Аналітики прогнозують тривалі відключення світла в Україні взимку

За словами аналітиків з енергетичної сфери, взимку на українців можуть чекати тривалі відключення світла у разі збереження складної ситуації в енергосистемі.

Які прогнози роблять аналітики стосовно відключень світла взимку

За словами головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Геннадія Рябцева, протягом майбутньої зими ситуація зі світлом може не зазнати змін і відключення триватимуть.

На жаль, нічого не зміниться. Графіки стабілізаційних вимкнень все одно будуть, тому що збільшення генерації компенсується зростанням споживання електричної енергії, - пояснює Рябцев. Поширити

Між тим, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначає, що наразі важко прогнозувати ситуацію в енергосистемі на майбутню зиму.

Є багато невідомості: наявність протиповітряної оборони, нові можливості ворога вражати енергетичну інфраструктуру, наявність обладнання для ремонту тощо, - підкреслив експерт. Поширити

Він додав, що взимку ситуація зі світлом буде майже як у липні, але потрібно додати ще десь 4 години відключень.

За словами аналітика з Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, минулого року у деякі дні світло було відсутнє по 8-12 годин.

Він зазначив, що це відбувалось в регіонах із великою кількістю промислових підприємств.

Які сценарії стану енергосистеми прогнозують аналітики

Водночас, за його словами, на цю зиму є декілька сценаріїв – негативний, базовий стабільний та оптимістичний.

Зокрема, за базовим сценарієм, очікується відбудова 3 із 6 тис пошкоджених мегаватів електрогенерацїі.

Працюватимуть стабільно десь 8-9 блоків АЕС, а зима буде відносно звичайною, тобто без сильних холодів.

У такому разі тривалість відключень світла складатиме по 12 годин на добу.