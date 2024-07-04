Графіки відключення електроенергії 5 липня будуть жорсткішими для Києва та 4 областей України
Категорія
Економіка
Дата публікації

Графіки відключення електроенергії 5 липня будуть жорсткішими для Києва та 4 областей України

Світло
Джерело:  Укренерго

В Україні 5 липня світло в рамках графіків відключатимуть упродовж усієї доби. Проте для Києва, Київської, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей електроенергію можуть вимикати і у “сірій” зоні графіка.

Головні тези:

  • 5 липня відбудеться жорстке відключення електроенергії в Україні, зокрема для Києва та 4 областей.
  • Графіки відключень будуть застосовуватися протягом усієї доби, залучаючи різну кількість черг у різні години доби.
  • Для Києва, Київської, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей передбачено спеціальні сценарії відключення електроенергії.
  • Графіки відключень розроблено з метою компенсації дефіциту енергії в системі та підтримання електромереж у належному стані.
  • Дії споживачів у зазначені дні можуть бути обмежені через введені жорсткі відключення електроенергії, що передбачені графіками.

Київ та 4 області України матимуть жорсткіший графік виключення світла 5 липня

Про це повідомляють ДТЕК та Укренерго.

5 липня: за вказівкою "Укренерго" графіки відключень завтра застосовуватимуться протягом усієї доби, — сказано у повідомленні ДТЕК.

У компанії нагадали, що у Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях світло можуть відключати у "сірій" зоні.

В Укренерго уточнили, що з 00:00 до 03:00 та з 23:00 до 24:00 будуть залучені дві черги графіків відключень, у решту годин — три черги.

Що відомо про збільшення відключень світла ввечері 4 липня

Обленерго застосовують дві черги графіків погодинних відключень до 13:00. З 13:00 та до 23:00 будуть діяти три черги відключень.

В Укренерго додали, що у другій половині дня відключення чекають на бізнес та побутових споживачів.

Споживання кожної області розділено на 6 черг.

Скільки черг засовувати у всіх регіонам одночасно — визначає Диспетчерський центр Укренерго, для компенсації дефіциту енергії в системі.

Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз — визначають обленерго у кожному регіоні.

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