливості ворога вражати енергетичну інфраструктуру, наявність обладнання для ремонту тощо, - підкреслив експерт.

Він додав, що взимку ситуація зі світлом буде майже як у липні, але потрібно додати ще десь 4 години відключень.

За словами аналітика з Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, минулого року у деякі дні світло було відсутнє по 8-12 годин.

Він зазначив, що це відбувалось в регіонах із великою кількістю промислових підприємств.

Які сценарії стану енергосистеми прогнозують аналітики

Водночас, за його словами, на цю зиму є декілька сценаріїв – негативний, базовий стабільний та оптимістичний.

Зокрема, за базовим сценарієм, очікується відбудова 3 із 6 тис пошкоджених мегаватів електрогенерацїі.

Працюватимуть стабільно десь 8-9 блоків АЕС, а зима буде відносно звичайною, тобто без сильних холодів.

У такому разі тривалість відключень світла складатиме по 12 годин на добу.

Негативний сценарій передбачає, що вдасться відремонтувати десь до 2 тис мегаватів, а блоків АЕС працюватиме 7-6. Зима буде холодною. Такий сценарій веде до певних кризових ситуацій, а саме падіння енергосистеми.

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